Com sempre, els curtmetratges segueixen sent la ventafocs mediàtica dels festivals; però tenen els seus premis i (habitualment) basteixen els currículums dels futurs directors de llargmetratges que participen als certàmens. Aquest apunt vol deixar constància dels curts que enguany competeixen per l’Ós d’Or del Curtmetratge, a la Berlinale.

Berlín 2024: els curtmetratges.

D’ Ulu BRAUN, “Pacific Vein“. Producció: Alemanya. Durada: 0h12. Film d’animació. Guió: Ulu Braun. Amb Niina Lehtonen-Braun, Lily Cummings, Joachim Stargard, David Ristau, Valentin Lorenz. Sinopsi: L’interminable travelling a través d’un pintoresc panorama nord-americà permet que el somni americà llisqui cap a l’autosuggeriment fantasmal mentre Assange i Bezos reflexionen sobre la vida.

De Boris DEWJATKIN, “City Museum / My Paradise” / “Stadtmuseum / Moi Rai”. Producció: Alemanya. Durada: 0h26. Guió: Boris Dewjatkin, Laurine Irmer. Documental. Sinopsi: Una pel·lícula d’assaig que descriu la ciutat com un paradís subjectiu en el qual els sistemes d’ordre i el caos es superen constantment. Una oda al caos, als senyals ocults i a la ciutat com a palimpsest etern.

De Victor DUPUIS, “Oiseau de passage” / “Wandering Bird”. Producció: Bèlgica, 2023. Durada: 0h15. Guió: Victor Dupuis. Amb Ilias Largo, Guillaume Fooy. Sinopsi: Un cos sura a l’aigua. Un estrany ocell crida i els records tornen a reviure. “On eres quan estava desesperat?”, pregunta l’amic.

De Nathan GHALI, “Les animaux vont mieux” / “Lick a Wound”. Producció: França. Durada: 0h25. Film d’animació, sense diàlegs. Guió: Nathan Ghali. Sinopsi: Una misteriosa comunitat d’animals ha optat per viure de manera autosuficient al soterrani d’una església. Protegits dels humans, participen en diversos rituals.

De Shuli HUANG, “Goodbye First Love” / “Jing guo”. Producció: EUA. Durada: 0h13. Guió: Shuli Huang, Simu Chen. Amb Simu Chen, Shuli Huang. Sinopsi: El visita durant el seu viatge de feina a Europa. No es veuen des del 2015, a Pequín. Aquesta podria ser l’última vegada que es troben.

D’ Akihito IZUHARA, “Kawauso“. Producció: Japó, 2023. Durada: 0h15. Film d’animació. Guió: Akihito Izuhara, Ikuko Mizokami. Sinopsi: Una noia camina pel camp i una llúdriga de riu japonesa l’assoleix. Intenten en va comunicar-se, mentre tot de residus de la humanitat plouen al seu voltant.

D’Eva KÖNNEMANN, “That’s All from Me” / “So viel von mir”. Producció: Alemanya. Durada: 0h23. Guió: Eva Könnemann. Amb Charlotte Munck, Eleanor Forbes, Jannis Dimmlich. Sinopsi: Una correspondència de vídeo fictícia entre un cineasta i un autor sobre les correlacions entre la maternitat i el treball artístic. Un està en crisi, l’altre té una idea útil.

De Francisco LEZAMA, “Un movimiento extraño” / “An Odd Turn”. Producció: Argentina. Durada: 0h22. Guió: Francisco Lezama. Amb Laila Maltz, Paco Gorriz, Sofía Palomino, Jorge Prado, Guillermo Massé. Sinopsi: Buenos Aires, 2019. La Lucrecia, que treballa com a guàrdia de seguretat d’un museu, preveu un fort augment del valor del dòlar amb el seu pèndol i s’enamora d’un empleat d’una oficina de canvi de divises.

De LIN Yihan, “Sojourn to Shangri-La” / “Shi ri fang gu”. Producció: Xina, 2023. Durada: 0h20. Guió: Lin Yihan. Amb Fu Yunfei, Jonathan Mulcahy, Kang Jun, Li Lu, Yu Qiugui. Sinopsi: Hi ha prevista una elaborada sessió de moda a la platja, però anit el mar s’ha empassat teló de fons construït amb antelació. Mentre el jove assistent intenta per tots els mitjans possibles de trobar-lo de nou, la pel·lícula s’enfila lentament cap a la màgia.

De Luciana MERINO i Pascal VIVEROS, “Al sol, lejos del centro” / “Towards the Sun, Far from the Center”. Producció: Xile. Durada: 0h17. Documental, sense diàlegs. Guió: Luciana Merino, Pascal Viveros. Amb Fernanda Vicens, Jimena Albarrán. Sinopsi: Santiago a la calor brillant de l’estiu. Les imatges d’alta resolució passen per un zoom digital que transforma els espais en superfícies i les cases en textures. Entremig, hi ha els petits gestos de la vida quotidiana urbana. I dues dones a la recerca d’un lloc per al seu amor.

