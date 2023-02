Els inevitables rumors sobre Canes 2023

És gairebé una tradició que, durant el Festival de Berlín, es facin públiques llistes de pel·lícules que podrien anar al Festival de Canes. Després, a l’hora de la veritat, a mitjan abril, quan el certamen francès anuncia la programació de debò, resulta que força dels títols rumorejats se’n queden fora, aniran més tard a Venècia (setembre) o s’estrenaran a la temporada d’Oscar a final d’any.

Aquestes llistes són pures especulacions, però se solen basar en la informació que els títols estan enllestits o que ho podrien estar el maig, quan s’esdevé Canes, el coneixement de la tirada dels francesos pels noms coneguts, o, a vegades, perquè se sap que hi hagut moviments dels equips seleccionadors prop de determinats cineastes o productores.

Enguany el Festival de Canes tindrà lloc del 16 al 27 de maig.

El que no és cap rumor, sinó que el mateix Pedro Almodóvar va anunciar públicament és que el seu migmetratge “Strange Way of Life,” western gai amb Ethan Hawke i Pedro Pascal, hi serà i el rum-rum que corre és que podria projectar-s’hi a la gala inaugural; però jo especulo que li donaran una Palma d’Or Honorífica al cineasta manxec i, sigui quan sigui que li donin, aleshores en passaran la pel·lícula.

Però anem als rumors – rumors, a partir d’una llista que he trobat a la xarxa:

De Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”. Amb Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser. Guió d’Eric Roth i Martin Scorsese, basat en el llibre de David Grann. Nota sinòptica: Assassinen en circumstàncies misterioses membres de la tribu Osage als Estats Units, a la dècada de 1920, provocant una gran investigació de l’FBI que implica J. Edgar Hoover.

De Wes Anderson, “Asteroid City”. Amb Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Matt Dillon, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Maya Hawke, Tilda Swinton, Jeff Goldblum. Guió de Roman Coppola i Wes Anderson. Nota sinòptica: El 1955, alumnes i pares de tot el país participen en un concurs escolar dedicat a l’observació de fenòmens astronòmics `-“Junior Stargazer Convention”-, que té lloc en una ciutat fictícia del desert nord-americà anomenada Asteroid City. La convenció quedarà espectacularment interrompuda per esdeveniments que canvien el món.

De Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”. Amb Sandra Hüller, Christian Friedel. Basat en una novel·la de Martin Amis. Nota sinòptica: Un oficial nazi s’enamora de la dona del comandant del camp de concentració d’Auschwitz.

De Yorgos Lanthimos, “Poor Things”. Amb Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Mark Ruffalo. Guió de Tony McNamara, basat en la novel·la d’Alasdair Gray. Nota sinòptica: Una història victoriana d’amor, descobriment i gosadia científica. Explica la increïble història de Belle Baxter, una noia que una científica excèntrica però brillant ha ressuscitat .

De Woody Allen, “WASP22 ” / “Coup de chance“. Amb Niels Schneider, Sara Martins, Lou de Laâge, Melvil Poupaud. Nota sinòptica: El vincle de dos joves condueix a la infidelitat matrimonial i, finalment, al crim.

De Todd Haynes, “May/December”. Amb Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton. Guió de Samy Burch i Alex Mechanik. Sinopsi:Vint anys després que la mediàtica història d’amor entre Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) i el seu jove marit, Joe (Charles Melton), escandalitzés el país, quan els seus fills són a punt de graduar-se a l’institut, es farà una pel·lícula sobre la seva història. L’actriu Elizabeth Berry (Natalie Portman) passarà una temporada amb la família per a intentar entendre millor la Gracie, a qui donarà vida a la pel·lícula, cosa que provoca que la dinàmica familiar es desfaci sota la pressió de la mirada exterior.

