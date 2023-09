Anit, la Sala Joan Joanes de Bocairent, és va omplir de gom a gom de gent del poble i comarques del voltant, que no ens vam voler perdre la taula redona sobre l’Aplec Prohibit de Bocairent.

Era l’any 1963 i les forces repressives del franquisme van impedir aquell IV Aplec valencianista, organitzat per les joventuts de Lo Rat Penat.

Testimonis de primera mà com, entre altres, Vicent Carbonell, Carmen Domènech, Joan Senent, Eliseu Climent i Antoni Miró, ens contaren com van viure aquell dia, aquell desplegament, sense precedents al poble, de guàrdies civils que anaven amants fins les dents i ocupant llocs estratègics de Bocairent per tal d’impedir que no es pogués celebrar l’encontre de gent valencianista “perillosa i subversiva per al règim”.

En fi, han passat 60 anys, qui ho diria. La gent que ja tenim una edat, i que vam passar aquell dur i fosc franquisme, sabem que efectivament hem avançat i que ara estem millor.

Ara bé, la repressió d’aquesta “democràcia defectuosa” continua, això sí d’una manera més sibil·la, que li ho diguen als 14 xicons antifeixistes de Pego, que els hi demanen 14 anys de presó, o la repressió que ha viscut i viu Catalunya arran del Referèndum i els fets de l’1-O.

El franquisme continua viu a la justícia, l’exèrcit, l’església, la banca… i en alguns partits polítics.I molt especialment al País Valencià, només cal veure qui ens està governat ara, i quines són algunes de les primeres mesures que han pres. Com deia Raimon, “quan creus que ja s’acaba, torna a començar”. Quan a casa nostra, el “valencianisme”, aconsegueix governar i avançar una mica, aviat tornen al govern “ells”, com diria Joan Fuster, i sense mirar pèl ràpidament ho desfan tot.

Com deia algú de la taula, caldrà tornar a mobilitzar el poble, caldrà tornar als aplecs per concienciar, fonamental la gent jove, que “ells” continuen tenint el mateix objectiu: impedir que avancen cap a la llibertat del nostre poble, que seguim com un ramat dins d’allò que ells en diuen “autonomia bien entendida”. Mentre, “ells”, disfressats de “demòcrates” ens roben a mans plenes, ens espolien, empobreixen, limiten les nostres infraestructures…persegueixen la nostra llengua i cultura i no ens deixen que els valencians, amb la resta dels Països Catalans, ens retrobem com a poble.

“Ells, els partits espanyolistes de dreta i esquerra, són hereus d’aquesta estratègia d’estat que ve de lluny. I això, els valencians i valencianes, ho hauríem de tindre sempre present, especialment quan anem a votar.