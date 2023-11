Enganyar 3 vegades i més el Poble menut Català!

Enganyar el Poble menut de Catalunya:

He escrit i reescrit el que segueix a l’editorial de Vicent Partal de Vilaweb, a l’Article de la Ponsatí i a la Tertúlia Proscrita de Vilaweb:

Em reafirmo en el que vaig escriure el dia abans de la tercera enredada de Puigdemont:

“Salvador Molins

09.11.2023 · 04:50

Investidura, en nom meu, no!

No donem legitimitat als espanyols per governar-nos, per espoliar-nos, per sotmetre’ns, per trepitjar els nostres drets, no els donem poder per colonitzar-nos, per emmudir la nostra llengua, la nostra ànima, per sotmetre als nostres infants als seus capricis, …

Això, exactament, legitimar l’enemic i ocupant que ens vol destruir, minoritzar, desdibuixar, és el que faran Puigdemont i Junts si donen suport a la investidura del president espanyol.

Puigdemont ja ho va fer, aquell fatídic 10 d’octubre, deixant en suspens, als llims, la Independència de Catalunya que va comprometre’s declarar si es guanyava el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya del Primer d’Octubre de 2017. Puigdemont no ho va complir. De fet ni el dia 2 -48 hores després- ni el dia 10 -desactivant-la no ho va complir.

Dies després, el 27 d’octubre de 2017, els diputats del Parlament de Catalunya van votar una Declaració Unilateral d’independència (DUI), com pocs anys abans havien fet els kossovesos, i que també la van guanyar per majoria absoluta. El Tribunal de Dret Internacional de La Haia va sentar jurisprudència quan va declarar, en el cas de Kossovo, que una DUI no és contrària a la legalitat internacional.

Puigdemont tenia la responsabilitat d’implementar la República Catalana Independent, obeint aquesta DUI del Parlament Català, però tampoc ho va fer.

Ara, Puigdemont, si dóna suport aquesta investidura, reconeix de fet l’autoritat sobre d’ell del president espanyol.

En nom meu, no!

En nom meu, mai!

No falli de nou al Poble de Catalunya!

Catalans! Empoderem-nos!

Siguem lleials al nostre Mandat del Primer d’Octubre, edificar la ja incipient República Catalana Independent, reafirmem-lo cada dia i cada moment, neguem la legitimitat i la legalitat dels invasors que fa més de tres segles ens ocupen terres, llars i ments !

Preparem una Llista Cívica lleial aquest Mandat i sols per aquest Mandat.

Què la Llista Cívica i una possible quarta via no siguin elements d’exclusió sinó que se sumin i es coordinin pel necessari i urgent nou embat, el definitiu atac del cim de la Independència !”

Els independentistes, lleials al Primer d’Octubre i convençuts del que vam votar i guanyar, ens pensàvem que amb Puigemont teníem un as a la mànega, ara crec que hem après la darrera gran lliçó, que Puigdemont no ens portarà a la Independència, ell no, no mereix la nostra confiança.

En el mateix pacte aquest de vergonya, Puigdemont, ja torna ensarronar-nos parlant de referèndums segons l’article 92 de la constitució espanyola, que només són consultius i convocats pels governs espanyols. Un engany darrera un altre engany!

S’enrecorden Puigdemont i Junts que el Referèndum vinculant ja el vam fer i el vam guanyar?

El més digne seria que Puigdemont rectifiqués tots els enganys i tots els incompliments, fins el compliment de les cinc condicions que va exigir per a fer possible aquest pacte d’investidura, i si no vol rectificar el més correcte fora que dimitís.

És molt trist tot plegat!

PS: Enredar el Poble menut de Catalunya, una nació àvida de llibertat, independència i plenitud, és la pitjor traïció que pot fer un polític que estimi la seva nació!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

