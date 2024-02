En aquest apunt enllisto les pel·lícules que avui es projecten per primer cop i oficialment en algunes seccions del Festival de Berlín (Competició, Berlinale Special, Encounters i Panorama). Els enviats especials les podran veure avui (tard o d’hora) o en reposicions en dies posteriors i, per tant, en parlaran un cop les hagin vistes; per la qual cosa les seves cròniques, piulades, apunts de facebook que els pugui recollir aniran ampliant els apunts ‘Ressons de Berlín‘, en què recullo algunes reflexions (tantes com puc) dels films vistos. És a dir, els apunts ‘Dia a dia’ són per a reflectir el programa del dia i els ‘Ressons de Berlín’ per a recollir-ne impressions. Cada dia.

Dimarts, 20 de febrer, a Berlín 2024.

Competició.

De Nelson Carlos DE LOS SANTOS ARIAS, “Pepe“. Producció: República Dominicana, Namíbia, Alemanys, França. Durada: 2h02. Guió, direcció de fotografia i productor: Nelson Carlos De los Santos Arias. Amb Jhon Narváez, Sor María Ríos, Fareed Matjila, Harmony Ahalwa, Jorge Puntillón García. Sinopsi: Maten un hipopòtam jovenet a la selva de Colòmbia, però retorna en forma de fantasma. Una veu que diu ser d’un hipopòtam. Una veu que no entén la percepció del temps. En Pepe, hipopòtam assassinat, explica la seva història amb l’aclaparadora oralitat d’aquests pobles de les Amèriques. Carlos De los Santos Arias: Santo Domingo, República Dominicana, 1985. Nou en la cursa per l’Ós d’Or, el seu film “Cocote” (2017) va ser premiat a Locarno, a Mar del Plata, a Istanbul, a Cartagena i seleccionat, entre d’altres certàmens, a Sant Sebastià. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

De Veronika FRANZ i Severin FIALA, “The Devil’s Bath” / “Des Teufels Bad”. Producció: Àustria, Alemanya. Durada: 2h01. Guió: Veronika Franz i Severin Fiala. Amb Anja Plaschg, David Scheid, Maria Hofstätter. Nota sinòptica: un film sobre dones, religió i crims rituals. Sinopsi: Àustria al segle XVIII. Els boscos envolten els pobles. Matar un nadó fa que una dona sigui condemnada a mort. L’Agnes (Anja Plachg) es prepara per a la vida matrimonial amb el seu estimat. Però la seva ment i el seu cor es fan pesats. Un camí ombrívol interior, en solitari, tot sobreeixint mals pensaments. Nota de tafaneria: Veronika Franz és la dona d’Ulrich Seidl i mare dels seus dos fills. Veronika Franz (Viena, Àustria, 1965) i Severin Fiala (Horn, Àustria, 1985) van triomfar al Festival de Sitges de 2014 amb “Buenas noches, mamá” / “Goodnight mommy” / “Ich seh, ich seh“: Méliès d’Argent, Gran Premi de Fantasia Europea, Menció Especial del Premi de la Crítica José Luís Guarner. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Playtime. DI: Movies Inspired*.

Berlinale Special.

