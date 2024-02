En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en algunes seccions del Festival de Berlín (Competició, Berlinale Special, Encounters i Panorama). Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Berlín‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Dia a dia’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Berlín’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Divendres, 16 de febrer, a Berlín 2024.

Competició.

D’ Alonso RUIZPALACIOS, “La Cocina“. Producció: Mèxic, EUA. Durada: 2h19. Guió: Alonso Ruizpalacios, basat en la peça teatral ‘La cuina’, d’Arnold Wesker. Amb Raúl Briones Carmona, Rooney Mara, Anna Diaz, Motell Foster, Oded Fehr. Sinopsi: A l’hora de dinar, la vida a la cuina d’un restaurant de Times Square, Nova York, on treballen indocumentats mexicans i de diverses nacionalitats. Alonso Ruizpalacios: Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1978. Quarta Berlinale per al cineasta, que hi ha presentat anteriorment la premiada òpera prima “Güeros” (Panorama 2014) -guardonada també a L’Havana, Lleida, Sant Sebastià, Tribeca…-, la seva segona pel·lícula, “Museo” (Premi Millor Guió 2018) -premiada també a Palm Springs- i el seu següent film, “Una película de policías” (Competició 2021). Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

D’Aaron SCHIMBERG, “A Different Man“. Producció: EUA (A24). Durada: 1h52. Guió: Aaron Schimberg. Amb Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson. Nota sinòptica: L’Edward (Sebastian Stan) malda per a començar de nou. Després de sotmetre’s a una cirurgia reconstructiva facial, es fixa en un home que l’interpreta en una producció teatral basada en la seva vida anterior. Sinopsi: L’aspirant a actor Edward se sotmet a un procediment mèdic radical per transformar dràsticament la seva aparença. Però la seva nova cara, de somni, es converteix ràpidament en un malson, ja que perd el paper per al qual va néixer i s’obsessiona amb recuperar el que s’havia perdut. Nota: Estrena internacional (presentada anteriorment al Festival de Sundance 2024). Aaron Schimberg: Segons els de Sundance, en Schimberg viu a Nova York, va fer dos llargmetratges comercialment desastrosos, però el segon, “Chained for Life” (2018) -també amb una cirurgia facial-, va ser ben rebut per la crítica. “A Different Man” és la seva tercera pel·lícula. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

De Maryam MOGHADDAM i Behtash SANAEEHA, “My Favourite Cake” / “Keyke mahboobe man”. Producció: Iran, França, Suècia, Alemanya. Durada: 1h37. Guió: Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha. Amb Lily Farhadpour, Esmail Mehrabi. Nota sinòptica: La Mahin (Lily Farhadpour), de setanta anys, solitària fins ara, opta per refer la seva vida amorosa (al seu país, que limita fortament els drets de les dones). Una trobada casual es converteix en una vetllada inoblidable. Sinopsi: La Mahin, de 70 anys, viu sola a Teheran des de la mort del seu marit i que la filla se n’ha anat cap a Europa, fins que un te de la tarda amb els amics la porta a trencar la rutina solitària i revitalitzar la seva vida amorosa. Però a mesura que la Mahin s’obre a un nou amor, el que comença com una trobada inesperada evoluciona ràpidament cap a una vetllada imprevisible i inoblidable. El dia 01.02.2024, el Festival ha publicat aquesta nota: A principis d’aquest mes, la Berlinale va tenir el plaer d’anunciar la selecció de la pel·lícula iraniana “My Favorite Cake”, de Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha, en competició en la 74a edició del festival d’enguany. Des d’aleshores, el festival s’ha assabentat que, en el moment d’escriure, als escriptors i directors iranians Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha se’ls ha prohibit viatjar, se’ls ha confiscat el passaport i s’enfronten a un judici en relació amb el seu treball com a artistes i cineastes. La Berlinale és un festival fonamentalment compromès amb la llibertat d’expressió i la llibertat de les arts, per a totes les persones d’arreu del món, i el festival està sorprès i consternat en saber que es podria impedir que Moghaddam i Sanaeeha viatgin al festival per presentar la seva pel·lícula i conèixer el seu públic a Berlín. Els directors de la Berlinale, Carlo Chatrian i Mariëtte Rissenbeek, declaren: “Demanem a les autoritats iranianes que tornin els passaports i que acabin amb totes les restriccions que impedeixen que Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha viatgin lliurement a Berlín aquest febrer, juntament amb la resta de directors internacionals i talents cinematogràfics de arreu del món, perquè puguin presentar la seva nova pel·lícula “My Favorite Cake” com a part del Concurs de la Berlinale 2024″. La pel·lícula anterior de Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha, “Ballad of a White Cow”, es va presentar a Competició a la Berlinale 2021, emergint com a favorita del públic a les votacions públiques aquell any. La seva nova pel·lícula, “My Favorite Cake”, ara ha estat seleccionada a Competició el 2024. “My Favorite Cake” ha comptat amb el suport del World Cinema Fund de la Berlinale, i abans es va desenvolupar com un projecte a través de la Berlinale quan va participar al Mercat de Coproducció de la Berlinale 2020, on va ser reconegut amb el prestigiós Premi al Desenvolupament de la Coproducció Eurimages. Maryam Moghaddam i Behtash Sanaeeha comparteixen una llarga i rica història amb la Berlinale, i se’ls ha de permetre tornar a Berlín aquest febrer. Maryam Moghaddam (1970, Teheran, Iran) i Behtash Sanaeeha (1980, Siraz, Iran) van guanyar el Premi al Millor Nou Director Pilar Miró al Festival de Valladolid el 2021 amb “El Perdón” / “Le Pardon” / “Ghasideyeh gave sefid“, que s’havia presentat anteriorment a la Competició per l’Ós d’Or de Berlín. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Totem Films.

