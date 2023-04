25 anys del Museu del Cinema de Girona

Avui, 8 d’abril de 2023, fa 25 anys que es va inaugurar el Museu del Cinema de Girona.

El Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol (ubicat al carrer Sèquia, 1, de Girona) és una institució permanent, sense ànim de lucre, oberta al públic com un espai de participació científica, cultural i lúdica dels ciutadans, i al servei de la societat i el seu desenvolupament. La seva missió és afavorir la comprensió i el coneixement de la història de la imatge en moviment i del cinema a través de la conservació, recerca, interpretació i exposició permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol i d’altres col·leccions o objectes que es puguin adquirir, així com també a través de l’organització d’activitats i l’oferiment de serveis que permetin la interacció amb els visitants i usuaris del museu.

El Museu és obert en aquests horaris i té aquestes tarifes.

Amb motiu d’aquest aniversari, se n’ha fet pública una nota de premsa que diu:

Girona commemorarà el 25è aniversari del Museu del Cinema amb un programa polifacètic d’activitats i accions entre els mesos d’abril i de desembre del 2023 que tenen per objectiu evidenciar la diversitat de l’acció cultural que ha desenvolupat i desenvolupa l’equipament. L’alcaldessa de Girona i presidenta de la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, Marta Madrenas; el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats; el director del Museu del Cinema, Jordi Pons; i el responsable de la programació d’activitats del Museu del Cinema, Jordi Dorca, han presentat tota la informació de la programació. La iniciativa inclou també la celebració del centenari de Tomàs Mallol i del centenari del naixement del cinema amateur.

El tret de sortida de les activitats commemoratives es farà el 8 d’abril, coincidint amb el dia exacte de la inauguració del Museu del Cinema 25 anys després, i serà a través d’una jornada de portes obertes a l’exposició permanent de l’equipament.

Dues de les propostes principals tindran a veure amb la Col·lecció Tomàs Mallol. D’una banda, durant el mes de maig es farà pública una gravació inèdita en què el cineasta explica amb detall, i algunes anècdotes, molts dels objectes que conformen la seva col·lecció. La peça es difondrà repartida en 25 clips audiovisuals, que corresponen a 25 objectes o aparells, i que es publicaran de manera periòdica al canal de YouTube del Museu del Cinema, amb previ avís a través de les xarxes socials del Museu. D’altra banda, el dia 14 de juny s’inaugurarà l’exposició temporal “Centenaris: Tomàs Mallol i el cinema amateur (1923-2023)”, comissariada per Albert Beorlegui, Jordi Pons i Montse Puigdevall, que es podrà veure al Museu del Cinema fins a l’1 d’abril de 2024.

Entre els mesos de juliol i novembre, el programa inclourà diverses activitats adreçades a la ciutadania. Els dies 13 i 27 de juliol s’oferirà una visita guiada extraordinària per conèixer l’equipament. Sota el títol “Inèdits, rareses i curiositats: el Museu del Cinema com mai te l’han explicat”, la visita anirà a càrrec del director del Museu, Jordi Pons, i de la conservadora del Museu Montse Puigdevall, i s’aturarà en aquells objectes inèdits i únics -o gairebé únics- al món. Al setembre hi haurà una sessió especial del cicle “Parlem de Cinema?” en homenatge a Tomàs Mallol, amb la projecció i debat al voltant de la pel·lícula “Morte a Venezia”, de Luchino Visconti. Finalment, durant els mesos d’octubre i de novembre es farà una conferència sobre el cinema amateur, a càrrec de l’investigador Enrique Fibla Gutiérrez, i un espectacle de llanterna màgica, a càrrec de Sergi Buka, respectivament. Aquesta representació, que porta per títol El caçador d’imatges, tindrà lloc a La Mercè i s’inclourà dins la programació del Temporada Alta – Festival de Tardor de Catalunya.

Completaran la programació la incorporació del nou taller educatiu “Time lapse (Filmació a intervals): diorames del passat” a l’oferta pedagògica del Museu, que permetrà als infants que hi participin prendre consciència del pas del temps a través de la seva representació en els primers espectacles audiovisuals i comparar-los amb els sistemes actuals; la restauració i instal·lació a l’exposició permanent del Museu del Cinema del cartell de la pel·lícula “Mam’zelle Milliard” (George Archainbaud, 1920), que s’instal·larà a l’exposició permanent a l’àmbit de “Les eines del cinema”, juntament amb dos altres cartells de la mateixa època i de l’antic projector del Cinema Albéniz, i la inauguració, a partir del desembre, de diverses millores a l’exposició permanent del Museu. Concretament, s’actualitzarà i es farà un nou disseny de la gràfica de l’espai de la mostra, amb una tipografia més actualitzada i atenent a les directrius d’accessibilitat; s’incorporarà una pantalla tàctil interactiva per a la construcció i funcionament d’un projector de cinema, i es digitalitzaran en 3D un total de 50 objectes del Museu del Cinema per incloure al portal de patrimoni cultural de la Unió Europea Europeana.

Per acabar, cal destacar la presentació, durant el mes de juny, de la nova Guia del Museu del Cinema. Seran 258 pàgines i més de 300 objectes i aparells explicats amb informacions precises de cada un, on es detallarà també la seva contextualització en la història de l’arqueologia dels mitjans audiovisuals i dels orígens del cinema. La presentació anirà a càrrec de l’ex-arxiver de l’Ajuntament de Girona i gerent de la Fundació del Museu del Cinema entre els anys 1998 i 2022, Joan Boadas.