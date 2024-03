VOC – Festival Òmnium de Curtmetratges 2024

Per problemes d’agenda, em sembla que enguany no podré editar un apunt per cada curtmetratge seleccionat al Festival Òmnium de Curtmetratges VOC 2024. Miraré de veure’ls, en una sessió malgratenca a què tinc previst assistir el divendres 15 de març (19h, Sala Joaquim Garriga, de l’Arxiu Municipal). De fet, n’hi ha un, al qual ja vaig dedicar un article el 17 d’abril de l’any passat:“Els amants”, de Joan Vives: ‘No hi havia a València dos amants com nosaltres…’.

Aquests són els curtmetratges que participen al VOC 2024: (apunt encara incomplet: falta afegir-hi més informació sobre els curts, cos que faré en qüestió d’hores)

PROGRAMA I -“Avui i demà” (91 min)-.

Sis curtmetratges que comparteixen la idea de canvi, de trànsit, de retorn, de mons que s’abandonen i que es recuperen, de ferides que es tanquen.

De Dubi Cano, Marta Codesido, Núria Ubach, Ulrika Andersson, “Les més grans“. Documental. I la Cristina Franky Meza, alumna de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: El temps va passant lent, les estacions van canviant i la vellesa va arribant a poc a poc a la fi. La rutina de tota la vida. Tres amigues en la seva caminada diària i la sobtada però esperada mort d’una d’elles als seus 92 anys. Al mateix temps, al poble se celebra a la dona més longeva, com si es premiés l’assoliment d’haver arribat fins allà. Amb aquesta dicotomia, aquest curtmetratge retrata la vellesa i el temps. D’una forma àcida i irònica, qüestiona la productivitat i l’obsolet de la vida. Entre esperar la mort i voler tornar a ella. Es traca del treball de final de Màster a la Universitat Autònoma de Barcelona, que es va presentar al Festival DOCS BARCELONA (on van rebre una Menció Especial del Jurat) i ha estat seleccionat al FESTIVAL DE MÀLAGA.

De Joan Vives, “Els amants“. Ficció. I la Paula de Matteis Fernández, alumna de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: “No hi havia a València dos amants com nosaltres”: d’aquesta manera es refereix la Teresa a la seva relació amb l’Ovidi, desaparegut al mar fa ja deu anys. La seva sentència es torna condemna quan la parella es retroba a la cova on ella l’espera cada dia. Com al seu anterior curt, L’escarabat al final del carrer (2017), Joan Vives ens trasllada a un poble valencià on el realisme màgic no és cap novetat. Éssers sobrenaturals, escenes de fals documental i un veïnat unit en les tradicions i en l’escarn públic doten a Els amants d’un to popular i còmic, fent excepcional la història d’amor dels protagonistes. És la pel·lícula de què ja vaig publicar-ne un apunt: “Els amants”, de Joan Vives: ‘No hi havia a València dos amants com nosaltres…’, en què acabo dient: Obra fantasiosa fins a l’extrem, extravagant, que barreja poesia, sarcasme costumista, imatge real, imatge animada, plans barrocs, registres documentals amb ‘testimonis’ parlant a la càmera, deliri passional, festa comunitària a la valenciana… valencià, castellà, anglès, francès… Que compta amb actors coneguts (ai, Pepa López, com te trobàvem a faltar!)… Sí, fa que els vells amants es retrobin, però amb quin desfici audiovisual, curull d’imaginació!. El curt va ser candidat als Goya 2024, va participar al FIC-CAT…

De Santiago Ráfales, “L’avenir“. Ficció. I en Pep Sanz, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: Si jugues a fet i amagar saps que, tard o d’hora, t’acabaran trobant. Això és el que li passa a en Biel, un nen de deu anys, que, malgrat voler amagar-se de tot el que vindrà, no pot evitar fer-se gran. Envoltat de natura, jocs i amics, viurà un contratemps que el deixarà del tot desconcertat i posarà en perill la seva amistat amb la Sara. Una petita gran història que anuncia la fi de l’estiu i de la infantesa a toc de campana i nostàlgia. Curtmetratge produït per l’ESCAC, seleccionat al Festival de Valladolid (Premi Millor Curt de Punto de Encuentro), a l’Oberhausen International Short Film Festival (premi Best Children & Youth), al FIC-CAT, candidat als Goya,

D’Èlia Lorente, “Provocadora“. Ficció: I A. Lladó Quer, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: Ple estiu. Vacances. La casa dels avis. Una nena entrant a la preadolescència. La figura ominosa de l’avi. I els records d’aquest estiu, trencant-se i ofegant-la un rere l’altre… Un curtmetratge que des del seu títol demana ser vist dues vegades: des de la innocència d’unes vacances com unes altres, i des de la d’un record traumàtic que resignifica tota una història. A través d’una sòlida direcció debut d’Èlia Lorente, un muntatge lloable i una brillant interpretació protagonista, “Provocadora” és una obra sensorial i immersiva que es viu com un estiu: ràpid, exaltant i crucial. Va participar a la secció Un Impulso Colectivo del barceloní Festival D’A, al FIC-CAT, a la secció oficial del Festival de Màlaga… Això en van dir els del D’A: Per alguna raó que no sabem, Vera sembla que no gaudeix prou de l’estiu amb els seus avis, del menjar, la piscina i els jocs de taula. Com retalls que de mica en mica s’endrecen i agafen sentit, aquest puzle de memòries amaga un secret fosc que es va aclarint a mesura que avança. Una pel·lícula farcida de plans magnífics que destil·la veracitat a través d’un tractament d’imatge i so d’un detallisme extraordinari.

