La biografia de Neus Català, al cine, el 28 d’abril

La pel·lícula es diu “Un cel de plom”, es basa en el llibre homònim de Carme Martí, l’ha dirigida Miquel Romans -que debuta aquí en el llargmetratge de ficció-, l’ha interpretada Nausicaa Bonnin, és una producció de Principal 2a Films, en coproducció de TV3, amb VO catalana -s’hi parla també francès i alemany-, es presenta mundialment al BCN Film Festival i arribarà a les pantalles del Principat el 28 d’abril, de la mà de la distribuïdora Filmax.

El film explica la vida de la jove republicana i feminista Neus Català quan torna a França després d’haver estat presonera de l’exèrcit alemany al camp de concentració de Ravensbrück i el defineixen com una història de superació, absències i lluita contra l’oblit. Mentre recupera la vida en llibertat, Neus Català recorda el que va viure un any abans, quan una colla de dones va sabotejar la fàbrica de producció de bales en què els nazis les feien treballar, a Txecoslovàquia. Van ser conegudes com ‘El comando de Gandules’. Però per a Neus Català tot just comença una altra resistència: la lluita per la memòria.

L’adaptació del llibre de Carme Martí ha anat a càrrec de Lydia Zimmermann i Miquel Romans. L’actriu Nausicaa Bonnín hi dona vida a Neus Català i, al seu costat, intervenen Rachel Lascar (frau Koch), Roger Batalla (Albert), Iria del Río (Noemí), Natàlia Barrientos (Angela), Nuria Campbell (Titi), Adriana Galo (Marianne), Natascha Wiese (Simone), Quitterie Picamoles (Therese), Thomas Sauerteig (Sigmund), Pep Ferrer (Baltasar), Laura Conejero (Rosa), Núria Sanmartí (Avelina), Fina Rius (Melania), Arnaud Préchauc (Bernard), Paula Vélez (Andry), Kasia Kapcia (Nannette), Daniel Horvath (Peter), Fernando Corral (soldat alemany), Joaquín Caserza.

El llibre de Carme Martí també ha donat peu a una peça teatral homònima de Josep Maria Miró.

Miquel Romans, el director, és productor, guionista, muntador, autor prèviament d’un documental i de diversos curtmetratges; per bé que, en aquesta ocasió, ha deixat el muntatge a Ramón Morejón, i ha compartit el guionatge amb Lydia Zimmermann.