Divendres, 8 de setembre, a Venècia 2023

Amb un esplet de 3 pel·lícules, gairebé a tall de traca final, s’acaba la Competició de la 80a Mostra de Venècia. Demà el jurat internacional en farà públic el veredicte. Tanmateix i ‘a priori’, en aquesta darrera jornada del concurs només en destaca el mexicà Michel Franco, que hi presenta “Memory”, la sinopsi i els detalls de la qual han restat en secret tant com han pogut i que està interpretada per Jessica Chastain i Peter Sarsgaard.

Dia de cloendes, també, de les Jornades dels Autors i de la Setmana de la Crítica.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Malgorata SZUMOWSKA i Michael ENGLERT, “WOMAN OF” / “KOBIETA Z…” (“Lubie Wracac”). Durada: 2h12. Producció: Polònia, Suècia. Amb Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Bogumila Bajor, Mateusz Wieclawek. Comentari del director del Festival: també ha desagradat al règim polonès com la història autèntica d’un home transexual que es casa i després descobreix que en el fons és una dona, però que es llança molt tard a la vida, en un dels països més transfòbics d’Europa; una pel·lícula que afavoreix els sentiments d’aquells que volen veure el dret a ser qui se’ls reconeix, el protagonista del qual en realitat és transexual. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Stéphane BRIZÉ, “HORS-SAISON“. Durada: 1h55. Producció: França. Amb Guillaume Canet, Alba Rohrwacher. Guió: Stéphane Brizé, Marie Drucker. En Mathieu viu a París, l’Alice viu en un petit poble costaner a l’oest de França. Ell té una cinquantena d’anys, és un actor conegut. Ella té més de quaranta anys, és professora de piano. Es van enamorar fa quinze anys. Després, separats. Des d’aleshores, el temps ha passat, cadascú ha anat pel seu camí i les ferides s’han anat tancant de mica en mica. Quan en Mathieu ve a diluir la seva malenconia als banys d’hidromassatge, troba l’Alícia per casualitat. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Michel FRANCO, “MEMORY“. Durada: 1h40. Producció: Mêxic, EUA. Amb Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles. Guió: Michel Franco. La Sylvia és treballadora social, amb una vida senzilla i organitzada entre la filla, la feina i reunions d’Alcohòlics Anònims. Tot s’ensorra quan en Saül l’acompanya a casa després d’un retrobament entre antics companys d’escola: la trobada inesperada els sacsejarà a tots dos, perquè els obrirà la porta al passat. Comentari del director del Festival: reelabora els temes típics del cinema gòtic amb una imaginació i magnificència visual extraordinàries. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

No Ficcions (Documentals).

De Giorgio VERDELLI, “ENZO JANNACCI VENGO ANCH’IO“. Durada: 1h37. Producció: Itàlia. Documental biogràfic sobre el geni musical creatiu Enzo Jannacci. El mateix Jannacci és el narrador de la pel·lícula, que parla de la seva història i les seves aventures en una entrevista a Verdelli el 2005. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Fidel DEVKOTA, “THE RED SUITCASE“. Durada: 1h27. Producció: Nepal, Sri Lanka. Amb Saugat Malla, Prabin Khatiwada, Bipin Karki, Shristhi Shrestha. Un conductor se’n va amb la seva camioneta des de l’aeroport de Katmandú en un viatge de dos dies, amb un lliurament que arriba de l’estranger i que s’ha de dur a un llunyà poble de muntanya. Al carrer, una figura solitària camina lentament cap al mateix poble, arrossegant una petita maleta vermella. Enllaços: IMDB, MyMovies.

De Simone MASSI, “INVELLE” / “NOWHERE”. Durada: 1h32. Producció: Itàlia, Suïssa. Film d’animació. Guió: Simone Massi. La història d’una nena solitària que fantasieja amb un món diferent. L’any 1918 la Zelinda és una menuda pagesa amb la mare al cel i el pare a la guerra. Ha de renunciar a la seva infantesa i assumir la casa, els germans, l’estable i els animals. Un dia la Zelinda torna a tenir una mare i un pare. A la fira del poble, la petita s’aferra al seu pare i obre els ulls de bat a bat per deixar lloc a totes les coses que li apareixen al davant. Reals o imaginats com si ho fossin, la Zelinda ja ha vist aquestes coses i s’ha fet la seva pròpia idea de com funciona el món. Gira tan ràpid que de sobte la seva història es converteix en la d’un altre. L’any 1943 l’Assunta és una nena pagesa que s’equilibra sobre una cama, amb el cap mirant al cel i amb el peu a la guerra (una altra!). Però tan bon punt l’Assunta té temps de cosir un vestit de colors, salta i salta! La guerra era tot una broma, o almenys ara ja no n’hi ha. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

