En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en algunes seccions del Festival de Berlín (Competició, Berlinale Special, Encounters i Panorama). Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Berlín‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Dia a dia’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Berlín’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Dimecres, 21 de febrer, a Berlín 2024.

Competició.

D’Abderrahmane SISSAKO, “Black Tea“. Producció: França, Mauritània, Luxemburg, Taiwan, Costa d’Ivori, 2023. Durada: 1h50. Guió: Abderrahmane Sissako, Kessen Tall. Amb Nina Mélo, Chang Han, Wu Ke-Xi, Michael Chang. Nota sinòptica: Després de dir “no” el dia del seu casament, la Joice marxa de Costa d’Ivori per començar una nova vida a Guangzhou, Xina. Sinopsi: La Joice, una dona ivoriana d’uns trenta anys, diu que no el dia del seu casament, per a sorpresa de tothom. Emigrada a la Xina, treballa en una botiga d’exportació de te amb en Cai, un xinès de 45 anys. La Joice i en Cai s’enamoren, però la seva història sobreviurà als tumults del seu passat i als prejudicis? Abderrahmane Sissako: Kiffa, Mauritània, 13.10.1961. Membre del JUrat de Berlín 2003, del Jurat d’Un Certain Regard de Canes el 2003, del Jurat de Canes el 2007, president del Jurat de la Cinéfondation i dels curtmetratges a Canes 2015, havent-ne estat membre el 2000. Amb 4 films presentats a Canes, d’entre els quals “Timbuktu” (Premi del Jurat Ecumènic 2014) i “Bamako” (2006), debuta ara en la competció berlinesa. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. DF: Gaumont*. DI: Academy Two.

De Margherita VICARIO, “Gloria!“. Producció: Itàlia, Suïssa. Durada: 1h40. Guió: Margherita Vicario, Anita Rivaroli. Amb Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei. Sinopsi: Ambientada en un institut de dones de Venècia a finals del segle XVIII, narra la història de la Teresa (Galatea Bellugi), una noia amb un talent visionari, que, juntament amb un petit grup de músics extraordinaris, transcendeix els segles i desafia els cadafals polsegosos de l’Antic Règim inventant música rebel, lleugera i moderna. Pop! Nota: òpera prima. Margherita Vicario: Roma, Itàlia, 13.02.1988. Actriu, compositora, és co-autora del curtmetratge musical “Si riesco parto” (2011). La seva tesi de llicenciatura va explorar l’ús de la música popular per part de Bertolt Brecht en el teatre polític. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. DI: 01. EI: 11.04.2024.

Berlinale Special.

De BUNGARTEN Maximilian i Anna-Maria Dutoit, Kilian Armando Friedrich, Indira Geisel, Eva Gemmer, Felix Herrmann, Hannah Jandl, Justina Jürgensen, Hilarija Ločmele, Daniela Magnani-Hüller, Sophie Mühe, Camille Tricaud, Marie Zrenner, “Eleven Tomorrows: Berlinale Meets Football” / “Elf Mal Morgen: Berlinale Meets Fußball”. Producció: Alemanya. Durada: 1h46. Documental. Nota sinòptica: Amb aquesta pel·lícula, el Festival de Berlín contribueix al programa cultural del Campionat d’Europa de Futbol, que enguany organitza Alemanya. Per a aquest projecte s’han encarregat onze curts documentals sobre onze equips de futbol base molt diferents. Les pel·lícules han estat realitzades per estudiants de la Universitat de Televisió i Cinema de Munic en col·laboració amb els mateixos equips i Benedetta Films com a productors. Enllaços: IMDB, MyMovies, Filmaffinity.

