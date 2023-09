Dimecres, 6 de setembre, a Venècia 2023

Apunt dedicat al meu pare, que avui hauria fet 100 anys.

La imatge és tristament habitual: la d’adolescents amb gastades samarretes del Barça que són dalt d’una pastera, emigrant cap al somni europeu. La història de dos nois de Dakar que vénen cap a Europa és la d’ “Io Capitano”, amb què Matteo Garrone aspira al Lleó d’Or, al costat de la prestigiosa nord-americana Ava DuVernay, que presenta “Origin”, basat en un premi Pullitzer.

Mostra de Venècia 2023. La Competició.

De Matteo GARRONE, “IO CAPITANO“. Durada: 2h01. Producció: Itàlia, Bèlgica. Amb Seydou Sarr, Moustapha Fall. Guió de Massimo Ceccherini , Matteo Garrone , Massimo Gaudioso i Andrea Tagliaferri. Nota sinòptica: la història de dos joves que marxen de Dakar cap a Europa. Una faula homèrica que narra el viatge aventurer de Seydou i Moussa. Una Odissea contemporània a través de les trampes del desert, els perills del mar i les ambigüitats de l’ésser humà. Comentari del director del Festival: odissea contemporània de dos nois africans que se’n van de Dakar impulsats pel somni d’arribar a Europa i, en canvi, viuran l’horror dels centres de detenció i els perills de travessar el Mediterrani amb un carro de mar (..) una pel·lícula en què Garrone renuncia al barroquisme estilístic i visual per recolzar-se en una narració senzilla i directa assumint el punt de vista dels protagonistes. Enllaços: IMDB, MyMovies | DE: Caramel |DI: 01 | EI: 07.09.2023.

D’ Ava DuVERNAY, “ORIGIN” (“Caste”). Durada: 2h15. Producció: EUA. Amb Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Niecy Nash-Betts, Audra McDonald, Nick Offerman, Connie Nielsen. Guió: Ava DuVernay, basat en “Caste: The Origins of Our Discontents“, d’Isabel Wilkerson. El sistema tàcit que ha donat forma a Amèrica i narra com les vides actuals estan definides per una jerarquia de divisions humanes. Comentari del director del Festival: extret d’un llibre de l’escriptora americana premi Pulitzer Isabel Wilkerson, l’assaig més venut als Estats Units, que va canviar l’enfocament del discurs sobre el racisme a la societat nord-americana. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Fora de Competició.

De Pema TSEDEN, “SNOW LEOPARD” / “IL LEOPARDO DELLE NEVI” / “XUE BAO”. Durada: 1h49. Producció: Xina. Amb Jinpa Jinpa, Xiong Ziqi, Tseten Tashi. Guió: Pema Tseden. Un pare i un fill discuteixen sobre si matar un lleopard de les neus que els ha entrat a casa i ha mort 9 ovelles. Enllaços: IMDB, MyMovies.

D’ Alix DELAPORTE, “VIVANTS“. Durada: 1h26. Producció: França Bèlgica. Amb Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz, Pascale Arbillot, Pierre Lottin, Jean-Charles Clichet. Guió: Alix Delaporte, Alain Le Henry. La Gabrielle s’acaba d’incorporar a un prestigiós programa de reportatges. Sense formació clàssica, ha de superar els prejudicis per trobar el seu lloc dins d’un equip de periodistes experimentats. En immersió, de mica en mica anirà desvetllant el misteri d’aquests grans reporters, sempre apassionats, sovint divertits, de vegades ferits per la vida i la professió. I després hi ha Vincent, l’editor en cap del programa, a qui ella no para de pressionar… Enllaços: IMDB, MyMovies. | DF: Pyramide.

Sèries.

D’ Alen Drljević i Nemin Hamzagić, “I KNOW YOUR SOULS” / “CONOSCO LA TUA ANIMA” / “Znam kako dišeš” (EP. 1-2). Producció: Bòsnia i Hercegovina. Creada per Jasmila Zbanic i Damir Ibrahimovic. Amb Jasna Đuričić, Lazar Dragojević, Ermin Bravo, Mirvad Kurić, Emir Hadžihafizbegović, Selma Alispahić, Boris Isaković, Jasna Žalica, Kemal Rizvanović, Jelena Kordić, Tanja Šojić, Boris Ler, Faketa Salihbegović Avdagić, Izudin Bajrović, Lana Stanišić, Dino Bajrović. Enllaç: IMDB.

Mostra de Venècia 2023. Horitzons.

De Céline ROUZET, “EN ATTENDANT LA NUIT“. Durada: 1h44. producció: França, Bèlgica. Amb Mathias Legoût-Hammond, Elodie Bouchez, Jean-Charles Clichet, Céleste Brunnquell, Laly Mercier. Guió: William Martin, Céline Rouzet. Al poble tranquil on van a raure, els Féral fan tot el possible per semblar normals. El seu fill Philémon, un adolescent introvertit de 17 anys, té una malaltia estranya que s’ha d’amagar a qualsevol preu. Però està creixent. El seu desig per Camilla aviat es fusiona amb la sed de sang que havia controlat fins aquell moment. Enllaços: IMDB, MyMovies, Unifrance.