Berlinale Special.

De PHILIBERT Nicolas, “Averroès & Rosa Parks” / “At Averroes & Rosa Parks”. Producció: França. Durada: 2h23. Documental. Amb els pacients i cuidadors de les unitats intrahospitalàries d’Averroès i Rosa Parks, Hospital Esquirol, Charenton-le-Pont. Sinopsi: “Averroès” i “Rosa Parks” són dues unitats psiquiàtriques de l’Hospital Esquirol de París. Pertanyen a la mateixa xarxa que l’”Adamant”, la clínica de dia flotant al riu Sena al cor de la pel·lícula “Sur l’Adamant“, de Nicolas Philibert, guanyadora de l’Ós d’Or a la Berlinale 2023. A “Averroès & Rosa Parks”, en Philibert continua la seva exploració sobre aquest tema. Des d’entrevistes individuals fins a trobades entre pacients i cuidadors, el cineasta se centra a mostrar una forma de psiquiatria que s’esforça contínuament per donar lloc i rehabilitar les paraules dels pacients. De mica en mica, cadascú obre amb facilitat la porta al seu món. Però dins d’un sistema sanitari cada cop més desgastat, com es pot donar un lloc a la societat als abandonats entre els demés? Nicolas Philibert: Nancy, França, 1951. Documentalista de prestigi, entre les seves obres més conegudes hi ha “Ser y Tener” / “Être et Avoir” (2002), “Regreso a Normandía” / “Retour en Normandie” (2007), “Sur l’Adamant” (2023). Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI i DF: Les Films du Losange. EF: 20.03.2024.

De SINGER Tilman, “Cuckoo“. Producció: Alemanya, EUA. Durada: 1h42. Guió: Tilman Singer. Amb Hunter Schafer, Dan Stevens, Jessica Henwick, Marton Csókás, Greta Fernández, Àstrid Bergès-Frisbey, Jan Bluthardt. Sinopsi: La Gretchen (Hunter Schafer) viatja als Alps alemanys amb el seu pare i la seva madrastra. A la ciutat turística on s’allotgen, es troba amb alguns secrets foscos. Sent sorolls estranys i està plagada de visions aterridores d’una dona que la persegueix. La Gretchen es veu involucrada en una conspiració que implica experiments estranys per part del propietari del complex que es fa ressò de generacions enrere… Tilman Singer: Leipzig, Alemanya, 1988. La seva òpera prima, “Luz” (2018) va ser presentada a Perspectiva del Cinema Alemany del Festival de Berlín i va participar a Noves Visions del Festival de Sitges 2018. Ara signa el seu segon llargmetratge. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

D’ATHIRIDIS Dimitris, “exergue – on documenta 14“. Producció: Grècia. Durada: 14h -es projecta en dues sessions de 7 episodis cadascuna, amb una pausa d’1 hora en cada cas-. Documental. Sinopsi: La pel·lícula segueix al director artístic Adam Szymczyk i al seu equip de comissaris durant dos anys mentre preparen la documenta 14. Sota el títol d’”Aprendre d’Atenes”, es va celebrar per primera vegada l’edició de 2017 de la que es considera l’exposició d’art més destacada del món tant a la seva casa de Kassel a Alemanya com a Atenes, a Grècia. L’expansió a dues ubicacions, l’intent de Szymczyk d’impulsar els límits de la institució, es va enfrontar a més que obstacles logístics. Finalment va provocar un dèficit financer i un escàndol mediàtic que va enfosquir els mèrits artístics de l’exposició. El seu concepte artístic també va provocar controvèrsia crítica i sovint es va percebre com a didàctic o instrumentalitzador de qüestions políticament urgents com la crisi dels refugiats, el neoliberalisme i l’auge mundial de la política d’extrema dreta. Mitjançant els seus protagonistes i un accés sense precedents, aquesta obra cinematogràfica explicada en 14 capítols convida el públic a una observació entre bastidors del món de l’art institucional i la funció de l’art contemporani en un paisatge global canviant. Dimitris Athiridis: Tessalònica, Grècia. Documentalista especialitzat en l’estudi de personatges i fotògraf. Enllaços: IMDB, MyMovies, Filmaffinity.

