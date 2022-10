Discurs del MHP Puigdemont de l’1-O 2022

Lliures espirituals catalans censats al Consell de la República. En el 5è aniversari de l’1-O.

I saber-nos independents, catalans censats al Consell de la República i parlar sempre en català, i despreciar espaÑa i escaÑa i a tots els espanyols, i actuar en tot i per tot com a Catalans, i dir-los-hi a la cara constantment, un divorci espiritual total, una desafecció a l’enèsima potència!

Jo, des del 27 d’octubre de 2017 ja sóc independent, l·leial a la incipient República Catalana Independent.

No sé on és Espanya ni m’interessa, no vull res amb els espanyols, no sé on són ni que pensen, quan apareixen notícies o comentaris o articles referents a Espanya o en espanyol, al mateix Vilaweb no me’ls miro ni els llegeixo, i el mateix a les TV, als diaris o a les xarxes. Sóc esclau físic però hem declaro lliure espiritual.

Molts em diran que pago els impostos aquí o allà i jo els responc “res no és perfecte!”

Visquem la Llengua i la Independència, són indestriables, no en baixem, no les abandonem.

Fem costat al Consell de la República, imperfecte o no tan imperfecte.

Completem el que vam començar, comprometem-nos completar la DUI. Les llistes Cíviques, els Consells Locals, les Assemblees territorials de l’ANC, els CDR’S i els Debats Constituents i més organitzacions són cèl·lules de l’enxarxat pel control del territori.

Quan el 2004 va néixer Catalunya Acció ho va fer amb dos propòsits, el primer “Portar el nostre País a la Independència” i el segon “il·lusionar els convençuts”. Són dues claus fonamentals per avançar i aquestes “voluntat i il·lusió” ningú ens les pot prohibir perquè són espirituals i pràctiques.

Perssistim i desbordem la realitat.

Mai podem rendir-nos, mai podem claudicar, mai podem abandonar, nosaltres … no!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Enfilar l’agulla demana bon pols i ull viu. (Professor Resina)

https://www.vilaweb.cat/noticies/enfilar-lagulla-demana-bon-pols-i-ull-viu/

PS2: Sóc censat al cens del Consell de la República Catalana Independent. No sóc d’enlloc més! Ens cal voluntat i il·lusió!

PS3:

[VÍDEO] Puigdemont diu que s’ha acabat el dol per l’1-O i fa una crida a guanyar la independència

https://www.vilaweb.cat/noticies/video-puigdemont-sha-acabat-dol-1o-crida-guanyar-independencia/