De HINTON David, “Made in England: The Films of Powell and Pressburger“. Producció: Anglaterra. Durada: 2h11. Amb Martin Scorsese (narrador). Documental. Nota: Conté material d’arxiu rar de les col·leccions personals de Powell, Pressburger i Scorsese. Sinopsi: Martin Scorsese va descobrir les pel·lícules de Powell i Pressburger quan era nen, assegut davant de la televisió familiar. En aquest documental, explica la seva història d’amor de tota la vida amb les pel·lícules del tàndem. “Per a mi, aquest conjunt d’obres és una presència meravellosa, una font constant d’energia i un recordatori del que són la vida i l’art” -diu Scorsese-. A partir d’una gran varietat de material d’arxiu, Scorsese explora plenament la col·laboració entre l’anglès Powell i l’hongarès Pressburger, que van prosperar davant de l’adversitat durant la Segona Guerra Mundial però que finalment es van veure afectats per la indústria cinematogràfica dels anys cinquanta. Scorsese celebra la capacitat del duet per crear “pel·lícules comercials subversives” i descriu fins a quin punt les seves pel·lícules han influït en el seu propi treball. David Hinton: Guardonat director, Hinton es va passar deu anys treballant a “The South Bank Show” fent perfils de pel·lícules d’una àmplia gamma d’artistes, inclòs Michael Powell, cosa que va fer que els dos es fessin amics. Guanyador de dos premis BAFTA pels seus documentals, també ha realitzat una gran varietat de pel·lícules experimentals i adaptacions teatrals per a la televisió. Va rebre un Emmy per la seva pel·lícula de dansa “Great Performances: Two by Dove” mentre “Strange Fish” (1993) va guanyar un Prix Italia. També ha organitzat un màster de dansa a la pantalla, a la London Contemporary Dance School, i ha impartit tallers de cinema de dansa arreu del món. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

De RENCK Johan, “Spaceman” / “El astronauta”. Producció: EUA (Netflix). Durada: 1h46. Guió: Colby Day, basat la novel·la de ciència ficció del 2017 ‘Spaceman of Bohemia‘, de Jaroslav Kalfar. Amb Adam Sandler, Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin, Isabella Rossellini, Paul Dano. Sinopsi: Durant els últims sis mesos, l’astronauta Jakub (Adam Sandler) ha estat en una missió espacial solitària als confins del sistema solar. De mica en mica s’adona que la seva dona, la Lenka (Carey Mulligan), potser ja no l’està esperant per quan torni a la Terra. Decidit a salvar el seu matrimoni a qualsevol preu, en plena desesperació, rep inesperadament l’ajuda d’un ésser alienígena. Juntament amb Hanuš (Paul Dano), el nom de la criatura que ha viscut des del principi dels temps i que s’amaga a les entranyes de la nau espacial de l’astronauta, en Jakub intenta esbrinar què ha anat malament en la seva relació i com pot recuperar la seva dona. Johan Renck: Suècia, 05.12.1966. Director i productor que treballa al cinema, la televisió i en vídeos musicals. El seu treball de direcció per a la sèrie d’HBO ‘Chernobyl‘ va rebre diversos premis, incloent un premi Emmy, BAFTA i DGA. Ha signat, entre d’altres, 3 episodis de la sèrie ‘Breaking Bad‘, 1 capítol de ‘The Walking Dead‘, 2 de ‘Bloodline‘… Com a director de vídeos musicals, ha treballat amb David Bowie, Madonna, New Order, Robbie Williams i Beyoncé. També és cocreador de la sèrie de concerts ‘ABBA Voyage‘. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Encounters.