De FERRARA Abel, “Turn in the Wound“. Producció: Anglaterra, Alemanya, Itàlia. Durada: 1h17. Directors de fotografia: Sean Price Williams, Emmanuel Gras. Documental. Sinopsi: Una pel·lícula sobre la ‘performance’, la poesia, la música i l’experiència de la gent en guerra. Buscant sentit al patiment i als conflictes interminables que es fan ressò del passat, s’hi analitza l’eterna recerca de la llibertat davant l’opressió i la força militar. La veu de Patti Smith, recitant obres d’Artaud, Daumal i Rimbaud, s’uneix a les paraules dels soldats i persones que viuen a les zones de combat a Ucraïna i a les del seu president Volodimir Zelenski. Abel Ferrara: El Bronx, Nova York, EUA, 19.07.1951. Autor de 53 títols, a dia d’avui, així li’n caracteritzen l’obra a l’IMDB: Sovint presenta personatges atrapats en patrons autodestructius (“King of New York“, “Bad Lieutenant“); els seus personatges solen ser individus profundament imperfectes que intenten sobreviure en un món desolador; molts dels seus protagonistes són retratats com a homes inherentment decents que s’han vist atrapats en la violència; les seves pel·lícules sovint acaben amb la mort del personatge principal; tema recurrent de la fe i la redempció; referències freqüents a conceptes filosòfics i religiosos; ús freqüent d’imatges religioses; ambienta sovint les seves pel·lícules a la ciutat de Nova York; utilitza molt poca, si n’hi ha cap, música a les seves pel·lícules; sovint col·labora amb el guionista Nicholas St.John; captures de càmera llargues. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Encounters.

De Raam REDDY, “The Fable“. Producció: Índia, EUA. Durada: 1h59. Guió: Raam Reddy. Amb Manoj Bajpayee, Priyanka Bose, Deepak Dobriyal, Tillotama Shome, Hiral Sidhu. Sinopsi: Primavera de 1989. Als alts de l’Himàlaia indi, on fins i tot els ocells volen baix per evitar perdre’s entre els núvols, en Dev (Manoj Bajpayee) -de parla suau- és propietari d’una gran finca amb diversos horts i viu amb la seva família en una casa d’estil colonial. Passa el seu temps construint ales de mida humana, que es posa per fer un vol ràpid al matí sobre la seva terra. Un dia, mentre camina per la finca, topa amb un pomer cremat. Al cap d’uns dies, es cremen més arbres. En Dev i el seu gerent controlen els treballadors de les plantacions i això provoca disturbis. Sospiten d’un grup de nòmades i un oficial de policia corrupte s’hi involucra, mentre homes lleials acampen als horts per vigilar a la nit. Malgrat totes aquestes mesures, una setmana més tard esclata un incendi massiu i engoleix tot un vessant d’arbres. En la seva recerca del culpable, en Dev recorre a la violència armada. La lenta crema dels horts l’obliga a enfrontar-se a la veritat sobre ell i la seva família. Raam Reddy: 1989. Escriptor i cineasta. L’any 2009 va publicar la novel·la ‘It’s Raining in Maya‘. Després de realitzar diversos curtmetratges, el seu primer llarg, “Thithi” (2015) -en un poble del sud de l’Índia, el funeral d’un home de més de cent anys reuneix el seu fill d’esperit lliure, el nét afamat d’herències i el besnét boig per les nenes- va guanyar dos lleopards d’or al 68è Festival de Cinema de Locarno, així com diversos altres premis internacionals. La pel·lícula es va projectar com a part del programa New Directors/New Films al MoMA de Nova York, va funcionar amb èxit durant més de tres mesos als cinemes indis i va tenir els seus drets de distribució global comprats per Netflix. “The Fable” és el seu segon llargmetratge. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity, Wikipedia-director.

