Quin conflicte, quina Orquinaona?

“Llista Cívica Unitària per a completar la DUI”

Ni oblit, ni perdó, completar i implementar la DUI, l’alliberament de Catalunya i dels catalans.

Respecte absolut pel Primer d’Octubre i per la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017. Aquest és el “conflicte” que hem de defensar arreu. Defensar-lo implementant-lo primer de tot en el nostre enteniment i tot seguit implementant-lo amb l’acció política que ni ER, ni Junts, ni CUP estan disposats a portar a terme.

Caldrà la Llista Cívica per portar a terme aquesta decisió i implementació, el que molts en diuen “aixecar la DUI”.

El Primer d’Octubre de 2017, el Poble de Catalunya i el seu govern, després de fins dinou peticions serioses d’entesa, dilatades en el temps, amb Espanya, sense mai ésser ateses, va decidir emprendre la Via Unilateral de convocar el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, vinculant, el vam votar i el vam guanyar per majoria absoluta, amb una participació del 43% del cens electoral.

El 27 d’Octubre de 2017, al Parlament Català, legal i legítim, com el mateix Referèndum, es va votar la DUI catalana i també es va guanyar per la majoria absoluta de diputats.

Aquest és el missatge que no podem callar, ni oblidar, ni normalitzar-ne la negació, la superació o l’oblit per part d’Espanya i molts inconscients catalans i els seus partits mal anomenats independentistes, venuts de fet a l’enemic espanyol, per acció o omissió.

No cal que cerquem ni creem conflictes artificials. Restar sotmesos a una mena de nació-estat aliena, la repressió en tots sentits, l’espoliació permanent, colonització continuada i persistent, la submissió política, de lleis i judicatura del Regne de Castella primer i d’Espanya després, de matriu castellana sobre el Poble i la Nació Catalana sencera des del 1714, com a conseqüència de l’abandó de l’aliada Anglaterra i els pactes del Tractat de Utrecht.

Cal crear més conflicte? Calen mesures d’acció que l’Statu Quo pugui catalogar de conflictes agreujats o fins i tot d’actes de terrorisme?

Amb la denúncia perssistent de totes les seves agressions no n’hi ha prou? És ben clar que els inútils partits polítics catalans i els seus capdavanters actuals no serveixen ni per això!

Així, doncs, el Mandat del Referèndum del Primer d’Octubre, República Catalana Independent i la DUI. Res més!

Salvador Molins Escudé, Cos Territorial de Berga per a la Llista Cívica, la unitat i la DUI. Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR del BIC.

