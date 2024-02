Lisandro Alonso, Denis Côté i Tizza Covi, el Jurat d’Encounters de Berlín 2024

Des de l’any 2020 un jurat de tres persones lliura els següents premis per a la secció Encounters de la Berlinale: Premi a la Millor Pel·lícula, Premi al Millor Director i Premi Especial del Jurat. Cada guanyador rebrà una placa d’ós daurada com a trofeu (foto de l’apunt).

Enguany, aquest Jurat el conformen l’argentí Lisandro Alonso, el canadenc Denis Côté i la italiana Tizza Covi.

Lisandro Alonso: Nascut a Buenos Aires, Argentina, l’any 1975, en Lisandro Alonso va estudiar direcció a la Universidad del Cine. El seu primer llargmetratge, “La libertad“, va ser seleccionat a Un Certain Regard de Canes l’any 2001. Després de fundar la seva pròpia productora, tres anys més tard va fer “Los muertos“, que es va projectar a la Quinzena dels Realitzadors de Canes, seguida de “Fantasma” el 2006 –Quinzena dels Realitzadors– i “Liverpool” (2008) –Quinzena dels Realitzadors-. En Viggo Mortensen va protagonitzar la pel·lícula d’Alonso “Jauja“, que va ser guardonada amb el Premi FIPRESCI a Un Certain Regard de Canes 2014. Tots dos també van treballar junts a “Eureka“, que es va presentar a Canes 2023.

Denis Côté. Si Lisandro Alonso és un cineasta fortament lligat a Canes, en Denis Côté ho és al Festival de Berlín. Nascut a Nova Brunswick, Canadà, el 16.11.1973, va començar fent curtmetratges i es va dedicar a la crítica cinematogràfica durant diversos anys. El 2005, el seu primer llargmetratge “Les états nordiques” va ser guardonat amb el Lleopard d’Or al Concurs de Vídeos de Locarno. Després que el Fòrum del Festival de Berlín li projectés “Bestiaire” (2012), ha tornat a la Berlinale amb “Vic + Flo ont vu un ours” / “Vic + Flo Saw a Bear” (en competició el 2013), el documental “Que ta joie demeure” / “Joy of Man’s Desiring” (Fòrum 2014), “Boris sans Béatrice” (en competició el 2016) i “Répertoire des villes disparues” / “Ghost. Town Anthology” (en competició el 2019). El 2021 va guanyar el premi al Millor Director a la secció Encounters amb “Hygiène Social“, i el 2022 va presentar “Un été comme ça” a la competició -sempre de Berlín-. Més de 40 retrospectives se li han dedicat arreu del món.

Tizza Covi: nascuda el 06.05.1971, a Bolzano, Itàlia, va estudiar fotografia a Viena i poc després va començar a col·laborar amb Rainer Frimmel en projectes de fotografia, teatre i cinema -hi co-dirigeix les seves pel·lícules-. El seu documental “Babooska” (2006) va guanyar el premi Wolfgang Staudte a la secció Fòrum; el seu primer llargmetratge, “La Pivellina” (2009), es va estrenar a la Quinzena dels Realitzadors de Canes i més tard es va projectar a la Berlinale a la secció Generation. El seu segon llargmetratge, “The Shine of the Day” / “Der Glanz des Tages” -, que es va projectar a Perspektive Deutsches Kino el 2013, va guanyar el Lleopard de Plata a Locarno al millor actor. El seu documental “Notes from the Underworld” / “Aufzeichnungen aus der Unterwelt” (Panorama 2020) va rebre una menció especial al Berlinale Documentary Award. El 2022, la seva pel·lícula més recent, “Vera“, va guanyar els premis de millor direcció i millor actriu a la secció Orrizonti del Festival de Cinema de Venècia.