De Guillaume CAILLEAU i Ben RUSSELL, “Direct Action“. Producció: Alemanya, França. Durada: 3h36. Fotografia: Ben Russell. Muntatge: Guillaume Cailleau, Ben Russell. Documental. Sinopsi: L’acció directa és una tàctica estratègia de protesta que busca aconseguir un objectiu directament i pels mitjans més eficaços. “Direct Action”, la pel·lícula, és un retrat contemporani d’una de les comunitats militants activistes més destacades de França: un fort col·lectiu rural de 150 persones que va resistir amb èxit a un projecte d’ampliació d’un aeroport internacional el 2018, va crear una zona autònoma entre 2012 i 2018, va sobreviure a múltiples actes violents, intents de desnonament per part de l’estat francès i van generar un nou moviment ecologista el 2021. Utilitzant un enfocament d’observació col·laboratiu i immersiu, la pel·lícula documenta la vida quotidiana d’un ecosistema divers d’activistes, okupes, anarquistes, agricultors i els etiquetats pel govern com a “eco-terroristes”. L’èxit d’un moviment de protesta radical pot oferir un camí per superar la crisi climàtica? Guillaume Cailleau (1978). Artista i cineasta resident a Berlín, produeix pel·lícules amb la seva pròpia empresa Caskfilms. El seu treball explora noves formes per abordar qüestions polítiques i socials. Els seus films s’han projectat en festivals com ara Berlín, Nova York, Rotterdam i Edimburg. El seu curtmetratge -documental- “Laborat” -en un centre d’investigació del càncer, un equip de filmació registra els experiments que s’estan realitzant amb ratolins-va guanyar un Ós de Plata a la Berlinale 2014. Ben Russell (EUA, 1976). Artista i cineasta, Russell resideix actualment a Marsella, França. Els seus treballs se centren en la intersecció entre l’etnografia i la psicodèlia i s’han presentat arreu del món. Va ser artista expositor a la ‘documenta 14’ el 2017 i la seva obra ja s’ha mostrat a la Berlinale diverses vegades, éssent l’anterior ocasió el 2018, amb “The Rare Event“, a la secció Forum Expanded. Enllaços: Caskfilms-Direct Action, IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Shellac.

De Matías PIÑEIRO, “Tú me abrasas” / “You Burn Me” / “Du verbrennst mich”. Producció: Argentina, Espanya. Durada: 1h04. Guió: Matías Piñeiro, adaptació d’un capítol de ‘Dialoghi con Leucò‘, de Cesare Pavese, publicat l’any 1947 –text sobre la figura de la poetessa Safo– . Amb Gabi Saidón, María Villar, María Inês Gonçalves, Agustina Muñoz. Sinopsi: L’antiga poetessa grega Safo (Gabi Saidón) i la nimfa Britomartis (María Villar) es troben al costat del mar i mantenen una conversa sobre l’amor i la mort. Es diu que Safo es va llançar a l’oceà per mal d’amor. Britomartis sembla que va caure d’un penya-segat i va caure a l’aigua mentre fugia d’un home. Totes dues discuteixen les històries i les imatges que han sorgit al seu voltant per intentar entendre, almenys per un moment, la naturalesa agredolça del desig. Nota del festival: La pel·lícula no només adapta el text sinó també les notes al peu i els buits de la història. Per exemple, el fet que, l’any 1950, un Pavese desesperat es va suïcidar a l’habitació d’un hotel amb aquest llibre al seu costat. O que els poemes de Safo només han sobreviscut a fragments. O que l’escuma de mar està associada històricament i científicament amb la fertilitat i els bacteris, és a dir, amb la vida mateixa. “Tot mor al mar i torna a la vida”, diu Britomartis. “Tú me abrasas” introdueix noves lectures i traduccions que van més enllà dels mites de Pavese i Safo. Matías Piñeiro: Buenos Aires, Argentina, 1982. Guionista i director de cinema, actualment resideix a Nova York, EUA. Els seus curts i llargmetratges s’han estrenat a la Berlinale, Toronto, Locarno, Canes i al Festival de Cinema de Nova York. La seva obra es basa sovint en fonts literàries. De fet, des de fa deu anys desenvolupa un cicle de pel·lícules basades en els rols femenins de les comèdies de William Shakespeare anomenat “Las Shakespeareadas”. És professor de cinema al Pratt Institute (Nova York – EUA) i coordina el departament de Creació cinematogràfica a l’Elías Querejeta Zine Escola (Donosti, País Basc). Va formar part de l’equip de programació del Festival Punto de Vista Film (Pamplona, Navarra) i de l’Anthology Film Archives (N.Y., EUA). Actualment treballa en l’adaptació de “The Lesson of the Master”, de Henry James, i en una pel·lícula d’assaig basada en “De remediis utriusque fortunae”, de Francesco Petrarca. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.