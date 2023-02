Ruben Östlund, president del Jurat Internacional del Festival de Canes 2023

El director d’ “El triángulo de la tristeza” / “Sans filtre” / “Triangle of sadness”, el suec Ruben Östlund, que guanyà la Palma d’Or l’any passat amb aquest títol, serà qui presidirà el Jurat Internacional de la 76a edició del certamen francès (16-27 de maig de 2023).

Östlund forma part de l’elit de Canes, en haver-se afegit al club dels directors que atresoren 2 palmes d’or -l’anterior va ser “The Square“- i és clarament un fill del festival, havent participat anteriorment en 2 ocasions a la secció ‘Un Certain Regard’ -amb “Força Major” i ” Invonluntary“-, que li van servir per a donar-se a conèixer i fer-se un renom a nivell internacional. Després de Francis Ford Coppola i Emir Kusturica, serà el tercer cineasta cineasta doblement guardonat amb la Palma que presidirà el Jurat i el primer que ho fa l’any següent de guanyar-la, en les 75 edicions anteriors del certamen.



Els organitzadors diuen que, en escollir-lo a ell, porten al capdavant del jurat “un cinema sense concessions ni falses pretensions, que convida constantment l’espectador a qüestionar-se i l’art contínuament a reinventar-se”.

Però el suec és un bocamoll expansiu, que es deleix per provocar i que ha dit coses com que fa pel·lícules per guanyar a Canes o que pretén forçar la resistència del públic còmodament assegut al grandiós pati de butaques de l’enorme sala Lumière, del Palau de Festivals. No semblen les millors virtuts que s’esperen d’un president de jurat, càrrec que normalment vol certa discreció. Tot just ser nomenat, Östlund ja ha dit: Com a president, recordaré als meus col·legues del Jurat quin és el paper del cinema. Una bona pel·lícula connecta també amb l’experiència col·lectiva, estimula la reflexió i fa venir ganes de discutir-ne. Aleshores, posem-nos a veure pel·lícules junts!. Encara no sap qui li posaran de company en el cenacle decisori i ja els està fent discursos!

Més prudent i protocolari s’ha manifestat en les seves paraules d’acceptació de l’encàrrec: Estic feliç, orgullós i ple d’humilitat que se m’hagi confiat l’honor de presidir el Jurat del Festival de Canes aquest any. Cap altre lloc al món no suscita un desig de cinema tant com quan la cortina s’alça sobre una pel·lícula en Competició. Quina sort de ser-hi amb aquests bons coneixedors que són els ‘festivaliers’ de Canes. Crec sincerament que la cultura cinematogràfica passa per un període crucial. El cinema és únic. El compartim. Mirar conjuntament exigeix més al que se’ns mostra i n’intensifica l’experiència. Això ens retorna alguna cosa ben diferent d’aquesta dopamina segregada per la desfilada de les pantalles individuals.

FOTO: Ruben Östlund, celebrant la Palma d’Or de l’any passat.