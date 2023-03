Confirmat, Martin Scorsese serà a Canes el 20 de maig

Ha costat Déu i ajut, llargues negociacions amb Appel, que fins i tot ha redefinit la seva estratègia comercial, per tal que algunes pel·lícules de la plataforma s’estrenin primer en cines si més no a França -requisit imprescindible del Festival de Canes-; però finalment avui el certamen ho ha confirmat: “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, al 76è Festival de Canes.

En serà estrena mundial, el dissabte 20 de maig al Gran Teatre Lumière. I l’esdeveniment és extraordinari, no tan sols per la importància que dona al nou film de Scorsese, sinó perquè, malgrat la dilatada trajectòria del cineasta, no havia estat en selecció oficial ‘cannoise’ des de 1986 (amb “After Hours“- Premi Millor Direcció-). Tot i així, els responsables del festival no han especificat si la pel·lícula entrarà en Competició o si, com és previsible, hi protagonitzarà una sessió Fora de Competició. Per a l’ocasió, veurem pujar l’escala del Palau de Festivals a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal… una festa pels cinèfils i pels fotògrafs!

Inspirada en el best-seller de David Grann i amb guió d’Eric Roth i Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” s’ambienta a Oklahoma als anys vint i rememora els assassinats en sèrie de què van ser víctimes els membres de la comunitat Osage, que s’havia enriquit gràcies al petroli que hi havia al subsòl de les seves terres. Aquesta sèrie de crims es coneix avui en dia com el ‘regne del terror’ i van provocar una gran investigació de l’FBI que implicà J. Edgar Hoover.

“Killers of the Flower Moon” s’estrenarà als Estats Units, avalat per Appel Film Originals i la Paramount, el 23.10.2003, i al mercat francès, el 18.10.2023, primer en cines i després a la plataforma AppleTV+.

Abans de 1986, Martin Scorsese havia estat manta vegades a Canes, on 10 anys abans va guanyar la Palma d’Or per “Taxi Driver“. I des de l’any 1990, com a dirigent de la ‘Film Foundation’, organització dedicat a la preservació, protecció i transmissió del patrimoni cinematogràfic mundial, ha aportat manta pel·lícules a la secció Cannes Classics. Va ser el 1998, que va presidir el Jurat del Festival, que es va honorar en premiar l’extraordinària “L’eternitat i un dia“, de Theo Angelopoulos.