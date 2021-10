“El primer dia d’octubre”, poema de Miquel Abras.

A mitjans del mes d’agost, vaig transcriure el poema “Agost”, de Lluis Gavaldà.

És tracta d’una poesia plena de tendresa i quotidianitat, molt habitual en les lletres de Lluis Gavaldà.

Parla, com tantes altres vegades, de situacions que tenen aspecte de properes i de gent que sembla que coneixem.

En definitiva, dels sentiments que envaeixen a la gent del nostre entorn i fins i tot, a nosaltres mateixos.

I després que va passar?

Doncs que va venir setembre i qui millor que en Miquel Martí i Pol, per a donar-li un significat.

Per a explicar-nos-ho, va fer una poesia que no pot portar altre nom que: “Setembre”.

S’acaba l’estiu, però ens deixa els arbres plens de saba, com a garantia de que perviuran.

Podran resistir el fred de l’hivern.

Setembre ens porta, com diu el poeta, l’anunci de la tardor que s’acosta.

I després, de manera inexorable, ens ve l’octubre.

Per a aquest mes, em sembla molt oportú el poema “ El primer dia d’octubre” del bisbalenc de La Bisbal d’Empordà, Miquel Abras.

Fem un canvi radical.

Passem d’evocar la tendresa (Gavaldà) i els arbres plens de saba (Martí i Pol), a descriure la ràbia que se sent davant la violència incontrolada i la salvatjada més irracional

“El primer dia d’octubre”, és una poesia escrita i musicada per ell mateix, que va incloure en el seu disc “Punt de no retorn”(any 2.018), produït per Carlus Ramió.

Escoltant-lo, s’hi pot sentir tota la ràbia d’un disc cru i molt contundent.

En una entrevista que li va fer la revista Enderrock, en Miquel Abras ens explicava que és el que el va moure a fer el disc que inclou aquest vers.

Explica que és el disc que estava moralment obligat a fer.

No volia deixar passar l’oportunitat de denunciar amb les seves cançons la brutalitat de l’1 d’octubre i el trencament total amb l’estat opressor fins a arribar en aquest punt de no retorn.

EL PRIMER DIA D’OCTUBRE

S’esperaven per votar al mateix col·legi

Entre l’un i l’altre, dues files de gent

Ressonaven els tambors i les sirenes

L’enemic era present

Les notícies informaven del desastre

Tots a protegir les urnes i l’honor

La casualitat els va portar l’un al costat de l’altre

Mentre el mal era molt a prop

Vestit d’uniforme

disparant bales de goma

I enmig d’una bassa de sang

Van caure l’un sobre l’altre

I cridaven espantats som gent de pau

Però les bèsties no paraven de mossegar

I enmig d’una bassa de sang

No deixaven d’abraçar-se

Protegint-se dels cops vam decidir

Que el primer dia d’octubre

També sigui el dia dels enamorats

Van convertir tota la ràbia en amor

Van lluitar fins a trenc d’alba

S’hi van deixar la veu, el cor

Ho van fer per tu

Ho van fer per mi

En nom de la revolució

Vestit d’uniforme,

disparant bales de goma

I enmig d’una bassa de sang

Vam caure l’un sobre l’altre

I cridaven espantats som gent de pau

Però les bèsties no paraven de mossegar

I enmig d’una bassa de sang

No deixaven d’abraçar-se

Protegint-se dels cops vam decidir

Que el primer dia d’octubre

També sigui el dia dels enamorats

El dia dels enamorats

I enmig d’una bassa de sang

No deixaven d’abraçar-se

Protegint-se dels cops vam decidir

Que el primer dia d’octubre

També sigui el dia dels enamorats.

Miquel Abras

“Quan un estúpid fa quelcom vergonyós, sempre diu que compleix amb el seu deure”.

(George Bernard Shaw).

“Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres”. (Joan Fuster).

Salut i República Catalana

