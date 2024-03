El director islandès de pare català, Baltasar Kormákur, podria ser a Canes 2024

Els rumors sobre pel·lícules que podrien ser al Festival de Canes d’enguany (14-25 de maig) apunten la possibilitat que hi sigui seleccionada “Touch” / “Snerting”, producció islandesa, del director Baltasar KORMÁKUR, amb guió del mateix Kormákur i Ólafur Jóhann Ólafsson, basat en la novel·la homònima d’Ólafur Jóhann Ólafsson i protagonitzada per Egill Olafsson, Kōki, Masahiro Motoki, Palmi Kormakur, Sigurdur Ingvarsson, Yoko Narahashi, Masatoshi Nakamura, Meg Kubota, Maria Ellingsen, Eiji Mihara, Ruth Sheen, Benedikt Erlingsson.

El film, descrit com una història romàntica i emocionant que abasta diverses dècades i continents segueix el viatge emocional d’un vidu, abans que si li acabi el temps, per trobar el seu primer amor, desapareguda sobtadament fa dècades: Poc després de la pandèmia (COVID-19) i adonant-se que el seu rellotge avança, un antic xef, en Kristofer, té l’impuls d’embarcar-se en un viatge per intentar esbrinar què va passar realment quan la seva xicota japonesa va desaparèixer misteriosament sense deixar rastre de Londres cinquanta anys abans.

Baltasar Kormákur Samper és fill d’una escultora islandesa i del pintor barceloní exiliat Baltasar Samper, i també besnet del poeta mallorquí Baltasar Samper i Marquès (vegem-ne article que en va publicar el diari ‘Ara’). Si em permeteu i la memòria no em traeix, el recordo de molt jove, a finals dels anys vuitanta, potser el primer dels anys noranta) corrent pel Festival de Cinema de Barcelona (com l’enyorem, aquell festival!), en què el noi escampava tot de cartells anunciant crec que eren curtmetratges seus (que ara no trobo en la seva filmografia, per cert). D’aleshores ençà el temps no ha passat en va i ara mateix en Baltasar Kormákur és un director de cinema islandès -també actor, guionista i productor – que igualment ha treballat en teatre i televisió, conegut per haver dirigit “101 Reykjavík” (2000) -premiat a Locarno i Toronto, comèdia dramàtica força personal, sobre un home que no es mou mai del pis de la mare, a Reykjavík, però ve’t aquí que hi arriba a passar uns dies una amiga espanyola -Victoria Abril- de la mare i tot es capgira-; “The Sea” (2002) -drama familiar, amb tocs de comèdia, ambientat al món de la pesca i dels fiords-; “Veritats ocultes” / “A Little Trip to Heaven” (2005) -thriller dramàtic, en què ja apareixen actors com Julia Stiles, Forest Whitaker i Jeremy Renner, amb una trama en què un marit i una dona s’emboliquen amb un investigador per la pòlissa d’assegurança d’un milió de dòlars del seu germà mort-; “Les maresmes” / “Jar City” (2006) -retorn a Islàndia, que va tenir un èxit immens, amb més de 100.000 entrades que vol dir congriar un terç de la població del seu país, thriller fosc sobre un assassinat que obre un rastre desolador de secrets enterrats llargament i de corrupció d’un petit poble per a un detectiu de policia desgastat i el seu equip-; “White Night Wedding” (2008) -film novament ‘islandès’, en aquesta ocasió inspirada en ‘Ivanov’, d’Anton Tchekov, comèdia a costa del casament que, en menys de vint-i-quatre hores, ha de tenir lloc entre un acadèmic de mitjana edat i la seva promesa de gairebé la meitat de la seva edat, a l’illa escombrada pel vent d’Islàndia, Flatey-; “Inhale” (2010) -retorn al thriller dramàtic, en què una parella fa tot el possible per a trobar un donant de pulmons per a la seva filla, que compta amb actors com Dermot Mulroney, Diane Kruger, Sam Shepard, Rosanna Arquette, Vincent Pérez i Jordi Mollà-; “Contraband” (2012) -primera col·laboració amb l’actor Mark Whalberg, que acompanya en el repartiment a Kate Beckinsale, Giovanni Ribisi, Caleb Landry Jones i Ben Foster, exitós film d’acció en què per protegir el seu cunyat d’un narcotraficant, un antic contrabandista es dirigeix ​​a Panamà per guanyar milions de dòlars en bitllets falsificats, una adaptació nord-americana del film “Reykjavík-Rotterdam“(Óskar Jónasson, 2008) que va protagonitzar el mateix Kormákur-; “The Deep” / “Djúpið” (2012) -novament al seu país, és a dir, lluny de Hollywood, ni que sigui puntualment, es basa en fets reals, explicant la història d’un pescador que intenta sobreviure a l’oceà gelat quan el seu vaixell bolca a la costa sud d’Islàndia-; “2 guns” (2013) -adaptació d’una sèrie de còmics del mateix nom, ‘buddy movie‘ que va inaugurar el Festival de Locarno i hi va guanyar el Premi Piazza Grande, amb Mark Wahlberg i Denzel Washington, èxit de taquilla, que segons el diari ‘Ara’ té acció i humor en un film que, de vegades, sembla un vodevil sofisticat i violent i posa al mateix nivell de mesquinesa els narcotraficants, la DEA, els Navy Seals i la CIA-;”The Missionary” (2013) -telefilm dramàtic, amb Jesse Plemons, sobre un jove missioner nord-americà que es veu atrapat en la intriga de la Guerra Freda mentre ajuda una noia a fugir de Berlín Est-; “Everest” (2015) -film d’aventures, que va inaugurar la Mostra de Venècia 2015, fora de competició, amb Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Sam Worthington, Josh Brolin, Emily Watson i Keira Knightley, basat en fets reals ocoreguts el 10 de maig de 1996, quan els guies de muntanya Rob Hall i Scott Fischer combinaven els seus equips d’expedició per a una ascensió final al cim de l’Everest, i els cau al damunt una tempesta que colpeja la muntanya, de manera que els escaladors han de lluitar per sobreviure-; “Mesures extremes” / “The Oat” (2016) -seguint la dinàmic d’anar combinant films més personals i produccions hollywoodianes, ara toca el torn ‘islandès, amb aquest nou thriller dramàtic, protagonitzat per ell mateix, sobre un pare amb problemes que treballa com a metge que decideix prendre mesures extremes per salvar la seva filla de la devastadora influència del seu xicot narcotraficant-; “A la deriva” / “Adrift” (2018) -amb Shailene Woodley, Sam Clafin i Jeffrey Thomas, en una història real de supervivència, ja que la trobada fortuïta d’una parella jove els porta primer a estimar-se i després a l’aventura de la seva vida mentre s’enfronten a un dels huracans més catastròfics de la història-; “Beast” (2022) -realitzada després d’haver dirigit dues sèries televisives, aquest pel·lícula d’acció i aventures gira sobre un pare (Idris Elba) i les seves dues filles adolescents a qui persegueix un gran lleó rebel amb la intenció de demostrar-los que la sabana només té un depredador-.

Distribuïdora de la pel·lícula “Touch”: Focus Features. Estrena EUA: 12.07.2024.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, Cineuropa (ang), Icelandic Film Center (ang). Pel·lícules de Baltasar Kormákur a Filmin.

FOTO DE L’APUNT: Baltasar Kormákur Samper.