De Goran STOLEVSKI, “HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS” / “LAVORI DI CASA PER PRINCIPIANTI”/ “DOMAKINSTVO ZA POCETNICI”. Durada: 1h47. Producció: Macedònia del Nord, Polònia, Croàcia, Sèrbia, Kosovo. Amb Anamaria Marinca, Alina Serban, Samson Selim, Vladimir Tintor, Dzada Selim, Mia Mustafa, Sara Klimoska, Rozafa Celaj, Ajshe Useini. Guó: Goran Stolevski. Nota sinòptica: Una pel·lícula que qüestiona què significa ser una família i ser gai als Balcans avui en dia. Sinopsi: Una dona queer es veu obligada a criar la filla de la seva parella, quan ella no vol ser mare. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Horitzons Extra.

De Robert LORENZ, “IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS“. Durada: 1h46. Producció: Irlanda. Amb Liam Neeson, Kerry Condon, Jack Gleeson, Colm Meaney, Ciarán Hinds, Sarah Greene. Guió: Terry Loane, Mark Michael McNally. Un assassí retirat es veu arrossegat a un joc cruel jugat per un trio de terroristes amb ganes de venjança. Som en un remot poble irlandès, en què un Finbar ‘tocat’ es veu obligat a lluitar per la redempció després de tota una vida de pecats, però quin preu està disposat a pagar? A la terra dels sants i dels pecadors, alguns pecats no es poden enterrar. Enllaços: IMDB, MyMovies.

Mostra de Venècia 2023. Venezia Classici.

De Yasujirō OZU, “CHICHI ARIKI” / “HABÍA UN PADRE” / “ILÉTAIT UN PÈRE” / “C’ERA UN PADRE”. Any: 1942. Durada: 1h32. Producció: Japó.

Venècia 2023. Jornades dels Autors.

De Kyoshi SUGITA, “FOLLOWING THE SOUND” / “KANATA NO UTA”. Durada: 1h24. Producció: Japó. Amb An Ogawa, Yuko Nakamura, Hidekazu Mashima. Guió: Kyoshi Sugita. La Haru, una jove empleada d’una llibreria, atura la Yukiko amb el pretext de demanar-li algunes indicacions. Ha notat un dolor profund a la cara. La Haru també segueix discretament en Tsuyoshi, per controlar-ne les expressions. En el seu dia, era una estudiant de secundària quan la seva mare va morir. Aleshores, es va reunir i va parlar amb la Yukiko i en Tsuyoshi per separat. Tots dos semblaven patir problemes cardíacs. Anys més tard,la Haru els segueix el rastre, de tots dos, gairebé per remordiment per no haver pogut ajudar la seva mare tot i conèixer-ne la tristesa. La Haru ha seguit pendent de la Yukiko i en Tsuyoshi. I en diferents ocasions, quan es troben o parlen, les relacions prenen noves dimensions. Són moments en què la Haru s’enfronta amb els sentiments cap a la seva mare i amb el dolor que viuen aquestes dues persones.

Esdeveniments Especials.

De Teona STRUGAR MITEVSKA, “21 DAYS UNTIL THE END OF THE WORLD“. Durada: 1h18. Producció: Macedònia del Nord. Guió: Teona Strugar Mitevska. Com actuaries si et quedessin vint-i-un dies de vida? Què pensaries fer? Aquesta és una pel·lícula valenta, inquietantment honesta, amb una malenconia esgarrifosa, gairebé incòmode de veure. Atrevida, impulsiva i sense escrúpols, la directora es despulla, treient-ho tot. Ens atrevim a mirar? T’atreveixes a escoltar quan algú s’adreça a tu amb tanta valentia?

De Céline SCIAMMA, “THIS IS HOW A CHILD BECOMES A POET“. Durada: 0h16. Producció: França, Itàlia. L’últim dia a casa de Patrizia Cavalli. Abans que tot s’acabi.

Venècia 2023. Setmana de la Crítica.

Curtmetratge en competició.

De Federico DEMATTÈ, “PINOQUO“. Durada: 0h16. Producció: Itàlia.

Llargmetratge en competició.

De Dunja LAVECCHIA, Beatrice SURANO, Morena TERRANOVA, “ABOUT LAST YEAR“. Durada: 1h20. Producció: Itàlia. Documental. Guió: Dunja Lavecchia, Beatrice Surano, Morena Terranova. Els suburbis de Torí. Celeste, Giorgia i Letizia, d’entre 20 i 27 anys, estan unides per una conscienciació: com a dones cisgènere, són convidades al món dels balls de saló. Fenomen nascut a Nova York a la comunitat LGBT llatina i afroamericana, avui també present i arrelat a Itàlia. Aquí han trobat un espai on ser mestres del cos lluny de judicis, prejudicis o provocacions. Totes tres són a punt de començar un viatge que les portarà a afrontar decisions importants. La Giorgia està lligada al seu lloc d’origen, la Celeste i la Letizia se’n volen anar. Un relat iniciàtic a través d’un any de vida, en què es troben i topen somnis, desitjos, dubtes i un delit de lluita i vida.

FOTO DE L’APUNT: “Io capitano”, de Matteo Garrone.