De TSAI Ming-liang, “Abiding Nowhere” / “Wu Suo Zhu”. Producció: Taiwan, EUA. Durada: 1h19. Amb Lee Kang-Sheng, Anong Houngheuangsy. Nota sinòptica: Es tracta de la desena instal·lació de la sèrie ‘Walker’ de Tsai, una sèrie de pel·lícules de ‘performance’ meditatives que capturen l’actor taiwanès Lee Kang-sheng, vestit de monjo budista, travessant deliberadament espais públics i privats en una sèrie de ciutats d’arreu del món. Sinopsi: El caminant amb el cap rapat i vestit amb una túnica vermella va descalç. Camina lentament però decidit pel bosc, sobre pedres i prats. També s’obre pas entre les ombres dels arbres i les cases. Posa els peus a l’estació de tren, a l’església i al museu. El sol surt i torna a posar-se. El caminant passa per Washington, D.C. Un altre desconegut també es mou a la ciutat. No estem segurs de si segueix o no el caminant. Tsai Ming-liang va començar la seva sèrie ‘Walker’ el 2011; aquesta és ara la desena pel·lícula. En el paper del monjo, el seu col·laborador de llarga data i actor principal Lee Kang-Sheng viatja per tot el món. La figura està inspirada en Xuanzang, un monjo budista de la dinastia Tang que va viatjar milers de quilòmetres a peu entre la Xina i l’Índia. Tsai Ming-liang: Kuching, Malàsia, 27.10.1957. Resident a Taiwan. Graduat al Departament de Drama i Cinema de la Universitat Cultural Xinesa de Taiwan, va treballar com a productor teatral i director de televisió. La seva òpera prima “Rebeldes del dios Neón” / “Les Rebelles du dieu neon” / “Rebels of the Neon God” / “Qingshaonian Nuozha” es va projectar a la secció Panorama Especial de la Berlinale de 1992. L’any 1994, el seu segon llargmetratge per al cinema, “Viva el amor” / “Vive l’amour” / “Ai qing wan sui” va rebre el Lleó d’Or al Festival de Cinema de Venècia. Les seves pel·lícules també es van projectar a la Berlinale els anys 1995, 1997, 2014, 2019 i 2020; el 1997, “El río” / “La rivière” / “The River” / “He liu” (1997) -tercer film per al cinema, realitzat amb alternança amb ‘TV-movies’- va guanyar un Ós de Plata, Premi Especial del Jurat. L’any següent, 1998, s’endugué el Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional amb “The hole” / “Dong” al Festival de Canes –certamen al qual tornarà posteriorment amb “¿Qué hora es?” / “Et là-bas, quelle heure est-il ?” / “Ni na bian ji dian” (2001, homenatge a Truffaut) i “Visage” (2009, coproduïda pel museu del Louvre de París)- i també guanyà premi a Sitges -amb “The hole”-, festival en què rebrà el Premi José Luís Guarner de la Crítica Cinematogràfica el 2005, amb “El sabor de la sandía” / “Tian bian yi duo yun“, brillant i contundent cinta sobre el cinema pornogràfic triplement guardonada prèviament a Berlín, per la seva Contribució Artística, amb l’Alfred Bauer i el FIPRESCI de la Crítica Internacional. Tornant a la Mostra de Venècia, el 2003 va guanyar-hi el Premi FIPRESCI amb la -com sempre- quietista i contemplativa, amb plans d’esplèndida i bella llarga durada -estil marca de la casa, en aquest cas, homenatge a les sales de cinema- “Good Bye, Dragon Inn“; el 2013 amb “Les chiens errans” / “Stray Dogs” / “Jiao you” s’emportà el Gran Premi del Jurat i el 2015 hi va rebre el no oficial ‘Queer Lion’ -temàtica recurrent, sovint implícitament, a la seva filmografia- amb el documental “Na ri xia wu“, que mostra una conversa sobre el cinema del director amb l’actor -protagonista dels seus films- i també cineasta Lee Kang-shen. Les instal·lacions de Tsai Ming-liang s’han presentat a les Biennals de Venècia i Shanghai. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Encounters.

D’ Eva TROBISCH, “Ivo“. Producció: Alemanya. Durada: 1h44. Guió: Eva Trobisch. Amb Minna Wündrich, Pia Hierzegger, Lukas Turtur, Lilli Lacher, Johann Campean. Sinopsi: L’Ivo (Minna Wündrich) és infermera de cures pal·liatives. És molt amiga de la seva pacient Solveigh (Pia Hierzegger). L’Ivo també té una relació amb el marit de la Solveigh, en Franz (Lukas Turtur); de fet, dormen junts. Quan la Solveigh decideix acabar amb la seva vida, demana a l’Ivo que l’ajudi. Eva Trobisch: Berlín de l’Est, República Democràtica Alemanya, 03.08.1983. La seva òpera prima, “All Good” / “Alles ist gut” -el cunyat del nou cap de la Janne la viola, però ella no denuncia l’incident i segueix la seva forma de vida com de costum, si bé el seu silenci té conseqüències, no només per a ella sinó també per l’amor que sent pel seu amic Piet-, es va estrenar el 2018 al Festival de Locarno, on va guanyar el premi al Millor Primera Pel·lícula. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity. VI: Loco Films.

