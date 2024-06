CONTRA LA VOLUNTAT POPULAR

Sense categoria

Espanya i les seves institucions sempre son a punt per ensenyar el seu caràcter anti democràtic, ara tenim el TC que a pocs dies de la sessió d’investidura al Parlament inhabilita el vot de Lluis Puig i Carles Puigdemont, a part de Ruben Wagensberg que ho volien fer amb la formula del vot delegat i que ara depenen del permís de la Mesa del Parlament.

El TC com sempre estratègicament anul·la el vot a distància de Puig i complica el vot de les altres dos persones a l’exili. Han donat raó a un recurs curiosament del PSC, ho dic pels que nomes tenen a PP i VOX en el seu punt de mira, i ha declarat nul l’acord de la Mesa de l’abril de 2023 que autoritzava el vot delegat i que diu no s’ajusta a la llei, de fet aquesta formula ja va ser la resposta a una sentència del TC. Diuen en el cas de Puig que no hi ha cap situació excepcional que no permeti l’exercici presèncial. De fet podria alterar el joc de majories i minories ja que per la investidura de la Mesa la Llei d’Anmistia encara no serà aprovada i per tant seguiran a l’exili. Ara la majoria independentista de la Mesa provisional que ha d’escollir la definitiva tindrà la patata calenta.

No respectar el vot de la gent que en qualsevol democràcia hauria de ser el més sagrat, és la especialitat de la justícia espanyola i dels partits amb mancances democràtiques tant evidents com Populars, VOX i PSOE. Alterar la decisió lliure de la societat entra dins la normalitat espanyola, aquesta ha escollit els seus representants i cap llei hauria de poder alterar els seus drets com a representants escollits, lògicament els partits esmentats també ho saben. Aquests diputats que amb tot el cinisme, el Tribunal diu que no hi veu cap problema per fer el vot presència, s’oblida que podrien ser detinguts i empresonats per un altre decisió injusta i de part de la mateixa justíca i que els ha obligat per la seva vergonta a viure l’exili i deixar en evidència la justícia espanyola per mig Europa sense que aquesta rectifiqui.

Alterar amb aquestes maniobres el joc de majories i minories és molt greu, i ja hauria de ser suficien per aplicar aquell cordó sanitàri que evidentment hauria d’incloure el PSOE i no nomes l’ultradreta. La repressió en bona part es sota el seu mandat i la seva acceptació per exemple a la sentència de l’Estatut modificat posteriorment al vot del poble també.

Un fake democràtic que ens donara la clau de la direcció del Parlament, obeir la democràcia i el poble o a la justicia repressiva.