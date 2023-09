Desitjo que Puigdemont no es deixi entabanar pels bascos!

Desafecció total amb Espanya i Bascònia!

Ni oblit, ni perdó!

(Des del Pacte de Sant Sebastian ja ens han enredat masses vegades.)

Per a mi només se’n salva un, Ibarretxe !!! Arzallus també m’agrada.

Cap confiança, ni cap apreci als polítics bascos. El Primer d’Octubre de 2017 i els dies anteriors i posteriors ens ho van demostrar en escreix.

Tan envers Espanya i Euskadi desafecció total

Espero que Puigdemont no s’hagi deixat enredar per aquesta gent.

Jo sóc dels que no m’agrada part de Junts, començant pel Sr. Trias. Turull és bona persona, se li veu, però la seva vessant política no és la que jo vaig votar el 21D ni crec que la vulgui tornar votar.

Vaig fer vot “Primer d’Octubre i DUI” a les municipals i a les espanyoles.

Al Parlament Català, si puc, votaré “Llista Cívica”, on espero i desitjo s’hi adheregeixin tots els capdavanters de grups i partits independentistes petits.

Aquesta notícia i aquesta reunió no m’ha complagut gens!

O sigui, que els bascos ja feia dies que tenien previst anar a Waterloo, ah, ah, ah, no foteu?!

A cagar a la via!

Desafecció total !

Sí, Oriol Ribera

15.09.2023

Honorable , no afluixis

Ni oblit ni perdó

DUI ja.

Puigdemont es reuneix amb el PNB a Waterloo per analitzar el panorama polític espanyol

Salvador Molins

Carles Serra

Mare meva, em pregunto si el president Puigdemont haurà après alguna cosa després de l’enserronada que li va fer el PNV l’any 2017.

Aquest del PNV no són de fiar, com tampoc el PNV de la colònia catalana ER. Botiflers i traïdors.

Quantes vegades tenir govern en aquesta espaÑa franquista depenia del PNV i ER, i en cap moment varen demanar “exigir” el català oficial a la UE? veient quin interès tenent els gestors d’aquesta gestoria mal anomenada govern de Catalunya sobre el català, no era estrany que no fos cap “exigència” i ara el famós cafè para todos, aquesta història/fets el PSO€ és un gran triler, per intentar que fracassi i quedant com el gran democràtic d’aquesta espaÑa franquista i corrupte.

Josep Roure

D’acord amb tots menys amb en Lluís Cabot, però no diguem els bascos, diguem el PNB. I jo també hagués demanat l’oficialitat del català i prou. Carles, fes les fotos que calgui amb qui calgui, però nosaltres a la nostra, no ens deixem entabanar per socialistes, PNB, Bildu, ERC, Asens… Molt bo lo del manso, Daniel Mir.

Josep Marrasé

Els bascs ens han enganyat una vegada? No, diverses vegades. Tot i que nosaltres els varem promocionar a Europa en en unes eleccions al parlament europeu ells ens van premiar amb l’atemptat d’Hypercor i el de la caserna del quarter de Vic, amb dos-cents quilos d’amonal. Urkullu el 17 d’octubre de l’1-O, alineant-se amb les tesis espanyoles de considerar les eleccions de l’1-O il·legals. No obstant, considero que el diàleg hi ha de ser sempre. Els temps canvien i la gent també i, si més no, les propostes també poden millorar a favor nostre, sempre que siguem capaços de fer veure a aquella gent les proclames independentistes i que, per res del món, no estem disposats a canviar-les. Cal mostrar-nos ferms davant de més possibles enganys.

Josep Maria B.

Anem a la nostra, que encara sortirem escaldats. Mai veig els bascos donant-nos un cop de mà si ells no surten clarament beneficiats.

Josep Vilà

Mireu si han deixat micros o cámeres gravant MHP, no us en refieu.

Jaume Riu

PERQUÈ NO SIGUI DIT

Aquesta reunió a Waterloo només serveix per veure quins titulars fan els d’un bàndol i els del bàndol contrari, per res més.

Molta comèdia s’ha de fer perquè no sigui dit.

Pepita Carlos

No val la pena recorzar-se amb el PNV van a la seva i nomes precuren per ells.

Pere Planella

Sr Josep Carreras 17.02 fa molts anys que gaig veure aquesta pel·lícula aleshores era per posar en escena un de tants episodis de guerres, no li faig cap retret es completament lliure de comentar, no m’agrada el seu comentari per que pot provocar odi i violència, avui per avui la millor arma que tenim a les nostres mans son els vots del poble de Catalunya.

Berta Carulla

Hola Joan F Ruiz. Segons vaig deduir d’unes paraules del professor Resina, l’article passat no l’altra, si no recordo malament, va ser Pedo Sánchez que va proposar/exigir al president que fossin les tres llengües, i o només el català. Jo tenia coll avall que era cosa del president, perquè la basquitis que pateixen una part considerable de patriotes és suïcida per a això i per a molt més. I es veu que no té remei.

Rosa Massagué

Cal a alitzar res amb els bascos que sempre han anat a la seva i sempre han tret rèdits del conflicte Catatunya-Espanya? De veritat que no cal.