D’Alexander Payne, “The Holdovers”. Amb Paul Giamatti, Tate Donovan, Carrie Preston. Guió de David Hemingson. Sinopsi: El professor Paul Hunham (Paul Giamatti) no li agrada a ningú, ni als alumnes, ni als companys, ni al director de l’escola secundària on treballa. A tots els exaspera la seva pompositat i rigidesa. Sense família i sense cap lloc on anar durant les vacances de Nadal de 1970, en Paul es queda a l’escola per a supervisar els estudiants que no han pogut anar-se’n a casa. Al cap d’uns dies, només hi queda un estudiant: un noi de 15 anys problemàtic que es diu Angus (Dominic Sessa), bon estudiant però amb un mal comportament que sempre li comporta estar amenaçat d’expulsió.Amn el Paul i l’Angus, esclar, hi ha la cuinera, la Mary (Da’Vine Joy Randolph), una dona afroamericana que, a l’escola, té cura dels nois privilegiats, però que ha perdut el seu fil fa poc, a la guerra del Vietnam. Aquests tres nàufrags tan diferents conformaran una improbable família durant dues setmanes molt nevades a Nova Anglaterra.

De Jeff Nichols, “The Bikeriders”. Amb Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon. Guió de Jeff Nichols, inspirat en el llibre de Danny Lyon. Nota sinòptica:La història d’un club de ‘motards’ del Mitjà Oest nord-americà al llarg dels anys, a través de la vida dels seus membres.

D’Alice Rohrwacher, “La Chimera”. Amb Isabella Rossellini, Josh O’Connor, Alba Rohrwacher. Nota sinòptica: Ambientada a la Toscana, segueix un grup d’arqueòlegs i toca el tema del saqueig arqueològic i el mercat negre d’artefactes històrics.

De Sofia Coppola, “Priscilla”. Amb Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Kamilla Kowal. Guió: Sofia Coppola, basat en las memòries “Elvis and Me“, de Priscilla Presley. Nota sinòptica: la relació d’Elvis Presley i Priscilla.

De Nuri Bilge Ceylan, “About Dry Grasses“/ “On Barren Weeds”/ “Kuru Otlar Üstüne”. Amb Merve Dizdar, Deniz Celiloglu, Musab Ekici. Guió d’ Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan i Akin Aksu. Nota sinòptica: Un jove professor espera ser nomenat a Istanbul després d’una tasca obligatòria en un petit poble. Passat molt de temps, perd tota esperança d’escapar d’aquesta vida lúgubre. Tanmateix, el seu company Nuray l’ajuda a recuperar una certa perspectiva.

D’Abdherramane Sissako, “The Perfumed Hill”. Amb Ke-Xi Wu, Han Chang, Michael Chang. Guió: Kessen Tall, Abdherramane Sissako. Nota sinòptica: Després de dir “no” el dia del seu casament, Joice abandona Costa d’Ivori per començar una nova vida a Guangzhou, la Xina.

De Sean Durkin, “The Iron Claw”. Amb Lily James, Jeremy Allen White, Zac Efron, Harris Dickinson. Not sinòptica: Segueix la història dels Von Erich, una dinastia de lluitadors de gran impacte en l’esport des dels anys 60 fins a l’actualitat.

De Michel Franco, “Memory”. Amb Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Merritt Wever.

De Jean-Luc Godard, “Scenario”-“Funny Wars”.

De Robin Campillo, “École de l’air” / “Vazaha“. Amb Charlie Vauselle, Quim Gutiérrez, Nadia Tereszkiewicz, Sophie Guillemin. Guió de Gilles Marchand, Robin Campillo i Jean-Luc Raharimanana. Nota sinòptica: A principis dels anys setanta, a Madagascar, unes quantes forces armades i les seves famílies viuen en una de les últimes bases militars franceses a l’estranger, una relíquia de l’acabament de l’imperi colonial francès. Influenciat per la seva lectura de la intrèpida heroïna del còmic ‘Fantômette’, en Thomas, un nen de deu anys, es repassa amb una mirada curiosa tot el que l’envolta. Sota la vida d’expatriat despreocupat, els seus ulls s’estan obrint de mica en mica a una altra realitat.