De Kazik RADWANSKI, “Matt and Mara” / “Matt und Mara”. Producció: Canadà. Durada: 1h20. Guió: Kazik Radwanski. Amb Deragh Campbell, Matt Johnson, Mounir Al Shami, Emma Healey, Avery Nayman. Nota sinòptica: Una professora universitària en un matrimoni tumultuós es retroba inesperadament amb un home del seu passat. Sinopsi: La Mara (Deragh Campbell), una jove professora d’escriptura creativa, està bregant amb problemes en el seu matrimoni amb un músic experimental. Un dia, en Matt (Matt Johnson), un autor carismàtic i d’esperit lliure del seu passat, vaga pel seu campus universitari. Lligats pels seus interessos compartits, la Mara i en Matt s’apropen de mica en mica. Quan el marit de la Mara cancel·la inesperadament els plans per a dur-la a una conferència fora de la ciutat, en Matt acompanya la Mara al viatge. Al llarg del camí, la tensió que envolta la seva relació indefinida creix lentament. Kazik Radwanski: Toronto, Canadà, 1985. Els seus curtmetratges “Princess Margaret Blvd.” (2009), “Out in That Deep Blue Sea” (2010) i “Green Canyons” (2011) van competir per l’Ós d’Or de l’especialitat. El seu primer llargmetratge, “Tower” (2012) es va presentar a Locarno mentre “How Heavy This Hammer” (2015) va ser seleccionat al Fòrum de la Berlinale del 2016 i “Anne at 13.000 feet” (2019) es va projectar tant a les seccions Fòrum com a Generation de Berlín 2020. També ensenya producció de cinema i televisió al Humber College, de Toronto. Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.

Panorama.

De Svitlana LISHCHYNSKA, “A Bit of a Stranger“. Producció: Ucraïna. Amb Svitlana, Valentina, Alexandra, Stefania. Documental. Sinopsi: Svitlana, una ucraïnesa de parla russa, examina la part colonitzada de la seva consciència i intenta trobar respostes a la pregunta de com el totalitarisme i la russificació soviètics van influir en les relacions dins de la seva família. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Phạm Ngọc LÂN, “Cu Li Never Cries” / “Cu Li Không Bao Giờ Khóc”. Producció: Vietnam, Singapur, França, Filipines, Noruega. Amb Minh Châu, Hà Phương, Xuân An, Hoàng Hà. Sinopsi: Després d’heretar un loris pigmeu peresós de qui fa molt temps que n’ha estat separada, una dona s’aferra als lligams cada vegada més febles amb el seu passat, mentre la neboda es prepara per al seu casament i es preocupa pel futur. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Jane SCHOENBRUN, “I Saw the TV Glow“. Producció: EUA (A24). Amb Justice Smith, Brigette Lundy-Paine, Ian Foreman, Fred Durst, Danielle Deadwyler. Sinopsi: L’adolescent Owen només està intentant sobreviure a la vida dels suburbis quan el seu company de classe li presenta un misteriós programa de televisió nocturn: una visió d’un món sobrenatural al dessota del seu. A la llum pàl·lida de la televisió, la visió de la realitat d’Owen comença a esquerdar-se. Nota: presentada anteriorment al Festival de Sundance 2024. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Nelson MAKENGO, “Rising Up at Night” / “Tongo Saa”. Producció: Congo, Bèlgica, Alemanya, Burkina Faso, Qatar. Documental. Sinopsi: Un retrat sensible dels habitants de Kinshasa amb la seva fe, esperances i decepcions, immersos en la bellesa de les nits a la capital de la República Democràtica del Congo. Enllaços: IMDB. MyMovies.

De Thomas ARSLAN, “Scorched Earth” / “Verbrannte Erde”. Producció: Alemanya. Amb Mišel Matičević, Marie Leuenberger, Alexander Fehling. Sinopsi: Dotze anys després d’haver-ne fugit, el criminal de carrera Trojan torna a Berlín. A la ciutat hi ha un quadre valuós a punt per ser robat. Però el robatori meticulosament planificat aviat es descontrola. Enllaços: IMDB. MyMovies.

Homenatge: Ós d’Or d’Honor per a Martin Scorsese.

Avui es lliura a Martin Scorsese l’Ós d’Or d’Honor del Festival de Berlín.