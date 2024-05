Setmana gran per a Eidicions Xandri

Aquesta setmana de maig és espectacular per a Edicions Xandri. Tenim quatre actes previstos que afecten a llibres nostrats gràcies a la generositat de bons amics.

Comencem avui mateix a Alcúdia, amb un homenatge a Antoni Serra i el seu Carrer de l’Argenteria 36, de la mà de la Pilar Arnau, la seva prologuista.

Demà dimecres és el torn de la Núria Martínez, de qui presentem “Bruta i esquinçada” a la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic

Divendres és el torn de “Un país lector”, que presentem a Olot

Ens interessa tenir un país lector?

Divendres 24 de maig, 18.30 h

Amb Sebastià Bennasar, Josep Quintana i Àgata Losantos

Ens interessa tenir un país lector? L’escriptor i editor Sebastià Bennasar, el regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot Josep Quintana i l’especialista en foment lector Àgata Losantos conversaran sobre com i quant llegim partint d’aquesta pregunta provocadora, recollida al “pamflet a favor de la democratització de la cultura i de reivindicació de la lectura i la literatura” de Sebastià Bennasar Un país lector? (Xandri, 2023). El debat s’aturarà en aspectes espinosos com la utilitat dels plans públics de foment lector, l’hegemonia del castellà en l’edició, les versions edulcorades dels clàssics catalans, les elits del poder i el pensament únic, la socialització dels llibres a les escoles o l’allau d’autors mediàtics per Sant Jordi. Bennasar, escriptor i editor mallorquí instal·lat a Olot, fa en el seu breu assaig una mirada crítica sobre el sector del llibre i la lectura a casa nostra, i proposa solucions —algunes d’aplicació immediata, si realment interessa executar-les— per millorar els índexs de lectura, i si pot ser en català.

Ho coorganitzen: Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot i Llibreria Isop

Dissabte torna en Biel Cussó, a Sant Feliu de Pallerols!