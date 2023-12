Escolta el pòdcast de L’altra ràdio del 20 de desembre

Al pòdcast de L’altra ràdio, dirigit i presentat per Cinto Niqui, del dimecres 20 de desembre de 2023, podeu escoltar els següents continguts.

Andreu Veà, fundador i president de l’associació CovidWarriors i de la xarxa CancerWarriors, parla de l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’oncologia i, específicament, als tractaments de radioteràpia de les persones que tenen càncer. Recentment ha fet una visita a la Universitat de Stanford, una universitat privada considerada com una de les més prestigioses dels Estats Units, on s’estan entrenant sistemes d’intel·ligència artificial per poder ajustar el tractament de radioteràpia a les característiques del tumor de cada persona i fent servir la mínima radiació possible. Escolta-ho al minut 3’25 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-radioterapia/7033873/

Pensament i Tecnologia amb el doctor Carles Llinàs, Degà de la Facultat de Filosofia de La Salle-Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració de La Salle Campus Barcelona. Reflexió sobre el següent enunciat: el món tècnic no vol dir ordre. Cal diferenciar l’ordre de la disciplina i com en alguns casos el caos pot ser un germen d’idees. Escolta-ho al minut 46’55 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-radioterapia/7033873/

Des de femProcomuns, David Jacovkis, perfecte, reflexiona sobre com el programari lliure/”open source” s’ha convertit en l’estàndard a la indústria del programari els darrers 20 anys. Conviuen diferents tipus de desenvolupadors i projectes (comercials vs. comunitaris, professionals vs. amateurs…), i de com hi ha alguns programes molt poc coneguts però que són crítics pel funcionament d’Internet, i que de vegades tenen moltes dificultats per trobar finançament. Escolta-ho al minut 15’34 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-radioterapia/7033873/

Raúl Martínez, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Vic, parla d’esport, racisme i odi. A Bilbao, recentment, es van presentar dos projectes europeus: Sporting Cities Opposing Racism in Europe (SCORE) i de Futbol Against Racism in Europe (FARE). Cada vegada hi ha més agents implicats en l’erradicació dels discursos d’odi a l’esport i del racisme: institucions federatives, forces de seguretat, clubs, mitjans de comunicació. Escolta-ho al minut 23’23 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-radioterapia/7033873/

Luis Segarra de “Guía de la radio” repassa l’actualitat radiofònica. Els 90 anys de Ràdio Girona. Esteve Vaills ha publicat « Radios Libres en Pays Catalan, du monopole public aux monopoles privés , 1977-1987 », está editat per Les Publications de l’Olivier, de Perpinyà. Nova ubicació de Ràdio Vitòria. Julia Otero rep la medalla d’honor de Barcelona. Luis Segarra publicarà cinc volums d’Història de la Ràdio a Barcelona, l’any 2024. Escolta-ho al minut 37 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-intelligencia-artificial-aplicada-radioterapia/7033873/

Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioafeccionats i director de MercaHam, avença alguns esdeveniments significatius del món de la radioafició de l’any 2024. Nova edició de la fira Mercaham, el mes de juny. I 40 anys de la Federació Catalana de Radioafeccionats. Escolta-ho al minut 31’35 a https://www.rtve.es/play/audios/programa/laltra-radio-fals-bad-bunny-creat-amb-intelligencia-artificial/7011115/

