Greta Gerwig, presidenta del Jurat del Festival de Canes 2024

El 2023, va ser Ruben Ostlund qui va presidir el Jurat del Festival de Canes, per al 2024 (14-25 de maig), els responsables del certamen han optat per Greta Gerwig, sens dubte una de les personalitats del cinema d’aquests darrers mesos, gràcies al fenomen en què s’ha convertit la seva pel·lícula “Barbie“.

Diu el Festival de Canes:

Heroïna dels nostres temps moderns, Greta Gerwig sacseja les línies d’una indústria cinematogràfica codificada i una època per qüestionar. I també és una amant del cinema. “M’encanten molt les pel·lícules”, confia amb fervor. M’agrada fer-les, m’agrada anar-les a veure, m’agrada parlar-ne durant hores. Com a aficionada al cinema, Canes sempre ha estat per a mi el cim del que pot representar el llenguatge universal del cinema. Posar-me en un estat de vulnerabilitat, asseure’m dins d’una sala fosca plena de desconeguts per veure una pel·lícula nova, és el que més m’agrada. Estic aclaparada, entusiasmada i humil de convertir-me en presidenta del jurat del Festival de Canes. No puc esperar per saber quins viatges ens esperen! “.

En menys de quinze anys, Greta Gerwig ha consolidat el seu nom al cinema americà i internacional. Originària de Sacramento, Califòrnia, novaiorquesa d’adopció, la dona que somiava amb ser dramaturga va prendre un camí únic, tan coherent com arriscat, que va marcar un ascens meteòric.

Ahir, la musa del cinema independent nord-americà, avui al capdavant de la taquilla mundial, Greta Gerwig aconsegueix juxtaposicions considerades irreconciliables: ofereix ‘blockbusters’ d’autors, uneix art i indústria, qüestiona els temes contemporanis amb delicadesa i complexitat, afirma les seves ambicions artístiques exigents dins d’un sistema econòmic que inverteix per disposar-ne millor.

Ja sigui interpretada, escrita o produïda, la seva producció artística aborda motius recurrents, com el turment familiar, el pas a l’edat adulta, la por a la degradació social, el naixement de la vocació artística, a través de personatges lliures, de vegades fràgils i marginals però decidits. Des dels seus inicis com a actriu, Greta Gerwig també es va implicar com a guionista i va multiplicar les col·laboracions. Va co-signar “Hannah Takes the Stairs” (2007) i “Nights and Weekends” (2008) que va codirigir, després “Frances Ha” (2012), “Mistress America” (2015) i, per descomptat, “Barbie” amb Noah Baumbach, el seu company escriptor.

El seu primer treball en solitari, “Lady Bird” (2017), un retrat impactant, tendre i melangiós dels turments de l’adolescència, va rebre 5 nominacions als Oscar, sobretot a la millor direcció.

Per a la seva segona pel·lícula, Greta Gerwig assumeix amb ambició el clàssic de la literatura nord-americana de 1868 de Louisa May Alcott, ‘Donetes‘ – ‘Mujercitas’ – ‘Les quatre filles du docteur March’, sempre amb la voluntat de renovar la mirada de totes les protagonistes femenines de la història, per tal de qüestionar millor la seva emancipació en un món d’homes. En una doble lectura, la directora també qüestiona de manera subtil el seu propi lloc en el sistema cinematogràfic i els compromisos afrontats amb la seva dimensió comercial per arribar al màxim de gent possible.

Finalment, el seu darrer llargmetratge, “Barbie“, estrenat el juliol del 2023, llaura aquest mateix solc d’una manera encara més sorprenent, enfrontant-se a l’ídol ambivalent de les nenes, símbol de la dona-objecte i musa de les dones emancipades. En aquesta ferotge sàtira sobre la condició humana, Greta Gerwig enfila el sexisme i els estereotips habituals amb una alegria descarada. Havent esdevingut un fenomen cultural mundial, “Barbie” és l’èxit més gran de l’any i converteix Greta Gerwig en la primera directora de la història del cinema que supera els mil milions de dòlars a taquilla.

Greta Gerwig, la primera cineasta nord-americana que assumirà el paper de presidenta del jurat del Festival de Canes, afegeix nous rècords a la seva ja ben proveïda llista als 40 anys: es converteix en la personalitat més jove que ocupa aquest càrrec després de Sofia Loren, que només en tenia 31 el 1966, la segona dona directora després de Jane Campion el 2014; la segona nord-americana després de l’actriu Olivia de Haviland, primera dona presidenta del jurat el 1965.

“Aquesta elecció és òbvia, ja que Greta Gerwig encarna amb valentia la renovació del cinema mundial de la qual el Festival de Canes és cada any el precursor i la caixa de ressonància”, indiquen Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes i Thierry Frémaux, delegat general. Més enllà del 7è Art, també apareix com a representant d’una època que aboleix les fronteres i barreja gèneres per fer triomfar la intel·ligència i l’humanisme».

FOTO: Greta Gerwig © Ben Rayner