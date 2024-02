En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en algunes seccions del Festival de Berlín (Competició, Berlinale Special, Encounters i Panorama). Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Berlín‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Dia a dia’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Berlín’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Divendres, 23 de febrer, a Berlín 2024.

Competició.

De Min BAHADUR BHAM, “Shambhala“. Producció: Nepal, França, Noruega, Hong Kong-Xina, Turquia, Taiwan, EUA, Qatar. Durada: 2h30. Guió: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah. Amb Thinley Lhamo, Sonam Topden, Tenzin Dalha, Karma Wangyal Gurung, Karma Shakya. Sinopsi: En un poble poliàndric de l’Himàlaia, la Pema (Thinley Lhamo), una dona embarassada malda per reprendre el control de la situació quan el marit se li fa fonedís sobtadament, en la carretera comercial a Lahsa. Amb el seu cunyat monjo, busca l’home a la natura salvatge, revelant el seu autodescobriment al llarg del viatge. Min Bahadur Bham: Nepal. La seva pel·lícula “Kalo Pothi: Un pueblo de Nepal” / “Kalo Pothi: Un village au Népal” / “Kalo Pothi” va guanyar el Premi de la Setmana de la Crítica de Venècia el 2015. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Best Friend Forever.

Berlinale Special.

De HEO Myeong-haeng, “The Roundup: Punishment” / “Beom-Joe-do-si 4”. Producció: Corea del Sud. Durada: 1h49. Guió: Oh Sang-ho. Amb Don Lee, Kim Moo-yul, Park Ji-hwan, Lee Dong-hwi. Nota sinòptica: thriller d’acció criminal, en què el detectiu Ma Seok-do (Don Lee) s’uneix a l’equip d’investigació cibernètica per atrapar en Baek Chang-ki (Kim Moo-yul), un antic mercenari i cap d’una organització de jocs d’atzar en línia. Sinopsi: Mentre investigaven una aplicació de tràfic de drogues, “Monster Cop” Ma Seok-do i el seu equip descobreixen una connexió entre el desenvolupador de l’aplicació, que va ser assassinat a les Filipines, i una organització il·legal de jocs d’atzar en línia. Mentrestant, a les Filipines, Baek Chang-ki controla el mercat de jocs d’atzar il·legals en línia coreà i propaga el terror amb segrest, assalt i assassinat. El seu soci, el geni informàtic Chang Dong-cheol (Lee Dong-hwi), està planejant un pla encara més gran a Corea. Per posar fi a l’amenaça creixent, el detectiu Ma amplia la seva operació proposant una aliança inesperada… Nota: És el quart lliurament de la saga ‘Roundup’. Heo Myeong-haeng: Corea del Sud, 1979. Ha treballat com a coordinador d’acrobàcies des del 1998 (fins i tot per a l’escena de lluita de martells a “Oldboy“), tasca que li ha valgut un gran reconeixement. “The Roundup: Punishment” és el seu segon llargmetratge com a director. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

D’ ANDERSEN Brandt, “The Strangers’ Case“. Producció: Jordània. Durada: 1h37. Guió: Brandt Andersen. Amb Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy, Constantine Markoulakis, Jason Beghe. Nota sinòptica: La tragèdia que afecta una família siriana a Alep desencadena una reacció en cadena d’esdeveniments que involucren cinc famílies diferents de quatre països. Sinopsi: Fa més de quatre segles, William Shakespeare va col·laborar amb altres en una obra sobre el personatge històric Sir Thomas More. En ella, va escriure un discurs en què More articula apassionadament una defensa dels refugiats, que culmina amb una commovedora referència a la seva difícil situació. Avancem ràpid fins al present: Alep, en plena guerra civil siriana. L’Amira (Yasmine Al Massri ), cirurgiana pediàtrica, fa una operació que salva vides durant els dies més foscos del conflicte. A través d’un gir inesperat del destí, ella i la seva filla es converteixen en personatges centrals d’una història perillosa que entrellaça de manera intricada les vides de cinc famílies que abasten quatre continents i redefineix totes les seves existències. Les versions d’aquesta història continuen repetint-se al llarg dels segles. Per aquest motiu, Shakespeare va anomenar encertadament aquesta situació com “El cas dels estranys“. Nota: òpera prima. Brandt Andersen: Tampa, Florida, EUA, 13.09.1977. És autor del curt “Refugee” (2020), protagonitzat per Yasmine Al Massri, Massa Daoud, Omar Sy i Jason Beghe, sobre un metge sirià que, amb la seva filla petita, intenta fugir de la seva pàtria devastada per la guerra. Andersen ha treballat en esforços humanitaris centrats específicament en l’assistència als refugiats. L’octubre de 2019, va viatjar amb l’organització CanDo a un hospital i camp de refugiats al nord-est de Síria. Estava entrevistant i filmant metges i infermeres a la regió devastada per la guerra durant la retirada de les tropes nord-americanes i la posterior ofensiva turca. El 2017, en associació amb CARE, Andersen va portar un grup de cineastes al camp de refugiats d’Azraq a Jordània per ensenyar a fer cinema a adolescents refugiats sirians. Anteriorment, Andersen va viatjar amb les Nacions Unides a camps de refugiats a Grècia i Itàlia. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Encounters.

De Travis WILKERSON, “Through the Graves the Wind Is Blowing“. Producció: EUA. Durada: 1h24. Co-guionistes i co-productors: Travis Wilkerson i Ivan Peric. Muntatge, so, vestuari: Travis Wilkerson. Fotografia: Travis Wilkerson i Erin Wilkerson. Amb Ivan Peric, Travis Wilkerson, Matilda Jane Wilkerson, Dalton Wilkerson. Nota sinòptica: Un detectiu frustrat intenta resoldre una sèrie d’assassinats a Split, Croàcia. Sinopsi: Si hi ha algú que encarna l’estat de vida actual a Croàcia, és el detectiu de policia Ivan Peric (Ivan Peric). Fill d’un pescador, es va convertir en detectiu per evitar treballar en l’única indústria realment pròspera de l’actual Croàcia: el turisme. Ara la seva vida es consumeix intentant resoldre una sèrie d’assassinats de turistes essencialment irresolubles. Com que els turistes són tan menyspreats, ningú ajudarà l’Ivan. L’evidència desapareix al laberint de la burocràcia. És humiliat en públic i en línia. A la premsa local, el seu cap fins i tot l’etiqueta com un “uhljeb”, l’insult croat per a un “paràsit burocràtic mandrós”. Tot això passa a la ciutat de Split, on la ruptura de Iugoslàvia ha deixat empremta. Travis Wilkerson: Denver, Colorado, EUA, 1969. Va estudiar cinema i treballa com a escriptor, director i productor. Ell i la seva dona, Erin Wilkerson, van fundar el col·lectiu d’art polític Creative Agitation i van dirigir la pel·lícula “Nuclear Family” que es va projectar al Fòrum de la Berlinale 2022. El conjunt de la seva obra cinematogràfica, que ha estat reconeguda internacionalment, produïda amb recursos modestos i de la manera més autosuficient possible, traspassa els límits entre el documental i el cinema de ficció, la performance i l’activisme. El 2015, la revista de cinema “Sight & Sound” va nomenar Wilkerson “la consciència política del cinema americà”. Enllaços: Traviswilkersonfilms, IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.