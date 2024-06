El Circ Cric arrencarà a Vilaller (Alta Ribagorça) la primera gira transpirinenca

El Circ Cric de Tortell Poltrona i Montserat Trias arrencarà al poble de Vilaller la seva primera gira transpirinenca, que començarà a l’Alta Ribargorça i acabarà a l’Alt Empordà. Durant 10 setmanes, des del 28 de juny i fins a l’1 de setembre, el circ també visitarà amb una carpa per a 220 persones i 15 mestres de diàmetre les següents nou poblacions: Farrera, Bescaran, Lles, Isòvol, Llívia, Ribes de Freser, Llanars, Tortellà i Port de la Selva. “Anirem a racons on mai hi ha anat cap circ”, ha explicat avui Montserrat Trias durant la presentació del projecte que porta per nom El petit Circ Cric. A la gira, que Tortell Poltrona ha definit com a “acte poètic’, es presentaran els espectacles Que bèstia!, Històries de la Petita Lu i Poltrona Troupe, on intervindrà tota la família i s’hi afegiran artistes convidats diferents en cada funció. El Circ Cric defineix aquest projecte com l’últim somni. Feia 12 anys que la popular companyia no sortia de gira.

El Circo Encantado de la família Rossi (abans Circo Italiano) llueix una nova carpa només dos mesos després que una forta tempesta va destrossar la lona i una part de la graderia durant la gira de la companyia per Andalusia. La compra de la nova carpa s’ha fet en un temps rècord i gràcies en part a una campanya de micromecenatge que va ser un èxit.