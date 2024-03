El Terrorisme d’Estat Ñ vol empastifar Catalunya.

Ciència ficció: Terrorisme.cat

La situació és greu, no ens movem de lloc, tinc les mans lligades, tenim les mans lligades. El primer acudit meu és com una broma i no crec que estiguem per bromes, us l’explico:

Posats a inventar, “Terrorisme o terrarisme” en català, a partir d’avui, i com els espanyols jo m’ho trec de la màniga, és “la defensa de la terra”, “terrorisme/terrarisme” sense armes, sense cap violència llevat de la por i la mentida que es fabriquen ella mateixos, aquells que fan de la unitat d’espanya un déu a qui sacrificar els catalans, sacrificar tot membre actiu d’aquest GOI -Grup Objectivament Identificable- que defensa amb paraules, accions i omissions, els Països Catalans, que en defensa la plena Independència i que defensa la Llengua Catalana que els conforma.

L’acusat de contravenir l’ordre establert, pel simple fet de defensar la Independència i plenitud de Catalunya, és reu de repressió i no té cap escapatòria. Qui el jutja són els Summes Sacerdots de la judicatura espanyola,⁹ són un veritable sanedrí, com aquell que jutjà Jesucrist.

L’interrogatori: Qui ets tu? Ets fill de Déu? Jo sóc català i res més! Ho heu sentit? Ell mateix ho afirma! Marchena s’estripa les vestidures i tots criden: “crucifiqueu-lo, crucifiqueu-lo” ell, l’acusat no té escapatòria!

Només hi ha una eixida possible, ressuscitar, multiplicar-se, … I sacramentalment, viure ja la Llengua, la Nació sencera i la Independència, votada i guanyada el Primer d’Octubre i declarada unilateralment (DUI) el 27 d’octubre de 2017.

Hem de canviar el sentit d’alguns mots, ho hem de fer a la defensiva, quan els han pervertit i en els tirem a sobre per tal de fer-nos mal, per tal de destruir-nos, de xantatjar-nos, de segrestar-nos, … forçats per la follia d’Ñ, per la Comissió de Venècia i per l’Europol, tots ells al meu parer conxorxats per l’estatisme dels estats europeus consolidats, així, doncs, a “terrorisme” en català, que no és res violent, n’hi hem de dir “terrarisme”, com els “Apatxes”, la defensa de la terra!

Dic que tenim les mans lligades, dic que no ens movem de lloc, perquè davant d’aquests opressors i repressors no tenim altra escapatòria que dir-los “PROU !” aquell prou contundent i determinat que no vam saber dir el 10 i el 28 d’octubre de 2017, que no vam saber dir quan havíem d’investir el MHP Carles Puigdemont, després del judici farsa, dels segrests i després dels indults com a pagaments d’aquests segrests. …

Ara, Espanya, no en té prou, i vol deixar obert el vedat de caça, vol tornar segrestar, xantatjar, empresonar, … No els seguim la beta, diguem “No” aquesta amnistia trampa!

Així ho expressà Vicent Partal en la Tertúlia Proscrita de fa unes setmanes:

“…” No podem acceptar aquest funcionament d’Espanya, i això és el que vam fer i hem estat fent durant tot el procés polític, dient mira, Espanya és un estat que no ens garanteix una vida democràtica i com que no la garanteix ens volem independitzar.

Però estem entrant en una situació en la que encara hem de passar pel forat d’aquest estat, doncs si hem de passar encara pel forat d’aquest estat, el que no podem fer ara és comprar-los la idea de democràcia que tenen ells -Espanya i els espanyols-, perquè aleshores si que estem perduts, per tant la Llei d’Admistia ha de ser total i per a tots, i si no és així no val i s’ha de repetir i refer les vegades que faci falta.

Tres, s’ha de modificar la llei espanyola de terrorisme, el canvi dels tipus penals de terrorisme.

Quatre, s’han de perseguir els jutges prevaricadors, etcètera, …

perquè, és que si no, què estem fent? Estem acceptant el marc espanyol que és el que no hem acceptat com a normal durant tots els anys del Procés de la independència de Catalunya.”

Espanya amb aquesta llei d’amnistia i amb totes aquestes condicions i acusacions de terrorisme ens vol imposar una llei de segrestos oficials, ens vol tapar la boca i castigar-nos quan li plagui, no els ho podem permetre.

Al final la millor resposta sempre és i ha d’ésser la Independència, la ruptura sentimental i efectiva, la desafecció total amb aquesta gent altiva i malaltissa, diguem una i una altra vegada “enrere aquesta gent tan ufana i tan superba!”.

Tal com fa pocs dies ens avisà Boye, no podem acceptar de cap manera les exclusions per terrorisme, serà, si l’acceptem, un forat negre que engolirà moltes més víctimes de les que no pas amnistiarà, serà una nova excusa i una nova palanca per xantatjar, segrestar, castigar, robar als independentistes i tancar tothom en segrest domiciliari, ofegant la protesta i la llibertat d’expressió, anul·lant el dret d’autodeterminació i les legítimes lluites alliberadores.

No acceptem aquest llei trampa ni aquest fals terrorisme que ens vol imposar un regne d’espanya que sempre ha practicat el terrorisme d’estat.

Independència ja!

Fora de Catalunya les forces d’ocupació espanyoles, jutges, fiscals, polítics, policies, guàrdies civils, exèrcit espanyol, fora tots els colonitzadors!