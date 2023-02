Els dilluns entre el 13 de febrer i el 27 de març de 2023, el cine Truffaut, de Girona, ofereix, dins de la programació de Filmoteca (20.30h), un cicle dedicat a la cineasta Agnès Varda.

Escriu Imma Merino (Full de Sala del cine Truffaut): Abans que ho fessin els homes de la “nouvelle vague”, Agnès Varda (Ixelles-1928, París-2019) va realitzar l’any 1954 el seu primer llargmetratge: “La Pointe Courte”, on conviu un document sobre un barri de pescadors de Seta amb la representació d’una parella en crisi. Des d’aleshores i fins a la seva mort, Varda va crear imatges cinematogràfiques amb la voluntat de testimoniar el real i alhora d’expressar el propi imaginari: una tensió que fa que la seva obra es mogui entre el documental i la ficció, la naturalitat i l’artifici, la vida i la representació, la realitat i el somieig (..) Ocupant bona part de la seva obra una posició marginal per la mateixa llibertat amb què va ser concebuda i autoproduïda, Varda és una cineasta encara per conèixer que emergeix cada cop amb més força.

Quant al cicle en concret, diu Merino: Dins de la diversitat de la seva filmografia, de la qual aquest cicle de la Filmoteca al Truffaut vol oferir-ne una mostra significativa, poden rastrejar-se unes constants que van adquirir diferents formes i modulacions com a expressió d’una subjectivitat que, sempre oberta a l’alteritat, es manifesta explícitament a través de la veu narrativa de la cineasta i la seva presència a les imatges (..)

El cicle -textos d’Imma Merino-:

13.02.2023: La Pointe Courte. França, 1954. Direcció: Agnès Varda. Intèrprets: Silvia Monfort, Philippe Noiret, habitants de La Pointe Courte. Durada: 80 min. Dedicada professionalment a la fotografia, Agnès Varda va sentir el desig de crear imatges en moviment i sonores. D’aquí, sense cap experiència prèvia, va rodar la seva primera pel·lícula en un barri de pescadors de Seta anomenat La Pointe Courte, on hi va capturar la vida dels seus habitants i hi va introduir dos personatges (simplement Ell, originari del lloc, i Ella) que formen una parella en crisi.

20.02.2023: La felicidad / Le bonheur. França, 1964. Direcció: Agnès Varda. Intèrprets: Jean-Claude Druot, Claire Druot, MarieFrance Boyeur. Durada: 85 minuts. Un matrimoni (François i Thérèse Chevalier) sembla viure prou feliçment amb els seus dos fills Un dia François coneix una dona, que treballa en una oficina de Correus, i s’hi sent atret començant-hi una relació. Ell no

vol renunciar ni a l’esposa ni a l’amant, que, en principi, ho accepten. Com les aigües calmes, però amb un fons tèrbol, una pel·lícula inquietant, a pesar de la seva aparent lleugeresa, rodada en part als paisatges que van pintar els impressionistes seguint el curs del Sena a les rodalies de París.

27.02.2023: Daguerrotipos / Daguerréotypes. França – RFA, 1967. Direcció: Agnès Varda. Intèrprets: Comerciants i veïns de la rue Dagerre, a París XIV. Durada: 80 min. Varda afirmava que no vivia a París, sinó al districte XIV (Montparnasse) de la ciutat. Durant 70 anys, va tenir una casa a la rue Daguerre, on va filmar-hi diversos comerciants i veïns per construir aquest documental

presentat significativament per un mag que també hi apareix fent trucs en un espectacle. Al final, la cineasta planteja: “Això és un reportatge? Un homenatge? Un assaig?. En qualsevol cas, és un film que signo com a veïna: Agnès, la daguerréotypese”.

06.03.2023: Una canta, la otra no / L’une chante, l’autre pas. França – Bèlgica, 1977. Direcció: Agnès Varda. Intèrprets: Valérie Mairesse, Thérpese Liotard, Ali Raffi, François Wertheimer. Durada: 120 min. La pel·lícula narra la relació d’amistat al llarg del temps, encara que passin períodes sense veure’s, de dues dones: Pomme, cantant d’un grup musical feminista, i Suzanne. Es mostra la seva evolució com a dones lligada a les seves relacions sentimentals, la seva experiència de la maternitat i el seu activisme feminista que, en un moment clau del film, passa per la lluita per la despenalització de l’avortament a França.

13.03.2023: Sin techo ni ley / Sans toit ni loi. França, 1985. Direcció: Agnès Varda. Intèrprets: Sandrine Bonnaire, Macjaa Méril, Stéphane Freiss, Yolande Moreau, Marthe Jarnais. Durada: 115 min. El cadàver d’una noia (Mona Bergeron) apareix en la rasa d’un camp. A partir d’aquí, tal com anuncia la veu narrativa de la pròpia Varda, el relat es proposa reconstruir les últimes setmanes

de Mona, una rodamón amb la idea de viure sense lligams, amb el que en recorden o imaginen diverses persones que s’hi van relacionar. Qui és Mona? No ho acabarem de saber mai.

20.03.2023: Jacquot de Nantes. França, 1991. Direcció: Agnès Varda. Intèrprets: Philippe Maron, Édouard Joubeaud, Laurent Monnier, Brigitte de Villepoix, Jacques Demy. Durada: 118 min. Com ha explicat la mateixa Varda, aquesta pel·lícula en conté tres: Una es proposa reconstruir la vida de Jacques Demy (Jacquot) dels 9 als 19 anys a partir dels records escrits pel propi cineasta; una altra relaciona experiències de Demy i circumstàncies familiars amb personatges i escenes de films del director; i encara hi ha la que mostra Jaccquot, molt malalt a causa de la Sida, en el present del rodatge: “Jacques encara viu, però morint-se”.

27.03.2023: Los espigadores y la espigadora / Les glaneurs et la glaneuse. França, 2000. Direcció: Agnès Varda. Durada: 82 min. Rodant per primer cop amb càmeres digitals, Agnès Varda viatja per diversos llocs de França, però filmant també a París, amb la idea de retratar persones que recullen coses que altres llencen o desaprofiten: Espigoladors del món modern que, sigui per necessitat o per motivacions ètiques i en alguns casos artístiques, contrarien l’esperit consumista. A la vegada, la cineasta s’autoretrata ella mateixa: una espigoladora d’imatges i de més coses, com ara un rellotge sense agulles que no mostra el pas del temps.