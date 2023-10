La Constitució de l’Havana. El nostre llibret de capçalera.

Preparem-nos pel segon embat: atacar de nou el Cim i arribar fins el capdemunt del tot.

Diuen que han fet una pregunta als joves. A quins joves? Quina pregunta?

Passen els dies, els mesos i els anys, ens veiem obligats de nou a fer pedagogia, això és un no acabar mai, però per sobre de tot el que cal és l’exemple, dels patriotes, dels polítics, de molts i molts catalans.

Tornem-hi cada dia, com la Tertúlia Proscrita cada setmana!

Tota la gent que ha estat fent el Debat Constituent, acomboiats i empesos per gent com el MHP Torra i com Lluís Llach, potser no saben que des del 1928 tenim un resum i una brúixola de la seva feina feta, em refereixo a la Constitució Provisional de la República Catalana de la que n’adjunto un enllaç al final d’aquest comentari.

Aquesta Constitució és exemplar, clara, breu, catalana al cent per cent, fotocopiada cap dins un fulletó de 16 pàgines. Hauria de ser el catecisme polític i social dels nostres joves i infants, hauria de ser a totes les cases i l’hauríem de llegir i tenir-la present, alguns dels primers apartats ens els hauríem de saber de memòria. Potser aleshores, nosaltres i joves i infants recuperaríem la il·lusió per a l’autèntica llibertat plena del nostre Poble, la seva plena Independència.

Algun comentarista ens ha preguntat si hi ha algú que vulgui fer la feina, un altre ens ha exigit la DUI, un altre ens ha avisat de la necessitat de la Llista Cívica, està clar que ni Junts té les idees clares o això sembla, necessitem gent com Josep Costa i Albano Dante Fachin que denunciïn la reculada i amb un quart espai -Llista Cívica- sols per a la Independència, torni engegar motors per tornar atacar el Cim.

PS1. Enllaç Constitució de l’Havana:

“Com resa la Constitució històrica de Catalunya” Constitució Provisional de la República Catalana. L’Havana, 1928. – Mandat 1-O: Edificar la República Catalana Independent.

PS2. Imatge motivacional del segon embat:

Hem de tornar repetir l’embat, millor completar la DUI, preparar-nos, tirar pel dret, dir “Prou” i arribar fins al final, fins cap de munt del cim.

—

Quan uns alpinistes ataquen una muntanya i per qüestions adverses queden a 300 metres del cim, han de tornar a intentar-ho així que hagin recuperat les forces. Res no ens impedeix tornar intentar-ho.

Que com ho farem?

Doncs ho farem de la mateixa manera però intentant no quedar-nos a mig camí.

Ataquen de nou el Cim i arribem fins el final!

(Això ens ho ha ensenyat algú que podria liderar el quart espai i fins i tot la Llista Cívica per a la Independència: Josep Costa.)

PS3:

‘La tertúlia proscrita’ sobre el discurs d’Aragonès al senat: “Torna a la gàbia”

https://www.vilaweb.cat/podcast/tertulia-proscrita-aragones-senat-gabia/