El cartell de la Quinzena dels Cineastes 2024 s’inspira en Takeshi Kitano

La Quinzena dels Cineastes de Canes acaba de fer públic el cartell per a l’edició d’aquest 2024 (15-25 de maig). Es basa en una pintura de Takeshi Kitano i el disseny gràfic ha anat a càrrec de Michel Welfringer.

Diuen els responsables de la Quinzena: Autor de prop de 20 pel·lícules, entre elles “Kids Return” que es va projectar a La Quinzena l’any 1996, el cineasta, actor, escriptor, còmic i pintor japonès ens va obrir el seu estudi i ens va oferir escollir una de les seves obres. “M’agradaria preservar la meva sensibilitat infantil indefinidament”: l’art de Kitano s’haurà mantingut fidel a la promesa de la seva història autobiogràfica ‘Takeshikun, hai!’ (1984). Naïf, juganer i pallasso, la seva obra ens convida a meravellar-nos i a no prendre’ns massa seriosament. L’elecció d’aquest quadre estrany com a emblema de l’edició del 2024 és una manera de retre homenatge a la poesia i l’humor tan preuats del seu cinema. Respecte a aquest quadre sense títol, Kitano es va mostrar discret: “Interpreta’l com vulguis. » Abans d’esclatar a riure: “El títol és: Takeshi! » Desitgem que la Quinzena estigui habitada durant molt de temps per aquest esperit entremaliat i lliure!.