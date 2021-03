Només tres coses ens calen per alliberar-nos: L’Anhel, una estelada, i dir el “Prou!” definitiu. Entrenem-nos!

Comentari de Salvador Molins, CLR*CDR/BIC a l’editorial de Vilaweb,

https://www.vilaweb.cat/noticies/amagant-el-paper-de-la-violencia-espanyola-no-senten-el-que-esta-passant-al-parlament/

ALGUNS, ELS QUE ES SENTEN IMPOTENTS, SOLS VEUEN LES FORCES DE L’ENEMIC

I NO VALOREN LES FORCES DEL NOSTRE POBLE.

Els falta lucidesa i moral de victòria:

L’enemic de Catalunya, per subjugar als catalans, necessiten: armes, exèrcits professionals de terra, mar i aire, avions Phantom i Mirage, submarins, un vaixell porta-elicòpters, tancs, tanquetes, canons, míssils i llança míssils, fusells, porres i metralladores, pistoles i pistoles elèctriques, gasos lacrimògens, pilotes de goma i de foam, munició de 9 mm. “parabel·lum”, constitució, jutges, fiscals, advocats de l’estat, tribunals a tort i dret, secretaris dels ajuntaments, del Parlament català, policies centrals, policia nacional i guàrdies civils, policia autonòmica, llanxes, helicòpters, brimos, parlament i senat, presons delegades o sense delegar, audiència nacional, tribunal constitucional, ràdios i televisions, espies, confidents, delators, quinta columnistes, retardataris, partits polítics espanyolistes i fins i tot aquells partits catalans que els donen suport perquè puguin tenir President, govern. i pressupost. Probablement encara m´he descuidat alguna altra eina que necessitin per tenir-nos sotmesos. Mira que són inútils!

Nosaltres, els catalans que ens volem alliberar d’aquesta situació de colonització, en tenim prou amb tres coses: El nostre anhel d’independència i llibertat plena, una estelada i dir “PROU!”

No ens és fàcil alliberar-nos, és una de les coses més difícils d’aquest món, com suprimir les guerres, com la fam, com l’escalfament de la terra, com l’opressió, els maltractaments i desigualtats contra les dones, has de tenir una bona estratègia compartida, i les tres “p” de Puigdemont: projecte, paciència i perseverància.

Em sembla que les tres “p” de Puigdemont no són ben bé aquestes, però tan se val, la idea de fons és la mateixa.

El nostre objectiu, dels catalans, l’únic objectiu, sols és recuperar la nostra plena Independència, no és de cap manera destruir ningú, però de fet la independència de Catalunya, és l’única manera efectiva de fer col·lapsar Espanya i el seu feixista, repressor, colonialista i imperialista règim del 1978. Col·lapsar Espanya i desintegrar-la, en esdevenir-se aquest fet faríem un veritable bé a la humanitat.

Reafirmem el 1r d’octubre, completem la DUI catalana del 27 d’octubre del 2017 i complim-ne el Mandat: Edificar la República Catalana Independent.

Un altre comentari al mateix editorial:

Josep Soler

M’ha agradat molt l’editorial del Vicent Partal.

Pocs com ell entenen la realitat del que està passant, al meu entendre.

No és uns batalleta* d’uns infants que juguen a papes i mames i que des de les nostres recomanacions els farem canviar.

Quan es dóna un gir tant radical, d’afirmar que amb 68 diputats faras la independència i quan en tens 74 i uns majoria dels votants i el que fas es “cagart-te a les calces” i respons amb maniobres de destrucció del teu company de viatge, es que saps que el teu fracàs polític és de tanta envergadura que la història no t’ho perdonarà.



*Negociacions del Pacte de Governabilitat després del 14-F 2021, entre ER, CUP i Junts per a la Independència.

PS1: Només tres coses ens calen per alliberar-nos:

L’Anhel, una estelada, i dir el “Prou!” definitiu. Entrenem-nos!

PS2: JA SOM 92.546 els censats lliures a la República Catalana Independent.

Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent.



CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA:

República San Marino (EU) cens = 32.471 persones Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones Malta (EU) cens = 420.000 persones A la incipient República Catalana, el cens voluntari, continua augmentant. Només depèn de la teva llibertat i del teu convenciment, català que vas votar el 1r d’octubre del 2017 i ho vas fer amb coneixement de causa i raons fonamentades i de pes. CENSA’T AL REGISTRE CIUTADÀ

DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

(CxR)

per IMPLEMENTAR LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

fora de les urpes de l’estat espanyol.

(https://consellrepublica.cat/) Siguem lliures per la DUI, per la Llengua, per Waterloo.

JA SOM EL 50% + 1 – Exactament del 51,4% al 52,6%

PARLEM I EDIFIQUEM LA RCI com catalans lliures!

https://simptomesindcat.blogspot.com/2021/02/ja-som-el-50-1-parlem-i-edifiquem-la.html?m=0