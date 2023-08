La Llista Cívica ens espera. Marxem de la presó de pobles, costi el que costi.

Marxar, costi el que costi.

Sr. Melitó, Espanya no fa vacances i faran i estant fent tot el possible per no sotmetre’s a Puigdemont primer i a Catalunya després.

Les posicions de Catalunya i Euskadi són diferents. El PNB escenificarà diners i possiblement negociarà presos. Espanya -escanya- ho allargarà i allargarà indefinidament, és el que faria contra nosaltres els catalans si ens creguéssim això de l’aminstia, s’anirien passant la pilota entre polítics, jutges i opositors, un xantatge darrera d’un altre xantatge.

La posició de Catalunya és fer tot el possible per, engegar Espanya a la merda, alliberar-nos i en això estem. És difícil? – és clar que es difícil i costós.

Des de fora s’ha de veure, aquí a Catalunya les coses no són gens fàcils, és l’alt preu de la més gran de les dignitats públiques, la catalanitat plena i independent per a la nostra terra, com el Dret de l’autogovern de cada poble.

Aquella frase d’Aznar s’hauria d’escampar en positiu “Catalunya no va bé”, la lectura exterior és clara: no hi aneu, no vingueu, ja som masses i a més Espanya ens maltracta. Qui vulgui venir ha de ser amb la consciència plena de que li costarà sacrifici, haurà d’estimar aquesta terra i la seva llengua, n’haurà de pagar el preu que calgui fins arribar a la llibertat.

Qui no estigui bé a Catalunya cal que marxi perquè Espanya i la resta del món són molt grans.

No traurem diners gratis com els bascos, és el preu de la rebeldia i de la dignitat.

Només mantenint el rumb fixe podrem fugir d’aquesta presó de pobles que ens atenalla.

Siguem lleials i conseqüents amb la nostra decisió del Primer d’Octubre de 2017, completem la DUI que va votar i guanyar el nostre Parlament, que res ni ningú ens distregui del nostre objectiu, edificar la ja incipient República Catalana Independent.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables!

Preparem la Llista Cívica per a la Independència, 700.000 catalans, pel cap baix, es troben orfes de partit polític i cal que ja anem pensant en les properes eleccions al Parlament Català.

Si som, siguem!

Som conscients de la importància i els costos de la Plenitud Nacional de tot Poble.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Una jugada molt intel·ligent de Feijóo que canvia la cursa per a la investidura.

https://www.vilaweb.cat/noticies/una-jugada-molt-intelligent-de-feijoo-que-canvia-la-cursa-per-la-investidura/

PS2:

‘La tertúlia proscrita’: Especial final de temporada.

https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-final-de-temporada-1/