De Catherine Breillat, “L’été dernier” / “Last Summer”. Amb Léa Drucker, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Samuel Kircher. Sinopsi: Anne, una brillant advocada viu feliç a París amb el seu marit Pierre i les seves filles de 6 i 8 anys. Un dia, en Theo, de 17 anys, fill d’en Pierre d’un matrimoni anterior, ve a viure amb ells. L’Anne està inquieta per la presència d’en Theo i, de mica en mica, comença una relació apassionada amb ell, posant en perill la seva carrera i la seva vida familiar.

De Bruno Dumont, “L’Empire” / “The Empire”. Amb Camille Cottin, Lyna Khoudri, Fabrice Luchini. Nota sinòptica: Un petit poble del nord de França és el camp de batalla dels cavallers extraterrestres encoberts.

De Bertrand Bonnello, “The Beast”. Amb Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda. Guió: Bertrans Bonello, Guillaume Bréaud, Benjamin Charbit. Sinopsi: En un futur proper, on les emocions s’han convertit en una amenaça, la Gabrielle finalment decideix purificar el seu ADN en una màquina que la submergirà en les seves vides anteriors i li eliminarà qualsevol sentiment fort. Aleshores coneix en Louis i hi sent una connexió poderosa, com si l’hagués conegut des de sempre. Un melodrama travessat pel gènere, que es desenvolupa en tres períodes diferenciats, 1910, 2014 i 2044.

De Justine Triet. “Anatomie d’une chute” / “Anatomy of a Fall”. Amb Sandra Hüller, Samuel Theis, Swann Arlaud. Guió d’Arthur Harari i Justine Triet. Nota sinòptica: Una dona és sospita de l’assassinat del seu marit i el seu fill cec s’enfronta a un dilema moral com a únic testimoni.

De Hirokazu Kore-eda, “Monster”. Amb Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa. Guió de Yuji Sakamoto. Nota: pel·lícula rodada en secret i de la qual no se’n sap res més.

De Matteo Garrone, “Lo capitano” / “The Captain”. Amb Bamar Kane, Seydou Sarr, Moustapha Fall. Guió de Massimo Ceccherini , Matteo Garrone , Massimo Gaudioso i Andrea Tagliaferri. Nota sinòptica: la història de dos joves que marxen de Dakar cap a Europa.

De Ken Loach, “The Old Oak”. Amb Debbie Honeywood, Chris Gotts, Reuben Bainbridge. Guió: Paul Laverty. Nota sinòptica: El futur de l’últim pub que queda, The Old Oak en un poble del nord-est d’Anglaterra, on la gent abandona la terra mentre les mines estan tancades. Les cases són barates i disponibles, per la qual cosa és un lloc ideal per als refugiats sirians.

D’Aki Kaurismaki, “Kuolleet lehdet” / “Fallen Leaves”. Amb Alma Pöysti, Jussi Vatanen. Nota: És la vintena pel·lícula de Kaurismäki i una continuació de la trilogia de l’obrer, que inclou les pel·lícules 2Shadows in Paradise” (1986), “Ariel” (1988) i “The Girl in the Firestick Factory” (1990).

De Lisandro Alonso, “Eureka”. Amb Viggo Mortensen, José María Yazpik, Chiara Mastroianni, Rafi Pitts. Guió de Lisandro Alonso i Fabián Casas. Nota sinòptica: En Murphy (Mortensen) busca la seva filla després que el proscrit Randall (Pitts) l’hagi segrestada.

