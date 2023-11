BLOG DEL BIC (CLR*CDR) 2002

Siguem independents, trenquem amb Espanya !

En aquest moment no faig baralla amb ningú, sols denuncio l’entreguisme a Espanya del qui va prometre aguantar ben fort, però incomprensiblement, per a mi, no ho ha fet. Potser el gran problema per a nosaltres ha sigut permetre-li que jugui a dues bandes, Junts i el Consell de la República. Ens pensàvem que amb Puigdemont teníem un as a la màniga, però no ha sigut així, es diu que portava dues gorres, però les coses fonamentals, aquest senyor, sempre les ha fet portant la gorra dels Junts i els Trias. Què la guerra entre tots i uns i altres no amagui aquesta nova traïció, la de fer costat, sempre, a Espanya.

L’error repetit és creure’s que a Madrid hi em d’anar a fer res més que claudicar.

Siguem independents d’una vegada!

No ens deixem entabanar!

Jo, ja he dit “Prou!”

—

Per tot això i per més coses encara, les dues darreres eleccions vaig fer, lleial, el vot nul de l’1-O i la DUI, escrit amb retolador i lletres grosses sobre les paperetes de vot que vaig creure oportú. Ara, esperava que Puigdemont complís les cinc exigències que ell mateix va concretar, no ho ha fet, no crec que el voti la propera vegada, no me’l crec després de tantes ensarronades i incompliments.

Partal, fa uns dies parlava de maduresa democràtica, jo no vull una maduresa democràtica que arrosseguem des del Compromís de Casp, i ara, Junts concretament, s’han tornat embolicar amb Espanya que és la nostra perdició. Necessitem forces polítiques absolutament independentistes, no en votaré cap altra, per descomptat ni Junts, ni ER, ni CUP. Haurien de canviar la pell com les serps.

La lluita continua, visquem la Llengua, visquem la Nació sencera, visquem la Independència, són indestriables.

Reafirmem tothora el Mandat del Primer d’Octubre de 2017, edificar la incipient República Catalana Independent. Disposem-nos completar la DUI catalana i portar-la al Tribunal de Dret Internacional de La Haia. Ho sento, definitivament no puc confiar en Puigdemont. No sé si mai podré refer aquesta confiança?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

Més comentaris:

Foto del perfil de Maria Cristina Pérez

Maria Cristina Pérez

14.11.2023 | 19:20

Gran article, contundent com un cop de puny. Arribem al final d’un cicle, vençuts, dividits i desorientats.

Foto del perfil de Antoni Morros

Antoni Morros

14.11.2023 | 18:25

Ni més ni menys. Sempre ho he pensat: els catalanets no necessitem enemic exterior; ens sabem autodestruir solets amb una eficàcia que fa feredat. Cada dia m’agraden més els seus articles Sra. Rojals!!

Foto del perfil de Josep Gualló

Josep Gualló

14.11.2023 | 16:32

Enric Viver, de les CUP se’n sap què l’ANC intenta desplaçar-los amb la seva Llista Civica. Aquest desplaçament serà dificil perquè amb la quantitat de votacions que calen per arribar a un acord, segurament ja no existirà ni Catalunya ni Espanya.

Segurament no existirà tampoc ningú que en pugui donar fe.

Foto del perfil de Artur Quintana

Artur Quintana

14.11.2023 | 14:38

Diuen que la veritat ens farà lliures.

Foto del perfil de Mercè ariza

Mercè ariza

14.11.2023 | 14:07

Això es una manera de ser esceptic o de no entende el que del què

Foto del perfil de Pauli Morer

Pauli Morer

14.11.2023 | 13:53

Ells ho tornaran a fer perquè ho han fet sempre.

Foto del perfil de SERGI ORTIZ

SERGI ORTIZ

14.11.2023 | 09:49

Els comentaris confirmant l’article: que si ERC, que si Junts, que si la CUP…

Resumint, que som on érem, que no hem après res, i que molt tossudament ho tornarema a fer tot igual, igual igual, cadascú des del seu raconet, en aquest mateix “vaixell” que som.

Som exactament a on ha volgut la majoria; “no ens pegueu si us plau, saquegeu el país però no el meu compte corrent, parlarem espanyol a on faci falta, però si us plau violència no, és a dir no ens pegueu ni empresoneu, i si pogués tornar Puigdemont… doncs això ens faria molt contents”.

Crec sincerament que la majoria vol això, tant si es passa els matins a rodalies com fent cua d’anys al metge, i aquí és a on som.

