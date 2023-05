Dotzè episodi de L’altra ràdio vintage: Cristina Puig i Eloi Vila, a l’any 1995, i el Telepick de TVE

El pòdcast L’altra ràdio vintage de Ràdio 4 de RNE , presentat per Cinto Niqui, us ofereix continguts propis de 1980 ençà. Al dotzè episodi podeu escoltar: Eloi Vila,de TV3, i Cristina Puig de la Facultat de Comunicació Blanquerna, quan estudiaven Periodisme a la UAB (1995), i el Telepick de TVE (1992).

Des del mes de març de 1992 a L’altra ràdio, cada quinze dies, venien alumnes de la Facultat de Ciències de la Informació, branca Periodisme, de la Universitat Autònoma de Barcelona per presentar alguns dels seus treballs i comentar com els havien fet. En el grup d’alumnes que van venir el 27 de maig de 1995, de cinquè curs -aleshores la carrera de Periodisme durava 5 anys-, hi havia la Cristina Puig (RAC1, TVE i TV3) i l’Eloi Vila, que actualment presenta “El cotxe”, a TV3. Els dos, amb altres companys, havien fet una adaptació de l’obra “L’honor a la deriva”, de Pere Calders, amb melodies de musicals com “Els miserables”. .Escolta-ho al minut 1’36 a https://www.rtve.es/a/6838118

El mes de desembre de 1992 a L’altra ràdio parlàvem de les primeres proves de televisió interactiva que estava fent Televisió Espanyola era el “Telepick”. En ho explicava Josep Nieto d’Interactive Television. Escolta-ho al minut 11’47 a https://www.rtve.es/a/6838118

Els episodis anteriors es poden escoltar a https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio-vintage/

La sintonia de L’altra ràdio vintage és una composició original d’Alma de Boquerón.