De Nanni Moretti, “Il sol dell’avvenire” / “El sol del futuro”. Amb Mathieu Amalric, Margherita Buy, Silvio Orlando, Nanni Moretti. Guió de Francesca Marciano, Nanni Moretti , Federica Pontremoli i Valia Santella. Nota sinòptica: Comèdia ambientada a Roma entre els anys cinquanta i setanta, en el món del circ i de la indústria del cinema.

De Marco Bellocchio, “La Conversione”. Amb Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Barbara Ronchi. Guió de Marco Bellocchio i Susanna Nicchiarelli, amb la col·laboració d’ Edoardo Albinati i Daniela Ceselli. Nota sinòptica: Segresten un nen jueu i el converteixen al catolicisme, el 1858.

De Jessica Hausner, “Club Zero”. Amb Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen, Sam Hoare. Guió de Géraldine Bajard i Jessica Hausner. Nota sinòptica: Un professor accepta feina en una escola d’elit i estableix un vincle fort amb cinc estudiants, una relació que finalment agafa un caire perillós.

De Radu Jude, “Do Not Expect too Much of the End …”. Sinopsi: L’Àngela és una sobrecarregada ajudant de producció, de 35 anys, que treballa per a una empresa romanesa i ha de conduir per Bucarest per a complir un encàrrec d’una multinacional.

I jo hi afegiria, si estan acabades, fan el pes als seleccionadors “cannois” i no van a altres festivals:

De Fernando Trueba, “Haunted Heart“. Amb Matt Dillon, Aida Folch, Juan Pablo Urrego. Guió de Rylend Grant i Fernando Trueba. Sinopsi: L’Álex (Aida Folch) és una espanyola que comença a treballar de cambrera en un restaurant d’una illa perduda. Tot i que de seguida es guanya el cor del brasiler Enrico (Juan Pablo Urrego), l’Álex s’enamora d’en Max (Matt Dillon), el gerent nord-americà de l’establiment. Mentre l’amor floreix, es comença a descobrir pistes inquietants sobre el passat obscur i misteriós d’en Max.

De Víctor Erice, “Cerrar los ojos“. Amb José Coronado, Ana Torrent, María León, Josep Maria Pou. Guió de Michel Gaztambide i Víctor Erice. Sinopsi: Un famós actor espanyol, Julio Arenas, desapareix durant el rodatge d’una pel·lícula. Encara que mai no se n’arriba a trobar el cos, la policia arriba a la conclusió que ha patit un accident arran de mar. al cap de molts anys, aquesta mena de misteri torna a l’actualitat ran d’un programa televisiu que vol evocar la figura de l’actor, oferint com a primícia imatges de les darreres escenes en què va participar, rodades per qui va ser el seu íntim amic, el director Miguel Garay. El començament i el final d’una pel·lícula inacabada.

De Marc Recha, “Ruta salvatge“. Amb Àlex Botet, Montse Germán, Sergi López, Marc Martínez. Guió de Nadine Lamari i Marc Recha. Sinopsi: Eel passat amagat d’una dona, la violència que va viure, la pèrdua del seu company i les conseqüències de tot això, que segueixen cuejant vint-i-vinc anys després. Després de més d’una dècada treballant de jardinera per als propietaris adinerats de les urbanitzacions luxoses de la Cerdanya, l’Ona està a punt de fer cinquanta anys i vol plegar de l’ofici per dedicar-se a pilotar una avioneta turística. L’Ona és una dona forta, reservada, que va ser pilot privat d’helicòpter fent rescats de muntanya. Fins que un dia, inesperadament, ho va deixar. Es va instal·lar a la tranquil·la vall de la Cerdanya, al Pirineu, on ara viu amb el seu fill Sergi, un adolescent de quinze anys. L’arribada d’uns estranys que s’instal·len en un xalet de la urbanització capgira la vida de l’Ona i les persones que més estima, i fa emergir el passat més terrible.

FOTO DE L’APUNT: Jacob Elordi (Elvis) i Cailee Spaeny (Priscilla), al rodatge de “Priscilla”, de Sofia Coppola.