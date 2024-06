a un cavallet poni

Sembles ser tot un cavall, poni de les illes Shetland, i de ser així, no és d’estranyar que la insularitat de ses illes Balears facin que, de fet, et trobis com a casa. Comparteixes tanca de pastura amb dos o tres parents teus i, a vegades, amb algun exemplar de cavall negre de raça menorquina essent inexistent cap mena de rivalitat entre vosaltres, però per si de cas un rampell d’inferioritat passes pel teu cap, pensa que t’he retratat en primer pla, la qual cosa vol dir que cap persona que miri la fotografia farà cap comparança que pugui ofendre la teva dignitat equina.

