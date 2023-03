El Llibre ‘Un cel de plom. La vida de Neus Català’, de Carme Martí, que s’ha adaptat al cinema

El llibre ‘Un cel de plom. La vida de Neus Català‘, de Carme Martí, s’ha adaptat al cinema, com ja vaig comentar fa uns dies. Del 2012, el trobarem a les biblioteques i, si el volem comprar, el podem trobar editat per Amsterdam Llibres i també en edició de butxaca.

El 15.11.2019, el diari ‘Ara’ va publicar l’article ‘Un cel de plom’, la vida novel·lada de Neus Català, al cinema, en què explica que Carme Martí va escriure el llibre després d’hores de conversa amb Neus Català (..) L’escriptora Carme Martí, que mai va deixar de visitar-la a la residència d’avis dels Guiamets (Priorat), va tenir hores i hores de conversa amb ella i va escriure la novel·la ‘Un cel de plom’ (Amsterdam, 2012).

L’editorial ens diu: La vida de Neus Català, la darrera supervivent catalana del camp d’extermini de Ravensbrück, és el testimoni colpidor d’un segle i d’una lluita constant. Els seus records, novel·lats per Carme Martí amb una sensibilitat i una intensitat extraordinàries, són autèntiques lliçons de coratge convertides en un relat imprescindible per no oblidar.

El llibre ja va donar peu a la peça teatral de Josep Maria Miró ‘Neus Català, un cel de plom‘, que es va estrenar el juliol de 2015 al Festival Grec de Barcelona, amb direcció de Rafel Duran i amb l’actriu Mercè Arànega com a Neus Català.

La peça se segueix representant, com per exemple serà els dies 17 i 18 de març de 2023, a Malgrat, de la mà de Teresa Gelpí.

Podem, doncs, qualificar d’autèntic repte el dels guionistes Lydia Zimmermann (“Aro Tobulkin, en la ment de l’assassí“) i Miquel Romans, que han assumit l’adaptació del llibre per a la gran pantalla -amb Nausicaa Bonnin com a Neus Català-. Volem recrear els fets reals viscuts per Neus Català i novel·lats per Carme Martí amb el màxim respecte i rigor possible, especialment en el seu pas pel camp d’extermini de Ravensbrück, a Alemanya, i la seva implicació en el sabotatge d’armament al camp de treball forçat de Holleischen, a l’aleshores Txecoslovàquia, ha declarat Miquel Romans a l’esmentat article del diari ‘Ara’, en què també es recullen unes paraules de l’autora, Carme Martí: Aquesta història és una autèntica lliçó de vida i de solidaritat i, tant als fills de la Neus com a mi, ens fa molta il·lusió que pugui arribar al gran públic a través d’una pel·lícula. Després de ser alliberada el 1945, la Neus va dedicar la resta de la seva vida a assegurar que no es perdria la memòria del que ella i les seves companyes havien vist i patit, i aquest projecte és una manera més de continuar la lluita per la memòria.

És un bon moment, si no hem llegit el llibre abans, de fer-ho ara i poder després valorar el que n’han fet els cineastes.