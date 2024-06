Escolta la seva pròpia veu

agotzonat rere la paret seca

que tot ho empara i desafia,

el condemna i renega d’ell.

S’asseu perquè la memòria

reculi i proscrigui els colors

i les paraules proparoxítones,

i faci retornar el cavall de cartró

esbudellat i la pepa de la germana

lligada al capçal del llit.

I l’essència d’espígol del vent

que aixeca els coberts dels sestadors.

L’aigua crida més aigua

per abocar-la als embornals

sense lluna mentre un cor de diables,

cantant com déu, s’embadoquen.

Retorna a la casa del poble

i no s’atura fins que és al cul

del corral, a tocar de la figuera

per contemplar el cimal del penjat.

Des que el va veure els aniversaris

venen amb taüts i bandes de música.

El garrover del lladre

no admet aspirants al suïcidi.