Oscar Bernades

No fallen mai els cavalls de Troia de Madrid, l’esquerra espanyola i els campetxanos bascos….que el president vigili la cartera…

Octavi Ripollés

Dels del PNB només interessa que aprenguem a negociar com ells.

Josep Maria Martín

La cultura castellanobasca (toros, militars, cojones…) sempre acostuma a ser un gran conglomerat amistós.

Joan Josep Ozcariz

Ja els coneixem a tots. No cal escoltar a ningú. Natros a lo nostre.

Joan F Ruiz

Em sembla molt bé que el PNB vulgui coordinar esforços amb Junts, amb Catalunya.

Ara be, em faig les preguntes:

Perquè dimonis el PNB, i ja de pas els amics de la ER del Gran Botifler Oriol Junqueras, Bildu no demanen també, en nom del seu partit i el seu poble, la oficialitat del seu Euskera al Congrés i a Europa?

Perquè els catalans, Junts en concret, ens hem mullat per les tres llengües ara que som decisius i els altres quan n’eren, de decisius, ni s’ho plantejaven, anaven a la seva “bola”.?

No hagués estat més efectiu i assumible que Junts només hagués demanat el català i aleshores els altres, si volien, demanaven la seva llengüa?

Perquè ara, els països quebjo crec treballats pel darrere, per qui sigui, “sin que se note el cuidado”, com ara Suècia i Finlàndia, al·leguen temes econòmics (quin morro!!! ).

Perquè la relació població afectada / despesa en el cas català és molt bona, molt millor que la població d’altres llengües oficials 10 vegades inferiors, i moltíssim millor que l’euskera.

Te molta menys justificació oposar-se, que no pas que nosaltres (tontets) haguem volgut incloure al paquet als altres.

Que es mullin ells (PNB i Bildu) d’una punyetera vegada!!!

esteve prats

Operacio ensabonada acaba de comencar.

TOMÀS SÀNCHEZ

Nosaltres -els algueressos, els illencs, els valencians, una porciò de murcians, els de la franja i els nord i sud catalans- som molt més de deu milions d’ànimes que -amb respectuoses variants lingüistiques i gran estimació a la terra pròpia- parlem un matgeix idioma i volem manar i també manar-nos a fi d’ ésser una nova REPÚBLICA INSULO-CONTINENTAL I CONFEDERAL D’EUROPA no sotmessa a cap jou ‘nacional’ ni a cap submissió ‘ex-imperial’. Els paissos de parla basca haurien de prendre’n esment… Alló del que abans en diem “peix al cove” o “la puta i la Ramoneta” ja ha passat a la (¿paperera?) de la nostra història contemporània…!

Josep Carreras

Sr.President: no us deixeu entabanar: l’horitzor és clar i diafan: INDEPENDÈNCIA!!.

Si entre becaina i becaina o entre sessió i sessió, us proposo visualitzar la “pinicula” OMAR MUKHTAR, sinó podeu visualitzarla tota entreu a 1h 08 m, visualitzareu el que és una taula de diàleg. La pinicula és a YOU TUBE. Convido a tothom a visualitzar-la!! . Salut . República. Maleït sigui el Borbó i mala negada tingui!!!ª

Anna CASACUBERTA

El PNB no és de fiar.

Joan Gímenez

Millor no fer cas de ningú

Lluís Cabot

Realment molt pedagògic veure la rellevant importància que tenen les matemàtiques a la política; els postulats queden per a les bases i els simpatitzants.

Crec que en aquesta investidura JxCat s’hi juga el SER o NO SER; veurem, quina serà la qüestió.

Tan feliços com eren en la seva posició còmoda del NO a tot; i culpant els altres dels acords signats; hòstia tu, només els compensa la publicitat mediàtica que el 7 els ha proporcionat, ja que estaven fora de pantalla i a més desenfocats

Marcel Barbosa

Res, ni cas ; són emissaris del PPSOE (els paguen bé). MHP Puigdemont, no investiu ningú (encara que convé fer veure que sí), respecteu al poble si us plau.

Josep Castellsagué

Sí, el manso.

Però el 2017 ens va ben enrredar

Manel Margalef

Les estratègies castellanes per a amortir l’enemic, sempre han estar traïdores i plenes de subterfugis. Amb els bascos no hi hem de parlar de res. Ja ens van trair una vegada, que hem d’esperar doncs?.

Jaume Bonet

N’Urkullu fou un dels qui enganà en Puigdemont el 2017 … la culpa és dels del PNB.

Si ara Junts es fia dels del PNB la culpa ja serà d’en Puigdemont i d’en Turull.

Daniel Mir

Per als que no sou “taurins”, sortosament la majoria, els vull aclarir que, a les curses de braus, quan el brau que era a la plaça el consideraven massa perillós, feien sortir a a la plaça un brau mansoi per per a que fes tornar al brau als corrals. D’aixó en deien “soltar el manso”.

Antoni Borrell

Voleu dir que el PNB no acabarà votant a favor del Feijoo a canvi del que sigui?

Oriol Ribera

Honorable , no afluixis

Ni oblit ni perdó

DUI ja

Daniel Mir

Al Karles ja li han “soltat el “manso””

Puigdemont es reuneix amb el PNB a Waterloo per analitzar el panorama polític espanyol.

