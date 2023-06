No compliquem la vida a Filmin amb el català

No li compliquem la vida a Filmin, obligant-los(només a ells) a fer el 25% en català. Fóra més productiu negociar-hi millores lingüístiques i de quantitat i promoció a FilminCat.

A l’avantprojecte de llei de l’audiovisual del govern de la Generalitat es preveu que les plataformes amb seu a Catalunya hagin d’assumir un mínim del 25 percent de la producció en català. Això només afectaria a Filmin, a més dels mitjans públics catalans. No afectaria ni a Netflix, ni PrimeVideo, ni A3Premium, ni Movistar…

No té sentit fer una norma tan poc eficaç quant a la normalització del català i que, comparativament, pot ‘perjudicar’ Filmin. Ves que no acabin fugint a Madrid, per res.

En canvi, hi ha molta feina a fer, en positiu, amb FilminCat. La qualitat dels subtítols en català és molt deficient. La quantitat dels títols és molt baixa, limitadíssima, comparat amb la versió castellana. La promoció de les pel·lícules que hi carreguen en VC o VOSC és escassa. A vegades em fa la impressió que FilminCat té baixa audiència. Hi ha molta feina a fer-hi i marge per a treballar-hi políticament de manera productiva.