D’Alba Cros, “Anhel de llum“. Documental. I en Rafa Rodríguez, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: La mirada d’una nova inquilina a la Ciutat Comtal i el retrat de l’amor més pur, el que no té límits, són el temes que Alba Cros, directora de “Les amigues de l’Àgata” (2015), tracta en aquesta història d’estètica preciosista i temàtica poètica. Un homenatge a la vida carregat de flaixos lluminosos universals i, alhora, personals. Perquè moltes vegades cal fixar-se en allò que t’il·lumina per sentir-te viva.

D’ Anna Solanas i Marc Riba, “Tots els meus colors“. Ficció. I en Gabi San Miguel, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: Una nena ha perdut la seva mare i, amb ella, els colors del seu món. Aquest fantàstic curt en ‘stop-motion’ constitueix un tàctil viatge per la naturalesa assolint una breu però emocional odissea per tornar a pintar el món de colors.

PROGRAMA II -“Una mena de joc” (85 min)-.

Sis històries que ens confronten amb els moments clau de la vida on hem de decidir com participem del món, redescobrim la història o trobem noves mirades sobre un objecte.

De Jordi Boquet, “El tren de l’alegria“. Ficció. I en Rafa Rodríguez, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: El món del teatre sempre ha estat insular i hermètic quan s’ha tancat a les seves aules. Els jocs de dinàmiques i el ‘role-playing’ prenen el protagonisme a “El Tren de l’alegria”. Curtmetratge que recorda casos com el de l’Institut del Teatre o el que va destapar el diari ‘Ara’ a terres lleidatanes, plantejant les relacions de poders entre docents i alumnes. Una proposta cruenta i climàtica que denuncia els límits als quals cal arribar per ser un gran actor o actriu en un sistema brut i violent.

De Julieta Lasarte, “La casa oberta“. Documental. I en Joan Colás, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: Com si d’una radiografia arquitectònica es tractés, Julieta Lasarte ens convida a un viatge pel passat [d’un habitatge] familiar, [el seu], però també el de sa mare (veu en off de la cinta) i la seva àvia, una famosa actriu catalana. Servint-se d’imatges casolanes i fent un exercici d’estil senzill però brillant, cada racó de la llar es converteix en un escenari que es multiplica i superposa, per revelar-nos les múltiples presències, absències i vivències que oculten una casa oberta carregada de vida i secrets.

De Max Calvera, “Al Nadal toca fusta“. Ficció. I la Laura Suárez Garrido, alumna de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: En aquest curtmetratge rodat al més pur estil de sèrie B i amb pinzellades del cinema ‘slasher’, el terror i l’humor es donen de la mà. Max Calvera ens explica la història d’Ovidi, un nen de set anys aferrat al seu tió que va a passar la nit de Nadal a França. La nova parella del seu pare i tota la família d’ella no entenen la tradició catalana de donar-li cops de bastó a un tronc, fins i tot se’n riuen, però ja se sap, a les pel·lícules de por, qui riu últim….

D’Íngrid Ferrer, “Una corda lligada en l’espai“. Documental. I en Marc Pi Roca, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: A “Una corda lligada en l’espai” ens endinsem a l’interior de la Parròquia Sant Esteve de Granollers de la Plana. El so de les seves campanes ha marcat sempre el compàs de la vila, en l’esfera religiosa, però també els esdeveniments socials i els moments de necessitat. Josep Ferrer i Montserrat de Rocafiguera ens parlen amb passió d’un d’aquells oficis que malauradament van desapareixent: els campaners. Rodat en blanc i negre, el curtmetratge d’Ingrid Ferrer ens convida a reflexionar sobre el pas del temps i la importància de preservar la tradició.

De Marc ESQUIROL, “Si mai no ens haguéssim separat“. Ficció. I en Gabi San Miguel, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: Un descens de muntanya reflecteix el descens en una relació que ja fa temps va acabar-se. Tornant sobre passes passades, seguint quasi automatitzats el ritme d’una cançó que ja no ballaran, és possible tornar a enamorar-se un cop les coses s’han acabat? En un curt tant solitari com tendre, les memòries i possibilitats de futur s’agafen de la mà seguint la impecable direcció de Marc Esquirol, cada emoció imperceptible feta visible amb la textura de l’encertat analògic. En Marc Esquirol va ser al festival D’A 2023 per partida doble (també hi va presentar aquest mateix curt) i ho vam anunciar: Marc Esquirol al D’A 2023. Els responsables d’aquell certamen, van escriure, sobre “Si mai no ens haguéssim separat”: Dos esquiadors baixen per la neu fent suaus ondulacions, com si resseguissin una partitura. Aquesta, i altres estampes breus d’una parella que passa un cap de setmana a la muntanya, expliquen una història. D’impàs, o de trencament. Tot rodat amb una concreció deliciosa a força de petits salts i un ús de l’analògic que potencia colors i textures. Marc Esquirol fa doblet al D’A amb un curt en què ressonen Hong Sang-soo i Éric Rohmer.

De Marc Camardons, “Traca“. Ficció. I A. Lladó Quer, alumne de crítica de La Casa del Cine, ens en diu: Fins a quin punt pots amagar la veritat abans que aquesta t’exploti a la cara? En un Sant Joan de naus industrials i botellades en pàrquings, en Biel amaga un secret que compromet les amistats de tota la seva vida. Els “maricón” i “marica” que apareixen i reapareixen en converses banals, l’homofòbia interioritzada i la promesa de poder ser desitjat, per violenta que sigui, són pólvora per a un protagonista perdut en la boira d’un context que no l’abraça. Una direcció ferma, una posada en escena precisa i un clímax memorable marquen el tercer curtmetratge de Marc Camardons.