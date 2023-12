Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 6 de desembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio de Ràdio 4, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 6 de desembre podeu escoltar els següents continguts.

Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink UPC, presenten el pin amb intel·ligència artificial d’Humane que podria ser una alternativa als telèfons mòbils en alguns casos. La intel·ligència artificial ajuda al seu usuari a fer diverses gestions personals, la comunicació amb el dispositiu és oral i també permet fer petites projeccions sobre el palmell de la ma. Escolta-ho al minut 3’03 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

Fins a 86 candidatures van optar als guardons de la novena edició dels ‘Premis DonaTIC’, impulsats per la Secretaria de Polítiques Digitals en el marc del ‘Pla DonaTIC’ del Govern per reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies i les disciplines relacionades amb la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, les Humanitats i les Matemàtiques). Com a les tres darreres edicions, els ‘Premis DonaTIC 2023’ tenien vuit categories. La Directora General de Societat Digital del Departament d’Empresa i Treball, Liliana Arroyo, ens fa un resum de l’edició d’enguany. Escolta-ho al minut 16’49 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

El mestre i informàtic Joan Homar, de l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, ens dona alguns exemples a Internet de conservació de les publicacions periòdiques (diaris i revistes de tota mena) amb accés públic. Algunes institucions públiques dediquen recursos i esforços a digitalitzar i preservar les publicacions de paper. He recollit uns quants serveis d’aquests tipus en llengua catalana. Escolta-ho al minut 46’35 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

Des de la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (FECEMINTE), Guillermo Canal, el seu gerent, valora la creació del nou ministeri espanyol de Transformació Digital i explica com alguns ajuntaments espanyols posen impediments a la construcció d’infraestructures de fibra òptica. Escolta-ho al minut 36’58 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

Irene Lapuente, física, ballarina i creadora de La Mandarina de Newton fa una selecció d’algunes pel·lícules que tenen relació amb la ciència i la tecnologia: “Oppenheimer” (2023), “Tesla” (2020), “Marie Curie” (2019), “Figuras ocultas” (2016), “La teoría del todo” (2014). Escolta-ho al minut 27’15 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

El biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimatic parla sobre la cota de neu i la ISO 0. Escolta-ho al minut 22’20 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

Francisco Rubio, President d’Honor de l’ADXB, a la seva secció dedicada a donar freqüències i horaris d’emissores d’ona curta, aquest mes tracta d’emissores que actualment són fàcils d’escotar tot i que estiguin a les antípodes: Radio New Zeland, Reach Beyond d’Austràlia, Ràdio Vietnam i FEBC de Filipines. Escolta-ho al minut 12’41 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

Lluís Manzano, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), ens invita a veure i escoltar la conferència “Introducció a la propagació en les bandes de radioaficionat”, feta per Mikel Forcada, que és catedràtic de la Universitat d’Alacant en llenguatges i sistemes informàtics. Es pot veure a You Tube. Escolta-ho al minut 43’38 del pòdcast a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-pin-amb-intelligencia-artificial-dhumane/7022552/

