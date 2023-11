Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del dimecres 29 de novembre de 2023

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 29 de novembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

El dijous 9 de novembre es va celebrar la jornada anual d’Innovació de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut a l’Hospital Universitari de Bellvitge, centrada en la intel·ligència artificial i la gestió de les dades com a vectors en la millora de la gestió, la precisió, l’eficiència i la seguretat en la pràctica clínica. La doctora Glòria Torras, responsable del Desenvolupament de la Innovació a la Gerència Territorial Metropolitana Sud i l’infermer José Maria Vázquez, membre de la Comissió d’Innovació Local de l’Atenció Primària Metropolitana Sud expliquen la “Programació per motius, una aplicació d’IA en la millora del flux de consultes a l’Atenció Primària de Salut”. I ens parlen de projectes com el Critic-Contas, Radiòmica o el programa Oracle. Escolta-ho al minut 32’15 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-latencio-primaria-salut/7012016/

Conversarem sobre els 30 anys del programa “Cocodril Club”, amb l’Albert Malla. Recordem alguns enregistraments històrics del programa quan sortia per Cadena COPE, Ona Música i COM Ràdio i parlem amb ell sobre com prepara el programa i de la seva col·lecció de discs. Escolta-ho al minut 3’17 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-latencio-primaria-salut/7012016/

Parlem de la presència gitana a Internet amb Sam Mosketón, President de l’Associació Carabutsí i director de l’Ecomuseu Urbà Gitano de Barcelona, que fa poc va rebre al Teatro Fenaroli de Lanciano (Itàlia) el Premio Amico Rom -el guardó més important de cultura i art gitanos. Sam Mosketón té més de 20 anys de carrera dedicats a la rumba catalana i a l’activisme i memòria del poble gitano. Sam Mosketón també ens presenta el projecte de serie documental »Rumba Zivindorri» (Rumba Viva) impulsat pe l’Associació Carabutsí i La Veïnal, amb el suport de Cultura Viva. Escolta-ho al minut 16’58 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-latencio-primaria-salut/7012016/

L'altra ràdio es pot escoltar a Ràdio 4 els dimecres, a les 14:05 hores, i els dissabtes, a les 21:05 hores.

