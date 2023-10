Protegim l’ 1-O, la DUI, el GOI i les conclusions del TEDH.

GOI català, TEDH, Independència i Amnistia.

Esperem les conclusions i sentencies del TEDH, i no deixarem cap represaliat, cap! a l’estacada.

Tinguem ben clar que així com els catalans desitgem la Independència, hi ha molts quintacolumnistes i estrangers que desitgen ofegar l’1-O i la DUI. Estiguem al cas.

Per això, cal, primer de tot, que esperem les conclusions de les sentències del TEDH abans de cap Amnistia. Com diem en català “val més prevenir que curar”.

És totalment necessari que assegurem el desenvolupament del nostre GOI català. Qui digui que això tan és, que no perilla, … s’equivoca altiu i malintencionat.

Reafirmem el Mandat del Primer d’Octubre de 2017: Edificar la ja incipient República Catalana Independent.

Completem la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017, treballant a fons la darrera etapa del “Procés” o sigui el reconeixement internacional i disposem-nos preparar i executar en nou embat que tant urgent ens cal.

Els independentistes, i el MHP Puigdemont especialment, hem d’estar molt atents i en alerta continua, perquè alguns promotors de l’Amnistia, no pocs, l’esperen amb candeletes per tal de fer tabula rasa sobre el Referèndum d’Autodeterminació de la Independència de Catalunya del Primer d’Octubre de 2017 i la consegüent DUI catalana del 27 d’octubre de 2017. No ho hem de permetre de cap de les maneres.

També hem de ser molt conscients de que cal esperar les sentències del TEDH.

No esperem tractes de favor sinó el reconeixement de Catalunya com a Poble amb mil anys d’història dins d’Europa i els nostres drets legítims de respecte i autogovern veritable, reconeguts per les legislacions i tractats internacionals. Això vol dir que hem de fer tot el possible perquè es pugui desenvolupar tota la legitimitat i legislació europea en favor nostre, hi tenim dret i sobretot una gran responsabilitat en procurar-ho i defensar-ho.

Per això, sense oblidar els represaliats per l’enemic espanyol, hem d’esperar que les sentències del TEDH acabin el seu curs.

Hem d’evitar de totes totes que l’Amnistia coarti i modifiqui les sentències que ha de clarificar la legitimitat del Procés d’independència del GOI català.

Em fa molta por que ens passarà com sempre, amb Espanya sempre en sortim malparats, i la causa principal és que mai deixem les coses ben clares.

Deia, en una entrevista, parlant dels primers projectes de la Llei d’Amnistia, un diputat de la CUP: “Però és un redactat molt poc definit que dóna peu a moltes interpretacions”.

Representa que et poses d’acord, però a l’hora de la veritat cada una de les parts ho interpreta a la seva manera, aleshores ja sabem a qui li toca rebre i pagar el beure. Sempre ens passa el mateix.

Amb Espanya i el seu Regne no s’hi pot negociar res, aquest és també un dels motius importants que fa necessària la nostra independència.

ERC i Junts es comporten com uns perdedors nats, ha sigut incapaços O no han volgut fer cap pacte estratègic en sis anys, van córrer amb els indults que Espanya hauria hagut de fer igualment, per causa de la pressió internacional, EU i l’ONU, Espanya i el Sánchez, que els dóna deu voltes, els va obligar acceptar una “pacificació forçada” i ara tornen a caure en la mateixa trampa, cerquen una amnistia que, negociada en mal moment i aplicada abans d’hora, llençarà totes les sentències del “Tribunal Europeu de Drets Humans” per la borda.

I aleshores què passarà amb la Jurisprudència que dictaria aquest tribunal referent al Procés independentista? Referent al Grup Objectivament Identificable Català? Què passarà en l’ordenament jurídic i constitucional europeu en favor dels cassos d’autodeterminació i DUI com el cas català? És perdrà tot i haurem tornar començar des de zero? La UE i el mateix TEDH s’oblidaran del tema i el deixaran en mans dels Regne d’Espanya de nou com un vulgar i cansatiu afer intern espanyol?

Mai he vist tanta incompetència, veritablement necessitem una Llista Cívica sols per a la Independència. Cap confiança en Junts i ERC, si demostren ser incapaços, com sempre ho han estat, de plantar cara davant Espanya permetent així que quedin inservibles i anulades de socarrel les sentències del TEDH.

Com els advocats espanyols tiren pilotes fora i encallen les instàncies jurídiques internacionals per tal de poder vèncer als catalans, Puigdemont, Junts i ERC han de saber fer esperar l’amnistia i tota la qüestió de les eleccions espanyoles fins que no hagin sortit les sentències del TEDH.

Després de sis anys, els catalans no hem de tenir cap pressa. Hem de saber aprofitar el tempo de la batalla per a la Independència de Catalunya a favor de la nostra victòria, la Independència, i ara és concretament això, no fer res, no pactar res, no decidir res, fins que el TEDH dicti sentència i ho concreti com a valors de la Constitució, de la UE.

Salvador Molins, Josep Vilalta, Joan Sabata, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BlC

PS1:

Un bon pas endavant de l’esquerra espanyola, però…

https://www.vilaweb.cat/noticies/un-bon-pas-endavant-de-lesquerra-espanyola-pero/

PS2:

Declaració de Dolors Feliu, presidenta de l’ANC por @VilaWeb

–

https://www.dailymotion.com/video/x8og8zo via @vilaweb