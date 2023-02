“El cinema des de Malgrat”, xerrada-tertúlia dissabte a “La Barretina”

Dissabte, 4 de març de 2023, la farem petar. A la tertúlia-vermut de “La Barretina”. Una xerrada, que espero que sigui amena, sobre els cines que hi havia hagut a Malgrat, el Cineclub Garbí, el cinema que anem a veure a fora, el cinema “amateur” al poble… i, si és el cas, la meva relació amb el cinema -acompanyant, de petit i jove, els rodatges del meu oncle i de l’Ernest Aldea, i fent-hi ocasionalment d’actor; l’entreteniment juvenil amb la colla, tot fent pel·lícules; com vaig entrar al cineclub; com vaig començar a llegir i a escriure de cinema; els viatges a Barcelona, Girona, Blanes per a veure-hi pel·lícules; l’anada als festivals de cinema; aquest blog; com veig cinema des del poble (les sales de cine, les plataformes)…-.