Cal que guanyem els Judicis del Divorci. Al CdR ja som 102.970 catalans lliures censats

Estem davant d’un altre dels “Judicis del Divorci entre Catalunya i Espanya”. Aquest contra Hassel.

Enfront Catalunya, Espanya treu sempre tot l’imperialisme i tot el feixisme de que es capaç i que circula per les seves venes.

Aquests tres comentaris, que copio ací, segons el meu parer, claven i encerten la situació.

És un cas de guerra feixista extremament violenta, el que jo, cercant-hi una utilitat positiva que ens ajudi acostar-nos a la Independència

i per tal que siguem conscients de l’estratègia que ens cal, sempre n’he dit “Judicis del Divorci entre Catalunya i Espanya”.

Som davant un altre d’aquests judicis que castiga el més feble*, el que equivocadament s’ha lliurat als botxins espanyols, com aquell Macro Judici del Procés en el que els acusats van renunciar, de forma messella, a la Llengua de Catalunya.

Almenys amb la llengua a les mans, com espasa de foc, haurien salvat la seva dignitat i la nostra. Potser així haurien expulsat, del nostre paradís perdut, als ocupants i colonitzadors de Catalunya.

No ens rendim, aixequem el cap, tornem a la batalla!

És l’hora de reemprendre el camí que mai hem d’abandonar.

Primer d’Octubre i DUI ja estant fets, completem-los, ja no “tot està per fer” però “sí que tot és possible!”

El consol i l’esperança expressats en les darreres paraules de Lluís Companys, el nostre President Màrtir, es van fer realitat l’octubre del 2017, ara ens toca acabar-ho, fem que la sentència final d’aquests “Judicis del Divorci” sigui la implementació unilateral de la nostra independència!

Dic “implementació unilateral” perquè no hem de demanar permís a ningú, ningú ens el donarà aquest permís, i tampoc hem d’esperar ordres, és un crit unànime del nostre Poble, el Mandat de l’1-O, siguem-ne conscients i dignes valedors.

Finalment, siguem cauts i no ens deixem portar per les falsedats que ens volen inocular, això de “l’Espanya en petit”, segons jo crec i veig és un tòpic que ens va en contra, un vulgar atac per minar la nostra confiança i destruir el nostre convenciment en favor de la Catalunya Lliure. És com si ens repetissin contínuament allò que és deia sempre, que els catalans no som capaços d’autogovernar-nos i això és totalment fals.

Podria ser aquesta última escenografia, dels sis mossos rodejant Hassel, la perversa intenció de mostrar-nos odiosos i perversos davant nostre i del món, tal com una “Espanya en petit”.

No patiu, això no serà, quan sortim d’aquesta colonial autonomia d’ofec angoixant, respirarem l’aire fresc de la llibertat com a Catalans, un poble d’esperit respectuós i agraït, un poble obert i lliure.

Europa i el món han de triar, com volen ser, catalans o talibans, la honradesa dels catalans o la picaresca i rapinya dels espanyols.

Els primers que s’hauran de decidir, com volen Europa, són els Jutges europeus que, ara mateix, estant estudiant i deliberant sobre els drets de Catalunya i dels seus legítims representants de l’octubre del 2017, ara al Consell de la República, institució del govern català legítim a l’exili de Waterloo.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1. Comentaris esmentats:

Núria Coma

24.11.2022 · 22:26

La imatge és realment provocadora repulsiva i denigrant.

Hassel es va equivocar a parer meu, quan va afirmar allò que faria més mal a l’estat estant a la presó que a l’exili.

L’estant matxucant, li faran pagar tants anys com puguin i més, perquè són gentussa venjativa, xulesca i fastigosa.

Vergonya d’españa i cada vegada més també vergonya de Catalunya que els governants s’ho han preparat molt bé per salvar els peixos grossos i se’ls en fot tanta injustícia cap a la gent, la bona gent, la noble gent que els va defensar.

Vergonya senyors, vergonya.

Josep Usó

24.11.2022 · 22:12

L’actual Generalitat actua com Espanya. I com no pinta res enlloc, sobreactua. Més enllà de tota la resta, s’endevina la intenció que Pablo Hassel es passe tota la vida tancat a la presó. Al temps.

Marià Puig

24.11.2022 · 22:13

Per a les persones amb mentalitat democràtica, és incomprensible. Per a “ells”, és un joc de prepotència i poder. Un dels milers motius per als quals volem que ens deixin tranquils i marxin.

PS2:

Però per què caram envolten amb sis mossos un Pablo Hasel emmanillat?

https://www.vilaweb.cat/noticies/pero-per-que-caram-envolten-amb-sis-mossos-un-pablo-hasel-emmanillat/

PS3: Cal que guanyem els Judicis del Divorci. Al CdR ja som 102.970 catalans lliures censats