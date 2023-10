Catalunya Nació Millenària d’Europa

“… hem de defensar la diversitat lingüística de la Unió Europea.”

(Anders Adlercreutz, primer ministre d’Afers Europeus de Finlàndia)

—

Des de Catalunya:

Respecte real envers la UE dels Pobles i de les seves llengües.

L’ideari ja ho diu, a Europa s’han de respectar i ajudar les llengües minoritàries i minoritzades, però de fet aquest valor i respecte només pot ser real modificant la diferenciació de llengües oficials i llengües no oficials, i igualant per a totes elles la legislació que les protegeix i les regula.

Dins la UE, cal dotar i equiparar una legislació equivalent per a la defensa i aplicació de tota llengua, en el territori natural que li és propi.

La immersió en l’ensenyament, de la llengua d’un territori, ha d’ésser un dret vàlid i reconegut per a totes les llengües de la UE.

Avui, amb els avenços tecnològics actuals, no ha de ser cap problema insalvable per a una potència econòmica com la UE. La mateixa IA, intel·ligència artificial, hi pot ser d’un gran ajut.

Sí que pot suposar una despesa afegida, però a distancia sideral del cost de carreteres, trens, ports o aeroports, per exemple.

El transport de persones i de mercaderies és vital dins la UE, però no ho són també, de vitals, el reconeixement i el respecte de la identitat i de la cultura de cada un dels seus Pobles i de cada territori, basats en la justícia i la diversitat lingüística?

Europa no serà plena, avançada i justa, a més de ser l’Europa dels Estats i de les persones, si no esdevé, amb equitat i de manera urgent i ràpida, l’Europa dels Pobles, i el primer pas fonamental per a esdevenir-ho és fer real el reconeixement, el respecte, la promoció i la defensa, en pla d’igualtat, de totes les llengües dels diversos pobles europeus.

El Regne d’Espanya i els demés 26 estats europeus, acceptant el català, l’èuscar i el galleg com a llengües de ple dret, poden fer un primer pas de gegant per a la justícia, la diversitat real i l’afecció bona i profunda envers la UE, de tots els ciutadans europeus i les seves respectives comunitats culturals i lingüístiques.

Demano, a la Unió Europea i als 27 estats que la conformen actualment, que facin aquest pas de gegant, aprofitant l’oportunitat que representa la sol·licitud del Regne d’Espanya, del reconeixement de les llengües catalana, gallega i l’èuscar, com a llengües oficials a la UE.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BlC.

PS1:

Romeva és ratificat com a candidat de l’ALE a la Comissió Europea.

https://www.vilaweb.cat/noticies/romeva-es-ratificat-com-a-candidat-de-lale-a-la-comissio-europea/

PS2:

“

La nostra Llengua perviurà.

Els seus enemics i detractors desapareixeran.

Visquem la Llengua, visquem la Nació sencera i visquem la Independència, són indestriables!

Portem la Llengua arreu, no en baixem, no l’abandonem. Sols parlant-la la podem salvar i fer possible que les demés persones que viuen als Països Catalans la puguin aprendre i parlar.

En defensa de Calvià i la seva gent.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent del CDR BlC, des Berga,