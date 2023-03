Més rumors sobre Canes 2023

Ja fa uns dies vaig exposar una primera llista de rumors -a la qual vaig afegir el nou film de Miyazaki i l'”Indiana Jones 5″- sobre pel·lícules que podrien ser a Canes 2023 -evidentment, en alguna o altra de les seves seccions, i fins i tot en alguna mostra paral·lela com la ‘Quinzena dels cineastes’ (abans Quinzena dels Realitzadors) i la ‘Setmana de la Crítica’-. Han aparegut a la xarxa noves llistes que inclouen bona part dels títols ja esmentats a la primera però també n’hi ha de nous. En aquest apunt els recullo.

Més títols als rumors de Canes 2023:

De Maïween, “Jeanne du Barry”. Amb Johnny Depp, Maïween, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Pascal Greggory, Noémi Lvovsky. Guió de Teddy Lussi-Modeste i Maïween. Lliurement inspirada en la vida de Jeanne Bécu que va néixer com a filla il·legítima d’una costurera empobrida l’any 1743 i que va ascendir a la cort de Lluís XV per convertir-se en la seva darrera amant oficial.

De Kaouther Ben Hania, “Olfa’s Daughters”. Amb Hend Sabry. Docu-drama de llarga gestació inspirat en el personatge real d’una mare que va perdre dues filles adolescents a causa de la radicalització, després que van fugir a Líbia per unir-se a ISIS amb els seus xicots. L’actriu i productora tunisiano-egípcia Hend Sabry interpreta la dona en escenes que recreen la seva història de la vida real, intercalades amb entrevistes.

De Tran Anh Hung, “Le pot-au-feu de Dodin Bouffant”. Amb Juliette Binoche, Benoît Magimel, Pierre Gagnaire. Guió de Tran Anh Hung. Ambientada al segle XIX, explica la història d’Eugenie, una cuinera valorada, i de Dodin, el seu empleat gurmet amb el qual ha estat treballant durant els últims 20 anys i que vol guanyar-ne el cor amb el seu menjar.



De Warwick Thornton, “The New Boy”. Amb Cate Blanchett, Mezi Atwood, Deborah Mailman. Guió Warwick Thornton. La història mesmèrica d’un nen orfe aborigen de 9 anys que arriba en plena nit a un monestir remot dirigit per una monja renegada.

De Molly Manning Walker, “How to Have Sex”. Amb Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Samuel Bottomley. Guió de Molly Manning Walker. Òpera prima que segueix tres amics i les seves primeres trobades sexuals, en un ritu de pas, de vacances per Espanya. Tres amics que lluiten amb la pressió dels companys en la seva decisió de fer-ho.

De Daniel Espinosa, “Mama Luna”. Amb Claudia Potenza, Emanuele Vicorito, Hilyam Weldemichael. Guió de Suha Arraf, Maurizio Braucci, Daniel Espinosa, basat en uns història de Binyam Berhane. Inspirada en fets reals, la pel·lícula segueix un refugiat eritreu que es converteix en famós traficant d’éssers humans a Líbia conegut com ‘Mama Luna’. Un canvi de sort l’obliga a fugir a Itàlia. Allà, es veu passant per les penúries que van patir les persones que ell va explotar alhora que intenta amagar la seva identitat.

De Qiu Yang, “Some Rain Must Fall”. Guió: Qiu Yang. Una obra psicològica i política que explora la inseguretat econòmica de les classes mitjanes i de la unitat familiar xinesa, a través d’una mestressa de casa de 40 anys, la vida de la qual es descontrola quan, sense voler, fa mal a una senyora gran. Nota: Qiu Yang va guanyar la Palma d’Or del Curtmetratge el 2017.

De Michel Gondry, “Le livre des solutions”. Amb Pierre Niney, Blanche Gardin, Vincent Elbaz. Guió de Michel Gondry. Segueix un home, un director, que intenta vèncer els seus dimonis, que li estan oprimint la creativitat.