Berlín 2023: “Les chenilles”, millor curtmetratge

Arrancada la cerimònia dels premis de la 73a Berlinale, s’ha començat, com és de rigor, pels premis als curtmetratges. El Jurat Internacional dels Curtmetratges, format per Cătălin Cristuțiu (Romania), Sky Hopinka (EUA) i Isabelle Stever (Alemanya), ha atorgat els següents guardons:

Os d’Or al Millor Curtmetratge -i candidat als premis EFA del cinema europeu-.

Les chenilles, de Michelle Keserwany, Noel Keserwany, producció França 2022, amb Masa Zaher, Noel Keserwany.

Sinopsi: Dues dones es coneixen fent de cambreres i es fan amigues provisionalment. Totes dues són del Llevant i viuen exilades a França. Una pel·lícula sobre la Ruta de la Seda, sobre l’explotació –abans i ara– i sobre la solidaritat femenina, l’amistat i el consol.

Os d’Argent Premi del Jurat dels Curtmetratges.

Marungka tjalatjunu (Dipped in Black), de Matthew Thorne, Derik Lynch, producció Austràlia 2022, amb Derik Lynch, Dominic Roberts, Christopher Stewart, Dale Baker. Documental.

Sinopsi: La pel·lícula segueix el viatge per carretera de l’home de Yankunytjatjara, Derik Lynch, de tornada al país per a curar-se espiritualment, recuperant els records de la seva infàntesa. Un viatge des de la vida de la ciutat blanca d’ Adelaide, de tornada a la seva remota comunitat (Aputula) per actuar al terreny sagrat d’Inma.

Menció Especial.

It’s a Date, de Nadia Parfan , producció Ucraïna 2023, amb Diana Berg, Olena „Tiger“.



Sinopsi: Kíiv el 2022. Un cotxe corre a una velocitat vertiginosa per la ciutat a l’alba. Filmat des d’un angle de càmera subjectiu en una única presa sense editar, aquesta pel·lícula recull les emocions en un estat d’emergència provocat per la guerra.