Tenacitat i endavant (79) Dignitat sobretot

dijous 1 de juny de 2023

Passades les eleccions es poden fer tota mena d’anàlisis, comparacions, estadístiques i reflexions.

Anirem, però, al resum. Es evident que ha guanyat la dreta dura del P.P. i VOX, i fa tota la cara que a les eleccions convocades per a mig estiu, encara els anirà més bé.

A nosaltres, catalans, del nord, del sud i de les illes, ens pinta molt malament perquè a la pujada de la dreta, hem de sumar que l’esquerra que ens ha quedat, és tan partidària del Vivaspaña, de la constitucion i del 155 com els fatxes aquests que diem.

Ens hem quedat sols. Potser no podrem comptar ni amb els partits tradicionalment independentistes, perduts que estan amb les seves picabaralles i la caça i captura de perdons, d’indults i de taules de diàleg gens clares.

Caldrà que la societat civil, és a dir, nosaltres, agafem consciència de que tot el que no farem nosaltres, serà fet contra nosaltres.

Sabem que tota la maquinària humana i mediàtica que l’estat espanyol tenia treballant al País Basc, la tenen ara a Catalunya, que qualsevol de nosaltres podrà ser acusat d’anticonstitucional i doncs, de terrorista.

Nosaltres encara rai que no som prou importants i els Garcia Castellón, Marchena, Lamela, Llarena o els Abogados cristianos, no ens acusaran directament, però no ho perdem de vista.

Quan ens tornin a parlar dels perills de l’arribada de la dreta, hem de ser conscients que ja tenim l’enemic instal·lat a casa, per molt bones paraules que facin anar.

Companyes i companys, dignitat sobretot.

Salut i república.