De Ruth BECKERMANN, “Favoriten“. Producció: Àustria. Durada: 1h58. Guió: Ruth Beckermann, Elisabeth Menasse. Amb Ilkay Idiskut. Documental. Sinopsi: Més del 60% dels nens de les escoles primàries vieneses no tenen l’alemany com a llengua materna. Al mateix temps, hi ha una escassetat aguda de professors i tutors. Aquestes condicions desfavorables són el punt de partida de la pel·lícula de Ruth Beckermann, en què la directora austríaca acompanya durant tres cursos escolars una classe de primària vienesa. Ruth Beckermann: Viena, Àustria, 1952. El seu documental “Mutzenbacher” (2022) -una visió del cosmos de l’erotisme i la sexualitat, dins i més enllà dels límits de la fantasia masculina- es va projectar a la secció Encounters de la Berlinale on va guanyar el premi a la millor pel·lícula. En la seva filmografia trobem títols com “The Paper Bridge” / “Die papierene Brücke” (1987), “East of War” / “Jenseits des Krieges” (1996), “Those Who Go Those Who Stay” (2013) -que va guanyar el millor documental a la Diagonale de Graz 2014-, “Los soñados” / “The Dreamed Ones” / “Die Geträumten” (2016) -que va tornar a guanyar a la Diagonale de Graz-, o “Waldheim Waltz” / “Waldheims Walzer” (2018) -documental biogràfic sobre Kurt Josef Waldheim, antic secretari general de l’ONU, i la controvèrsia de la seva participació i paper en el règim nazi durant la Segona Guerra Mundial, film que va rebre diversos premis, inclòs el Glashütte Original – Documental a la Berlinale 2018 i també va ser nominat com a entrada d’Àustria als Oscars-. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Panorama.

De Michael FETTER NATHANSKY, “Every You Every Me” / “Alle die Du bist”. Producció: Alemanya, Espanya. Amb Aenne Schwarz, Carlo Ljubek, Youness Aabbaz, Sara Fazilat, Naila Schuberth. Sinopsi: Què passa si la persona que estimes de sobte sembla una estranya? La treballadora de la fàbrica Nadine busca les profunditats del seu cor per intentar redescobrir els seus sentiments perduts pel seu marit. Què va veure una vegada en ell que ja no pot veure? Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Ray YEUNG, “All Shall Be Well“. Producció: Hong Kong, Xina. Amb Patra Au Ga Man, Maggie Li Lin Lin, Tai Bo, Leung Chung Hang, Fish Liew Chi Yu. Sinopsi: Quan la seva parella Pat mor inesperadament, l’Angie es preocupa pel pis on van viure juntes durant més de 30 anys. L’Angie queda a la mercè de la família de la Pat, mentre lluita per a emancipar-se i per la seva dignitat. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De David-Pierre FILA, “À quand l’Afrique?” / “Which Way Africa?”. Producció: Congo, Angola, Camerun. Amb Samuel Fosso, Joseph Ki-zerbo, Simon Njami, Imam Souleymane. Documental. Sinopsi: La gent dels boscos toca els tambors per mantenir vius els seus càntics. Els de ciutat criden “Progrés!” Encara més s’afanyen a apoderar-se dels tresors de la terra, només per ser rebuts per noves veus que criden desafiant. Enllaços: IMDB. MyMovies.

D’Annie BAKER, “Janet Planet“. Producció: EUA (A24), Anglaterra, 2023. Amb Julianne Nicholson, Zoe Ziegler, Elias Koteas, Will Patton, Sophie Okonedo. Sinopsi: A l’oest rural de Massachusetts, la Lacy, d’11 anys, passa l’estiu de 1991 a casa seva, captivada per la seva imaginació i les atencions de la seva mare Janet. Amb el pas dels mesos, tres visitants entren a la seva òrbita, tots captivats per la Janet. Nota: presentada anteriorment al Festival de Telluride 2023. Nota: òpera prima. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Jérémy CLAPIN, “Pendant ce temps sur Terre” / “Meanwhile on Earth”. Producció: França. Amb Megan Northam, Catherine Salée, Sam Louwyck, Roman Williams, Sofia Lesaffre. Sinopsi: Els germans Elsa i Franck estaven molt units. Des que en Franck va desaparèixer durant una missió espacial fa tres anys, l’Elsa ha lluitat per seguir endavant amb la seva vida. Fins que un dia s’hi posa en contacte una forma de vida no identificada. Però hi ha un preu a pagar… Nota: Clapin, nominat a l’Òscar -animació-, premis a Setmana de la Crítica de Canes, Annecy, César, seleccionat a Sitges… Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies.