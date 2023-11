No ens deixem enganyar per l’Amnistia Trampa

A la tertúlia proscrita de l’anterior setmana, Albano Dante Fachin va verbalitzar un gran cansament, expressant-ho amb extrema vehemència negativa, en el cas que, a partir d’ara, si els independentistes catalans entràvem a discutir sobre la conveniència o no conveniència de la pretesa Llista Cívica, entre partidaris i no partidaris de la mateixa.

Això, un cop tan ER com Junts s’han retut a Espanya en mans del PSOE, a efectes pràctics fins, com a minim, l’any 2027, entenent que, a partir d’ara, discutir si era millor l’actitud d’un partit o la de l’altre partit en relació al compromís envers l’1-O i la DUI, i que ha durat sis llargs anys, a partir d’ara ja no tenia sentit.

De la manera que jo vaig entendre la desafecció que l’Albano va expressar, no ho puc compartir, potser perquè jo sóc un convençut defensor de la conveniència de la Llista Cívica per a la Independència i la Llengua com a primers objectius de tot, per a preparar des d’ara mateix el segon embat, el segon atac al cim, i posar en marxa la llei de transició nacional aprovada al Parlament el 6 i 7 de setembre de 2017 i per completar el reconeixement internacional i la implantació de la DUI, Declaració Unilateral d’independència, votada al Parlament Català i guanyada per majoria absoluta, el 27 d’octubre de 2017.

Porto lluitant per la DUI des de molt abans del 2014, des que algú del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va publicar un article explicant la conveniència per a la Independència de Catalunya de la DUI i com els kossovesos van portar-la un cop votada i guanyada davant del Tribunal de Dret Internacional de La Haia, i aquest Tribunal va crear jurisprudència tot afirmant que la DUI no contradeia l’ordenament internacional.

Defenso la nostra DUI i no deixaré de fer-ho per molt que a alguns els cansi.

Defensaré la conveniència de la Llista Cívica i la de qualsevol partit que es comprometin de veritat amb la Independència i en la unitat imprescindible de l’independentisme, i ho faré sempre ací i allà, on sigui, encara que alguns o molts els cansi i avorreixi. I ho faré més intensament perquè els partits catalans del Parlament actual (52%) han renunciat i deixat de fer-ho, a més estant intentant esborrar, guardar, supeditar i amagar entre la pols del soterrani o de les golfes, el Primer d’Octubre, el Mandat del Poble Català i la DUI del 27 d’octubre de 2017.

Benvolguts tertulians i comentaristes, la Independència plena de la nostra Nació sencera no cansa. No ens ha de cansar mai, tot i les costoses dificultats.

El que sí que de veritat cansa i molt, és aquesta AMNISTIA TRAMPA que intenta blanquejar i amagar la permanent repressió, i allunyar la nostra Independència

El que sí cansa i molt és la incapacitat d’aquests partits, de fet autonomistes, per treballar per la Independència, de no comprometre’s per la Llengua i la plena immersió a totes les escoles de Catalunya, ni tan sols pel 75% d’immersió, pressupostos de defensa de la Llengua, inspeccions per fer complir la nostra pròpia legislació al respecte. Això sí que cansa i fa una vergonya infinita i ens provoca un dolor vital.

Sí, senyors Dante Fachin i Costa i senyoreta Partal, defensaré la Llista Cívica fins a l’extenuació, cansi a qui cansi.

PS. Jo no sóc qui, però aconsellaria a l’equip de la Tertúlia Proscrita, que deixin de parlar d’aquesta AMNISTIA TRAMPA si no volem acabar tots plegats satèl·litzats del PSOE i la seva Espanya.

Tenim molta feina, oblidem els llaços grocs i aquesta amnistia pensada per als càrrecs dels partits. Pensem, fem, preparem com completar la independència. No votem mai més aquells partits que prioritzen permanentment les seves baralles i els seus interessos. No valen per a la Independència, no valen per a res.

“A Sants i minyons no els prometis si no els dons” On són les cinc condicions Sr. Puigdemont? On són el 10 d’Octubre, el Primer d’Octubre i la DUI, Sr. Puigdemont?

Això també ho diu Albano Dante Fachin, “es preocuparan o ens donaran allò que els exigim”, i si no ho fan, aleshores això: La Llista Cívica per a la Independència de la República Catalana!

És molt urgent!

Salvador Molins Escudé, Cos per a la Llista Cívica de la República Catalana Independent, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