De Pavel MOZHAR, “Unwanted Kinship” / “Ungewollte Verwandtschaft”. Producció: Alemanya. Durada: 0h30. Documental. Guió: Pavel Mozhar, Kolja Volkmar. Amb André Mewis, Christiane Sill, Steffen Roll, Iryna Poplavska, Oleksandr Kryvosheiev. Sinopsi: Utilitzant els carrers del seu barri de Berlín com a teló de fons, un cineasta de Bielorússia investiga la naturalesa sistemàtica dels crims de guerra russos i bielorussos a Ucraïna i explora la seva pròpia responsabilitat per aquesta guerra.

De Selin ÖKSÜZOGLU, “Adieu tortue” / “Bye Bye Turtle”. Producció: França, Turquia. Durada: 0h24. Guió: Selin Öksüzoğlu. Amb Nursema Çepni, Meltem Ünel, Neriman Çilingiroğlu, Ibrahim Çolakoğlu, Serhat Şahin. Sinopsi: Inci, de cinc anys, vaga sola pel vast paisatge muntanyós al costat del mar Negre. La seva mare acaba de morir. Quan coneix la Zeynep adulta, decideix seguir-la.

De Mili PECHERER, “We Will Not Be the Last of Our Kind“. Producció: França. Durada: 0h24. Film d’animació. Guió: Mili Pecherer, Adrien Dupuis-Hepner, Cindy Coutant. Amb Mili Pecherer, Adrien Dupuis-Hepner. Sinopsi: Què passaria si la famosa arca bíblica, l’últim refugi de la humanitat i el regne animal durant el gran diluvi, no fos només un acte de intervenció divina sinó, en canvi, un programa de reinserció professional meticulosament planificat?

De Marthe PETERS, “Baldilocks” / “Kaalkapje”. Producció: Bèlgica. Durada: 0h25. Documental. Sinopsi: A través de l’objectiu de la càmera del seu pare, mira cap a un període de la seva infància del qual no recorda res. Vint anys després de sobreviure al càncer, ella busca rastres de la malaltia, entre cicatrius i desitjos.

De Sara RAJAEI, “City of Poets“. Producció: Països Baixos. Durada: 0h21. Documental. Guió: Sara Rajaei. Amb Sara Rajaei. Sinopsi: En una ciutat petita i semi-utòpica, tots els carrers porten el nom de poetes. Quan comença la guerra, apareixen nous barris per encabir els refugiats. Ara, els carrers porten el nom de soldats.

De Fanny SORGO i Eva PEDROZA, “Tako Tsubo“. Producció: Àustria, Alemanya. Durada: 0h06. Film d’animació. Guió: Fanny Sorgo. Amb Len Jakobsen, Anne Kulbatzki, Benjamin Martin. Sinopsi: El senyor Ham decideix que li treguin el cor per alliberar-se de les seves complicades emocions. El metge li assegura que, avui en dia i en aquesta edat, el procediment ja no suposa cap problema.

De Philip ULLMAN, “Preoperational Model“. Producció: Països Baixos. Durada: 0h13. Film d’Animació. Guió: Philip Ullman. Amb Mette Marie Fisker, Tine Street Andersen. Sinopsi: La princesa Sofia i la seva criada Jessica es preparen per al nou dia a la cort reial. La lluita de Sophie amb la seva futura existència com a reina capgira les jerarquies, les assignacions de rols i les línies de temps. Una història de desempoderament des de la perspectiva dels poderosos.

De Yuyan WANG, “The Moon Also Rises“. Producció: França. Durada: 0h24. Documental. Guió: Yuyan Wang. Sinopsi: Es llançaran llunes artificials a l’espai per eliminar la diferència entre el dia i la nit. Una parella d’avis es retira a la foscor creixent del seu pis, il·luminat per dispositius digitals.

De Joung YUMI, “Circle“. Producció: Corea del Sud. Durada: 0h07. Film d’animació, sense diàlegs. Sinopsi: Una noia dibuixa un cercle a terra. Els transeünts hi van passant, l’un darrere l’altre. Aviat el cercle s’omple de gent.

De Wenqian ZHANG, “Remains of the Hot Day” / “Re tian wu hou”. Producció: Xina. Durada: 0h24. Guió: Yue Huang, Wenqian Zhang. Amb Yuyi Wan, Jinkui Jiang, Yi Shi, Yiwen Gu, Zhengye Chen. Sinopsi: Xina a finals de la dècada de 1990, dinar de tota la família. El pare treballa a la llunyana Shenzhen i poques vegades és a casa. L’àvia cuina i vigila els nens. L’aire està ple de lleugeresa, enyorança i esgotament.