Foto del perfil de Pep Agulló

Pep Agulló

14.11.2023 | 08:56

L’ESCEPTICISME FATU…

¿Per què en aquest país hi ha tant costum de situar-nos en la crítica permanent de tot, i no ser-ne subjecte de cap canvi?

Rojals: “aquests dies tothom s’ha reivindicat de tindre raó davant dels seus contraris..”

Vos, Marta Rojals, també reivindiqueu ser de les que no teniu mai raó de res… també una altra raó davant dels contraris ¿ No?

L’escepticisme ens pot acontentar el trist “anar fent” de la vida, té molts adeptes, però no ens farà pas lliures…

Foto del perfil de J. Miquel Garrido

J. Miquel Garrido

14.11.2023 | 08:48

Per fi una correcta radiografia del moment.

Felicitats per l’article.

Foto del perfil de Hel·lena Gonzàlez

Hel·lena Gonzàlez

14.11.2023 | 07:59

Perquè crec que si aconseguim una Catalunya lliure, El País Valencià i les illes seguiran el mateix camí

Foto del perfil de Margarita Liñan

Margarita Liñan

14.11.2023 | 07:59

Cal un nou govern a Catalunya, si no per molts “momentums” que hi hagi no farem res de bo. Espero amb frisança la resolució del TEDH i que realment condemni españa, caldria l’anul·lació del tendenciós i brut judici al procés, això en el meu parer si que podria ser un bon moment per tornar a donar alè als nostre moviment. Com diu la Sra. Rojals, ells no ens fallen mai, però Catalunya si, jo voldria fer constar que el poble no falla …

Foto del perfil de Hel·lena Gonzàlez

Hel·lena Gonzàlez

14.11.2023 | 07:56

En la primera persona del plural, hem d’afegir-hi el poble pla que, tot i anhelar la independència, també vam fallar estrepirtosament aquell dia. O és que potser quan Puigdemont declarà la independència per renunciar-hi al cap d’un moment, nosaltres no vam tornar cap a casa amb el cap cot en comptes de plantar-nos i exigir-la passés el que passés?

La lliçó que n’he tret de tot plegat és que en comptes de continuar llepant-nos les ferides i criticar la merda de polítics que tenim, em de demostrar que HI SOM i que estem disposats a no deixar-los d’empènyer fins que facin la feina per la qual els vam votar: declarar d’una punyetera vegada la INDEPENDÈNCIA. I espavilar-nos perquè entre els uns i els altres acabaran d’ensorrar els Països Catalans.

Foto del perfil de Xavier Pàmies

Xavier Pàmies

14.11.2023 | 07:53

Gran article, Rojals, gràcies

Foto del perfil de Jordi Sanahuja

Jordi Sanahuja

14.11.2023 | 06:59

Quan dius “Hem fet tant com hem pogut, ens hem boicotat, dividit i atomitzat, hem dinamitat les nostres majories absolutes, hem esdevingut la nostra pròpia oposició al parlament, hem matat el nervi del carrer, hem criminalitzat i encausat el nostre jovent, hem desnacionalitzat el país i ens hem venut la llengua per tal de caure bé a qui ens vol mal, i no hi ha manera: segons el relat dels venjadors de l’estat, Espanya es trenca.”

T’has oblidat de dir que tot això ho ha fer exclusivament la ERC de Junqueras buscant la hegemonia, o el què és el mateix, la destrucció de JxC. Si ho poses en plural véns a dir que tant JxC com les CUP’s hi han colaborar i de la mateixa manera que et podria fer un llistat molt llarg de tots els fets concrets d’ ERC que han portat a tot això que dius, tu hauries de poder fer e mateix per demostrar que JxC i les CUP’s també ho han fer.

T’animo a fer un article sobre això, seria veritable periodisme ja que clarificaris molt les coses.

Fins que aquest punt no estigui clar, no podem avançar ja que parlar de lluita entre els partits independentistes ja no tindrà mai més sentit i ara és el mantra utilitzat per tos els “catalanistes” que es volen fer passar per independentistes, tipus el sisè Ara, La Vanguardia etc

Foto del perfil de LLUÍS CASTILLO

LLUÍS CASTILLO

14.11.2023 | 06:31

Un bon article, pessimista? No, molt realista. Salut.

Foto del perfil de Enric Viver

Enric Viver

13.11.2023 | 22:48

Si esperem massa a fer un nou Arenys, aniran a votar quatre gats independentistes. I de la CUP, se’n sap res?

P S1:

I ells, ho tornaran a fer? https://www.vilaweb.cat/noticies/ho-tornarem-a-fer/

PS2. “Octuvre” i el pacte d’investidura: