Marc Esquirol, al D’A 2023

Fa uns dies, en parlar dels curts que participaven als Premis VOC, vaig comentar “Les coses són així“, de Marc Esquirol, una història d’amor en temps de pandèmia, en què consten agraïments, entre d’altres, a Eric Rohmer, Nestor Almendros… Esquirol s’ha graduat a l’ESCAC amb “Si mai no ens haguéssim separat“, curt també en català, que es presenta demà diumenge, 26.03.2023, al D’A i del qual el festival diu que hi ressonen Hong Sang-soo i Éric Rohmer. Escrit conjuntament amb Pau Berlanga i protagonitzat per Sandra Cruz Bardinas i Gerard Casas, ens mostra dos esquiadors que baixen per la neu fent suaus ondulacions, com si resseguissin una partitura. Aquesta, i altres estampes breus d’una parella que passa un cap de setmana a la muntanya, expliquen una història. D’impàs, o de trencament. I el D’A en remarca: Tot rodat amb una concreció deliciosa a força de petits salts i un ús de l’analògic que potencia colors i textures.

Sembla que d’en Marc Esquirol en sentirem a parlar, perquè, ben actiu, dilluns, 27.03.2023, al D’A, se’n podrà veure el gairebé llarg, de 55 minuts de durada i també en català, “Dos dies i l’eternitat“. Protagonitzat per Miki Lloret, Sara Espías i Ferran Herrera, es tracta d’un projecte que el jove cineasta ha rodat del 19 als 22 anys i que té un component biogràfic. Ens parla d’en Marc, que trenca amb la seva parella i s’embarca en un viatge per França amb la Laia, en què es revelarà també una travessa per un temps que ja no és el que era, en el qual ja no existeix ni passat ni futur. Ens en diu el D’A: I és així com funciona la pel·lícula, filmada amb absoluta llibertat formal, a mig camí entre els ressons de la Nouvelle Vague i el cinema de Marc Ferrer o Zaida Carmona (..), com si es tractés d’un manifest generacional apassionat en forma de diari de viatge. Ens hem d’afanyar a descobrir aquesta pel·lícula perquè en sentirem molt a parlar.