D’ Anna BURYACHKOVA, “FOREVER-FOREVER” / “NAZAVZHDY-NAZAVZHDY”. Durada: 1h47. Producció: Ucraïna, Països Baixos. Amb Alina Cheban, Zachary Shadrin, Arthur Aliiev, Yelyzaveta Tsilyk, Daria Zhykharska. Guió: Anna Buryachkova, Marina Stepanska. Nota sinòptica: Una controvertida història d’amor adolescent de finals dels anys noranta a Kíiv. Aquesta és una història de joventut i rebels a les ruïnes del règim soviètic. Aquells que van haver de créixer més ràpid per les circumstàncies però es van perdre en el món dels adults. Un retrat inquietant de joves i rebels mentre naveguen per l’amor, exploren la seva sexualitat i juguen a jocs cruels entre ells, on mai no hi ha un guanyador. Sinopsi: Després de traslladar-se d’una escola secundària del centre, la Tònia s’uneix a una nova colla de nois que busquen protecció i un lloc on pertànyer realment. Passen el temps junts, passejant pels suburbis postsocialistes de la ciutat, divertint-se i ficant-se en problemes. Aviat, la Tònia s’enamora de Zhurik, alhora que enyora la Sania i es troba enganxada en un fascinant triangle amorós secret. Però el passat violent de la Tònia encara la persegueix, creant així problemes per a aquesta nova amistat i romanç. Serà capaç de trobar el seu passi i perdre’s en aquesta polèmica nova relació? Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Venezia Classici.

De Sergei PARAJANOV, “SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS“. Any: 1964. Durada: 1h39. Producció: URSS. Idioma: ucraïnès.

D’Agnès VARDA, “LES CRÉATURES“. Any: 1965. Durada: 1h34. Producció: França. Amb Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Eva Dahlbeck, Marie-France Mignal, Britta Pettersson, Ursula Kubler, Jeanne Allard, Lucien Bodard, Nino Castelnuovo.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

Esdeveniment Especial.

De Gianluca MATARRESE, “L’EXPÉRIENCE ZOLA“. Durada: 1h44. Producció: Itàlia, França. Amb Anne Barbot (Anne/Gervaise), Benoît Dallongeville (Ben/Coupeau), Jean-Christophe Laurier (Jean-Christophe), Nikolai Delawarde (Nikolai), Agathe Peyrard (Agathe, dramaturga), Philippe Risler (director del teatre), Minouche Nihn Briot (Minouche/Nana), Romain Cottard (actor), Jan Czul (actor), Anthony Fulrad (actor), Benoît Seguin (actor). Guió: Gianluca Matarrese, Anne Barbot, Benoît Dallongeville. L’Anne és directora de teatre. S’ha separat del seu marit i es muda de casa. Està apagada, sense ganes. Coneix en Ben, un veí servicial i actor sense papers. Ell la mira amb ulls apassionats, ella no vol lligar-se mai més a un home. Però quan decideix posar en escena ‘L’assommoir’ (‘La taverna’), d’Émile Zola, és a ell a qui li proposa el paper de Coupeau, reservant-se el de Gervaise. A mesura que es desenvolupa la història, la línia entre la vida real i l’escena es difumina cada cop més. Entre lectures i proves, entre recerca i estudi, la realitat s’esvaeix en la ficció i tots dos semblen resseguir exactament tots els passos de la història de Coupeau i Gervaise, fins a la seva ruïna.

Fora de competició – film de cloenda.

D’ Austin STARK, Joseph SCHUMAN. “COUP!”. Durada: 1h38. Producció: EUA. Amb Peter Sarsgaard, Billy Magnussen, Sarah Gadon, Skye P. Marshall, Faran Tahir, Kristine Nielsen, Fisher Stevens. Guió: Austin Stark, Joseph Schuman. Atrinxerats a la seva finca de platja per protegir-se de la grip espanyola de 1918, un periodista progressista i la seva esposa, una dona de l’alta societat, contracten un cuiner, l’origen del qual sembla misteriós. Quan l’epidèmia s’estén fins i tot a aquesta illa, la família i el personal es troben allunyats del món i, com a autèntics nàufrags, lluiten per sobreviure. El nou cuiner intenta aprofitar la situació, convèncer els seus companys de feina perquè tornin a discutir les seves tasques i deures. L’objectiu és prendre el comandament de la mansió. El propietari comença a sospitar que el cop del nou contractat forma part d’un pla encara més sinistre.

17.00h. Cerimònia dels premis.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge de cloenda – fora de competició.

De Francesco PIRAS, “TILIPIRCHE“. Durada: 0h18. Producció: Itàlia.

Llargmetratge de cloenda – fora de competició.

De Sébastien VANIČEK, “VERMIN” / “VERMINES”. Durada: 1h43. Producció: França. Amb Théo Christine, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield. Guió: Sébastien Vaniček, Florent Bernard. Després d’una invasió d’aranyes verinoses, els habitants d’un edifici d’apartaments suburbans hauran d’aprendre a lluitar per la seva supervivència. Òpera prima.



FOTO DE L’APUNT: “Memory”, de Michel Franco.