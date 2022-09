11S Anem a la Manifestació! Censem-nos al CxR

Un Poble Lliure que avança vers la Independència…

Aquest 11S i el proper 1-O, més que mai i més encara …

Visquem la Llengua i Visquem la Independència que vam decidir, que vam guanyar, que vam declarar.

La lluita i la vida per la Llengua i per la independència són indestriables, són complementàries, no en baixem, no les abandonem!

I “demanar que dimiteixi el govern titella que tenim” dir titella és poc! Catalanicida diria jo. No és el govern que ens mereixem o necessitem. És com una tupinada gegant, un 52% que fa un riure sarcàstic amb la cara estrafeta de dolor i fàstic, que del riure passes al plorar sense n’hi adonar-te’n.

Malgrat tot, jo ja sóc un català lliure de la nova i incipient República Catalana Independent, ja estic censat al CxR, amb els altres 102.683 empoderats de l’1-O i la DUI catalana de 2017. Cada dia reafirmo la meva i nostra Independència, la de la Catalunya aixecada, no pas la dels vençuts i sempre esclaus!

Certament, Srs. Denis Turcotte i Vicent Partal, “vetllem perquè el crepuscle de la nostra generació no siga també el crepuscle de la nació.” i com deia Toni Massagué de Berga “Anar-hi, anar-hi i anar-hi” “ens cal, tantes voltes com siga necessari” i com deien les “Madres de Mayo” de Buenos Aires “l’única lluita que es perd és la que s’abandona” i abandonar és un luxe que no ens podem permetre, ni als Països Catalans ni al Quebec.

Entre el 2004 i el 2005 Santiago Espot, Josep Castany i més persones fundaren “Catalunya Acció”, l’objectiu “portar Catalunya a la seva Independència en 10 anys” encara és viu i la seva idea força també: “Il·lusionar els convençuts”

Que així sigui!

PS:

Catalunya Acció va ser-hi a totes les manifestacions, actes i Consultes, sempre per la Independència, el 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017. La nostra pancarta i lema el recordareu tots els que hi hereu: “Catalonia T’he Next State in Europe” Quan el 2006, la Maria Torrents i jo mateix la montàvem agenollats a terra, va passar un home i ens va dir en positiu “no sabeu ben bé el que esteu fent!” com si ens digués que estàvem traient la primera pedra del gran mur que empresona tots els catalans. El lema “Nou Estat d’Europa” per a les manifestacions encara va tardar 6 anys, Catalunya Acció vam ser precursors i pioners, ho dic per remarcar-ne el nord i sumar.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Una important reflexió quebequesa per als qui encara no veuen clar d’anar a la manifestació de la Diada

https://www.vilaweb.cat/noticies/important-reflexio-quebequesa-manifestacio-diada-2022/

PS2: 11S Anem a la Manifestació i Censem-nos al CxR i apoderem-nos tots els que vam votar l’1-O amb coneixement de causa.

Un Poble Lliure que avança vers la Independència …!

PS2: